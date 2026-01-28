Cha qua đời để lại hàng chục bất động sản thừa kế, 4 con vẫn rơi vào cảnh trắng tay vì lý do không ngờ
GĐXH - Cách phân chia tài sản thừa kế của gia đình giàu có này đã gây tranh cãi dữ dội, không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ mà còn vì nghịch lý đau lòng.
Doanh nhân bất động sản và khối tài sản thừa kế khiến nhiều người mơ ước
Lạc Tư Vi là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực bất động sản cho thuê tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).
Nhờ nhanh nhạy với thị trường, ông sớm gây dựng được sự nghiệp vững chắc, sở hữu hàng chục bất động sản có giá trị lớn, trở thành đại gia có tiếng trong giới kinh doanh địa phương.
Cuộc sống gia đình của ông từng được xem là viên mãn khi có hôn nhân hạnh phúc với người vợ đầu là Đường Anh và 4 người con chung.
Gia đình đông con, kinh tế sung túc khiến họ từng là tâm điểm chú ý của truyền thông.
Ly hôn êm đẹp nhưng gieo mầm rủi ro
Mâu thuẫn quan điểm sống đã khiến cuộc hôn nhân giữa Lạc Tư Vi và Đường Anh tan vỡ.
Đường Anh mong muốn phát triển sự nghiệp riêng, trong khi chồng lại muốn vợ toàn tâm chăm sóc gia đình. Hai người ly hôn trong hòa bình, 4 đứa trẻ ở lại với cha.
Sau đó, Lạc Tư Vi tái hôn và có thêm 2 người con. Người vợ sau ít gắn bó với các con riêng của chồng do bận rộn với công việc và cuộc sống cá nhân.
Những khoảng trống tình cảm âm thầm hình thành, nhưng không ai ngờ rằng đây cũng là tiền đề cho bi kịch thừa kế sau này.
Cha qua đời đột ngột, tài sản thừa kế không di chúc
Năm 2015, Lạc Tư Vi bất ngờ qua đời vì tai nạn, không để lại bất kỳ di chúc nào.
Toàn bộ 47 bất động sản đứng tên ông lập tức trở thành khối tài sản thừa kế chưa được phân định rõ ràng, khiến gia đình họ Lạc rơi vào tình trạng rối ren.
Bà nội trở thành người giám hộ của 4 người con và quyết định đưa các cháu sang Mỹ du học.
Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, người mẹ kế tỏ ra quan tâm và chu cấp đầy đủ cho sinh hoạt của các con.
Chỉ sau khoảng một năm, 4 người con dần nhận ra tiền sinh hoạt được chu cấp ngày càng ít, không đủ để trang trải chi phí thuê nhà và ăn uống tại Mỹ.
Suốt hai năm, họ phải sống tằn tiện, chật vật nơi đất khách.
Cú sốc lớn xảy ra khi các con nhận được giấy báo nhập học mới nhưng mẹ kế thẳng thắn cho biết gia đình đã cạn tiền, không thể tiếp tục lo cho việc học.
Bà nói rằng thời gian qua phải dùng thẻ tín dụng để nuôi các con và nay không còn khả năng chi trả.
Điều này khiến 4 người con bàng hoàng bởi họ luôn tin rằng mình đang sống bằng tiền thừa kế từ khối tài sản khổng lồ của cha.
Sự thật về tài sản thừa kế
Không còn lựa chọn, các con buộc phải liên lạc với mẹ ruột Đường Anh, người đã nhiều năm không giữ liên hệ.
Khi biết tình hình, Đường Anh hoảng hốt đưa các con trở về Trung Quốc để làm rõ chuyện thừa kế với gia đình nội.
Tuy nhiên, mẹ con bà không thể gặp được bà nội và mẹ kế. Chỉ đến khi đài truyền hình địa phương vào cuộc, sự thật mới dần được phơi bày.
Lúc này, người bác ruột Lạc Tư Cường, người tiếp quản công ty sau khi Lạc Tư Vi qua đời, mới xuất hiện.
Ông cho biết Lạc Tư Vi tuy để lại nhiều bất động sản nhưng đồng thời cũng gánh khoản nợ khổng lồ và một công ty đang trên bờ vực sụp đổ.
Gia đình buộc phải bán phần lớn tài sản thừa kế để trả nợ, chỉ còn lại 7 bất động sản đứng tên mẹ của Lạc Tư Vi.
Việc không công khai sớm được lý giải là vì cho rằng các con chưa đủ trưởng thành để hiểu sự phức tạp của vấn đề thừa kế.
Chính sự thiếu rõ ràng này đã làm nảy sinh nghi ngờ, rạn nứt niềm tin giữa con cái và gia đình nội.
Khi trở về nước, 4 người con đã lỡ hầu hết thời điểm tuyển sinh trong nước. Mẹ ruột Đường Anh cũng không đủ khả năng chi trả mức học phí du học lên tới 500.000 NDT mỗi năm cho mỗi người con.
Việc học của các con bị gián đoạn nghiêm trọng, trong khi họ vốn là những người thừa kế hợp pháp, đã đủ tuổi thành niên.
Thỏa thuận thừa kế muộn màng và cái kết chưa trọn vẹn
Sau gần một năm thương lượng, các bên cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận phân chia thừa kế.
Anh cả và anh hai quay trở lại Mỹ tiếp tục học đại học, trong khi người con thứ ba và con út ở lại với mẹ ruột, vừa đi làm vừa chờ cơ hội thi lại đại học trong nước.
Dù không phải cái kết trọn vẹn cho một gia đình từng giàu có và hạnh phúc, nhưng ít nhất con đường học tập của các con cũng được nối lại.
Vụ việc sau đó gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng mẹ ruột Đường Anh đáng lẽ nên giữ vai trò và trách nhiệm nhiều hơn với các con sau ly hôn.
Bản thân bà cũng thừa nhận cảm giác day dứt và mong muốn bù đắp trong tương lai.
Ở chiều ngược lại, không ít người chỉ trích cách gia đình họ Lạc xử lý tài sản thừa kế thiếu minh bạch.
Trên thực tế, những người con đều là người thừa kế hợp pháp, đã đủ tuổi trưởng thành và hoàn toàn có quyền được biết tài sản của mình đang được quản lý và phân chia ra sao.
Theo Toutiao
