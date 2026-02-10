Vận hạn 12 cung hoàng đạo năm 2026: Người tiền vào ào ạt, kẻ lao đao giữa sóng gió

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Những dịch chuyển lớn của các hành tinh chậm như sao Diêm Vương, sao Mộc hay sao Thổ tạo nên một "cuộc tái cấu trúc" toàn diện. Có cung hoàng đạo bứt phá ngoạn mục, tiền tài đổ về liên tiếp, nhưng cũng có những cái tên phải chấp nhận thử thách để trưởng thành.

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Bùng nổ tài lộc mạnh nhất 2026

Trong bức tranh vận hạn 12 cung hoàng đạo năm 2026, Kim Ngưu là cái tên sáng giá nhất về phương diện tài chính.

Sau nhiều năm chịu áp lực nặng nề từ sao Diêm Vương, năm nay bạn chính thức bước vào chu kỳ "giải phóng" tiền bạc.

Ngay từ tháng 1, cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện rõ rệt. Sao Mộc chiếu sáng cung tài chính giúp nguồn thu ổn định tăng đều.

Không chỉ lương chính khởi sắc, Kim Ngưu còn có cơ hội thu lợi từ bất động sản, đầu tư dài hạn hoặc nghề tay trái.

Có người bất ngờ "trúng lớn" nhờ một khoản đầu tư tưởng chừng đã quên.

Tháng 5, sao Kim mang đến cơ hội hợp tác làm ăn và cả vận đào hoa rực rỡ. Đặc biệt từ tháng 9, sao Hỏa kích hoạt cung sự nghiệp, những dự án ấp ủ lâu nay tăng tốc mạnh mẽ. Với Kim Ngưu, năm 2026 là lúc dám hành động để vũ trụ "đỡ lưng".

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Hồi sinh mạnh mẽ cả tiền bạc lẫn cảm xúc

Nếu Kim Ngưu dẫn đầu về tiền bạc thì Bọ Cạp lại là cung hoàng đạo có sự "tái sinh" toàn diện trong năm 2026.

Các kỳ nhật thực và nguyệt thực vào tháng 4 và tháng 10 giúp bạn chữa lành những tổn thương cũ, tháo bỏ lớp vỏ phòng thủ đã mang theo nhiều năm.

Nửa đầu năm, tài chính của Bọ Cạp khá khởi sắc nhờ sao Mộc chiếu cung thiên di. Những khoản tiền bất ngờ như quà tặng, lợi nhuận đầu tư hoặc thậm chí thừa kế có thể xuất hiện.

Từ tháng 11, trực giác nhạy bén giúp bạn nhìn ra cơ hội mà người khác bỏ lỡ, nâng cao vị thế trong công việc.

Chuyện tình cảm cũng là điểm sáng. Tháng 8, sao Kim mở ra mối duyên sâu sắc, có thể là người cũ quay lại hoặc một kết nối mới đầy định mệnh.

Tuy nhiên, Bọ Cạp cần giữ sự cân bằng giữa trái tim và lý trí để không đánh đổi sự nghiệp.

Cung hoàng đạo Song Tử: "Ăn nên làm ra" nhờ công nghệ và truyền thông

Trong năm 2026, Song Tử thực sự bước lên sân khấu chính. Tháng 4, sao Thiên Vương mang đến những thay đổi bất ngờ liên quan đến công nghệ, truyền thông và sáng tạo nội dung.

Khả năng giao tiếp trở thành "mỏ vàng" nếu bạn biết khai thác đúng cách.

Tháng 8 là thời điểm đáng chú ý khi sao Kim tiến vào cung tiền bạc. Những tài lẻ như viết lách, kinh doanh online, xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc sáng tạo nội dung số đều có cơ hội sinh lời mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Song Tử nên thận trọng trong ba giai đoạn sao Thủy nghịch hành vào tháng 1, 5 và 9. Tránh ký kết hoặc quyết định lớn trong những thời điểm này sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro.

