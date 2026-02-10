Mới nhất
Mẹ chồng muốn mượn lại tôi số vàng của hồi môn nhà ngoại cho khi cưới

Thứ ba, 06:51 10/02/2026 | Gia đình

Đó là số tài sản chúng tôi dự định để dành cho những việc đại sự sau này như mua đất hay sinh con. Thế nhưng, mấy ngày nay, lời đề nghị của mẹ chồng khiến tôi khó xử.

Mẹ chồng tôi ngỏ ý với tôi rằng muốn mượn hết 5 cây vàng đó để lo cho cô út đi du học. Mẹ bảo: "Coi như anh chị giúp em, sau này em nó thành danh về nó trả". Nghe thì có vẻ hợp tình, nhưng đặt vào hoàn cảnh thực tế, tôi lại thấy rất khó xử.

- Ảnh 1.

Mẹ chồng muốn mượn tôi số vàng cưới để lo cho cô út đi du học (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Trong 5 cây vàng ấy, thực tế chỉ có 5 chỉ là quà mẹ chồng trao cho tôi hôm cưới. Còn lại 4 cây rưỡi là mồ hôi nước mắt của bố mẹ đẻ tôi chắt chiu làm hồi môn cho con gái đi lấy chồng. Mang toàn bộ số tiền ấy cho em chồng mượn, tôi thấy không thoải mái.

Hơn nữa, điều làm tôi lo lắng nhất chính là khả năng hoàn trả.

Về phía bố mẹ chồng, ông bà đã cao tuổi, lương hưu mỗi tháng chỉ vài triệu đồng, tằn tiện lắm mới đủ ăn đủ tiêu và thuốc thang. Về phía em chồng đi du học là một hành trình dài đầy rủi ro, biết bao giờ em mới đi làm có dư để trả lại một số tiền lớn như vậy?

Tôi biết, nếu từ chối thẳng thừng, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu chắc chắn sẽ rạn nứt. Mẹ sẽ nghĩ tôi ích kỷ, coi trọng đồng tiền hơn tình cảm gia đình. Nhưng nếu đồng ý, tôi biết chắc số vàng này sẽ "một đi không trở lại". Trong bối cảnh giá vàng nhảy múa như hiện nay, việc đòi lại đúng số lượng vàng đã cho mượn từ hai người già không có thu nhập là điều bất khả thi.

Tôi cứ định nói rồi lại thôi. Tôi muốn bảo với mẹ rằng đây là vốn liếng để chúng tôi lo cho tương lai, nhưng nhìn ánh mắt kỳ vọng của bà, lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng. Tôi không muốn làm người xấu trong mắt nhà chồng, nhưng cũng không thể nhắm mắt đưa chân để rồi sau này vợ chồng lại lục đục vì chuyện tiền nong.

Cái cảm giác vừa muốn giữ tình cảm, vừa muốn bảo vệ tài sản của chính mình thực sự khiến tôi khó chịu.

Nuôi cháu 5 năm mới biết không cùng huyết thống, mẹ chồng xin con dâu một điều nhưng bị từ chốiNuôi cháu 5 năm mới biết không cùng huyết thống, mẹ chồng xin con dâu một điều nhưng bị từ chối

GĐXH - Nàng dâu từ chối lời đề nghị của mẹ chồng, chọn cách đưa con rời đi khiến bà vô cùng đau lòng.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