Cuối năm, vận may mở rộng lĩnh vực mới hứa hẹn mang lại thành quả ban đầu đầy khả quan.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Gia đạo ổn định, tài lộc đến từ phúc đức

Với Cự Giải, năm 2026 thiên về sự ổn định và hạnh phúc gia đình. Các kế hoạch mua nhà, sửa chữa hoặc xây dựng tổ ấm diễn ra thuận lợi.

Giữa năm, những việc thiện và sự giúp đỡ âm thầm bạn từng cho đi có thể mang lại "quả ngọt" bất ngờ.

Tuy nhiên, tháng 9 có thể xuất hiện thị phi nhỏ trong các mối quan hệ. Giữ ranh giới rõ ràng và tránh can dự quá sâu vào chuyện người khác sẽ giúp Cự Giải giữ được sự bình yên.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Đầu tư đúng xu hướng, sự nghiệp thăng hoa cuối năm

Năm 2026 mở ra cho Sư Tử cơ hội đầu tư theo xu hướng mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, giải trí hoặc sáng tạo. Tháng 5 là thời điểm vàng để xuống tiền nếu đã nghiên cứu kỹ.

Cuối năm, nhờ sự phối hợp của sao Thổ và sao Mộc, những rắc rối gia đình dần được tháo gỡ. Khi hậu phương vững vàng, Sư Tử có thể toàn tâm toàn ý cho tham vọng sự nghiệp.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Sáng tạo bùng nổ nhưng cần giữ gìn sức khỏe

Xử Nữ là cung hoàng đạo có nguồn ý tưởng dồi dào nhất trong năm 2026.

Từ tháng 3 trở đi, bạn dễ đạt thành tựu trong lĩnh vực sáng tạo, nghiên cứu hoặc phát triển sản phẩm mới. Một quý nhân nữ lớn tuổi có thể xuất hiện, đóng vai trò nâng đỡ quan trọng.

Tuy vậy, mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8 đòi hỏi bạn quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Những vấn đề nhỏ nếu chủ quan có thể kéo dài dai dẳng.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Thoát khỏi chu kỳ áp lực kéo dài

Sau gần hai thập kỷ chịu tác động nặng nề của sao Diêm Vương, Ma Kết cuối cùng cũng bước vào giai đoạn nhẹ nhõm hơn.

Năm 2026 đánh dấu sự tái thiết cuộc đời theo cách chủ động hơn.

Dù chuyện nhà cửa có thể xáo trộn, đó lại là bước chuyển cần thiết để bạn xây dựng nền tảng mới vững chắc hơn cho tương lai.

Cung hoàng đạo Bảo Bình: Bắt đầu hành trình lột xác 20 năm

Trái ngược với Ma Kết, Bảo Bình chính thức bước vào chu kỳ dài hạn chịu ảnh hưởng của sao Diêm Vương.

Đây là khởi đầu cho hành trình thay đổi sâu sắc về tư duy, hình ảnh cá nhân và vị thế xã hội.

Mùa xuân có thể xuất hiện biến động trong các mối quan hệ. Tháng 8 đặc biệt cần tránh nóng vội, bởi mọi quyết định cảm tính lúc này đều dễ để lại hệ quả lâu dài.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Cú bứt tốc nghề nghiệp cuối năm

Bạch Dương cần kiên trì gieo mầm từ mùa xuân. Những dự án khởi động đầu năm có thể chưa thấy kết quả ngay, nhưng nguyệt thực tháng 11 sẽ tạo bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Áp lực tinh thần là điều bạn cần lưu ý. Giữ cân bằng giữa tham vọng và nghỉ ngơi sẽ giúp hành trình 2026 bền vững hơn.

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Cơ hội đến từ những chuyến đi xa

Với Nhân Mã, năm 2026 mở ra nhiều cơ hội thông qua di chuyển, học tập và mở rộng tầm nhìn.

Tháng 4 đặc biệt thuận lợi cho những chuyến đi xa, có thể mang lại cả cơ hội hợp tác lẫn bài học giá trị.

Mùa thu nên chú ý chế độ ăn uống và hệ tiêu hóa. Sức khỏe ổn định sẽ giúp bạn tận dụng trọn vẹn vận may cuối năm.

