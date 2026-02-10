Mẹ chồng muốn mượn lại tôi số vàng của hồi môn nhà ngoại cho khi cưới
Đó là số tài sản chúng tôi dự định để dành cho những việc đại sự sau này như mua đất hay sinh con. Thế nhưng, mấy ngày nay, lời đề nghị của mẹ chồng khiến tôi khó xử.
Mẹ chồng tôi ngỏ ý với tôi rằng muốn mượn hết 5 cây vàng đó để lo cho cô út đi du học. Mẹ bảo: "Coi như anh chị giúp em, sau này em nó thành danh về nó trả". Nghe thì có vẻ hợp tình, nhưng đặt vào hoàn cảnh thực tế, tôi lại thấy rất khó xử.
Trong 5 cây vàng ấy, thực tế chỉ có 5 chỉ là quà mẹ chồng trao cho tôi hôm cưới. Còn lại 4 cây rưỡi là mồ hôi nước mắt của bố mẹ đẻ tôi chắt chiu làm hồi môn cho con gái đi lấy chồng. Mang toàn bộ số tiền ấy cho em chồng mượn, tôi thấy không thoải mái.
Hơn nữa, điều làm tôi lo lắng nhất chính là khả năng hoàn trả.
Về phía bố mẹ chồng, ông bà đã cao tuổi, lương hưu mỗi tháng chỉ vài triệu đồng, tằn tiện lắm mới đủ ăn đủ tiêu và thuốc thang. Về phía em chồng đi du học là một hành trình dài đầy rủi ro, biết bao giờ em mới đi làm có dư để trả lại một số tiền lớn như vậy?
Tôi biết, nếu từ chối thẳng thừng, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu chắc chắn sẽ rạn nứt. Mẹ sẽ nghĩ tôi ích kỷ, coi trọng đồng tiền hơn tình cảm gia đình. Nhưng nếu đồng ý, tôi biết chắc số vàng này sẽ "một đi không trở lại". Trong bối cảnh giá vàng nhảy múa như hiện nay, việc đòi lại đúng số lượng vàng đã cho mượn từ hai người già không có thu nhập là điều bất khả thi.
Tôi cứ định nói rồi lại thôi. Tôi muốn bảo với mẹ rằng đây là vốn liếng để chúng tôi lo cho tương lai, nhưng nhìn ánh mắt kỳ vọng của bà, lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng. Tôi không muốn làm người xấu trong mắt nhà chồng, nhưng cũng không thể nhắm mắt đưa chân để rồi sau này vợ chồng lại lục đục vì chuyện tiền nong.
Cái cảm giác vừa muốn giữ tình cảm, vừa muốn bảo vệ tài sản của chính mình thực sự khiến tôi khó chịu.
4 tố chất 'vàng' giúp trẻ càng lớn càng thành công: Cha mẹ khéo léo vun đắp sẽ giúp con tiến xaNuôi dạy con - 1 giờ trước
GĐXH - Thực tế cho thấy, những đứa trẻ "càng lớn càng có khí chất", dễ gặt hái thành công thường bộc lộ những đặc điểm riêng biệt ngay từ khi còn nhỏ.
Vận hạn 12 cung hoàng đạo năm 2026: Người tiền vào ào ạt, kẻ lao đao giữa sóng gióGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Năm 2026 không đơn thuần là một mốc thời gian mới mà được xem như bước chuyển mình mạnh mẽ của 12 cung hoàng đạo.
Vợ đánh chồng nhập viện chỉ sau 7 ngày cưới còn tự hào đăng lên mạng khoe 'chiến tích'Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước
GĐXH - Vụ việc nhanh chóng làm bùng lên tranh cãi về tình trạng bạo lực gia đình và cách xã hội nhìn nhận hành vi này khi nạn nhân là nam giới.
Tử tế không đúng lúc có thể khiến con trả giá đắt: 4 tình huống con không cần 'nhịn'Nuôi dạy con - 17 giờ trước
GĐXH - Tử tế luôn là giá trị mà mọi cha mẹ mong muốn vun đắp cho con. Thế nhưng, nếu không đặt trong bối cảnh phù hợp, sự tử tế lại có thể khiến trẻ bị lợi dụng, tổn thương.
Tưởng nắm chắc quyền thừa kế, con gái vội bán nhà mẹ cho và nhận trái đắngGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Câu chuyện không chỉ là mâu thuẫn gia đình mà còn là bài học pháp lý đắt giá về quyền định đoạt tài sản và quy định thừa kế.
10 lời khuyên sâu sắc cho năm 2026: Càng nghe càng thấy 'thấm', càng ngẫm càng thấy 'cay'Gia đình - 21 giờ trước
GĐXH - 10 lời khuyên "rút ruột rút gan" dưới đây không chỉ là bài học về cách đối nhân xử thế, mà còn là kim chỉ nam để bạn tìm thấy sự an nhiên, tự tại giữa một thế giới đầy biến động.
Không phải nghèo khó, 4 thói quen này của mẹ mới khiến con khó thành côngNuôi dạy con - 23 giờ trước
GĐXH - Nhiều người mẹ dành cả đời vì con nhưng lại không nhận ra chính những thói quen hằng ngày của mình đang ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và tương lai của trẻ.
4 cung hoàng đạo bước vào thời kỳ hoàng kim về sự nghiệp năm 2026Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 được dự báo là bước ngoặt lớn trên hành trình công danh của nhiều cung hoàng đạo.
Vì sao nhiều người bỗng dưng 'biến chất' vì tiền? Góc nhìn tâm lý học và lời cảnh tỉnh cho hạnh phúc gia đìnhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít người xung quanh chúng ta dường như đã thay đổi hoàn toàn vì áp lực mưu sinh? Tiền bạc vốn không có cảm xúc, nhưng nó lại là phép thử nghiệt ngã nhất để ta nhìn thấu chân tình và sự giả dối.
Chưa giỗ đầu em gái, gia đình tôi chết lặng khi em rể xin cưới người không ngờ tớiGia đình - 1 ngày trước
Gia đình em gái tôi từng là hình mẫu gia đình khiến ai cũng ngưỡng mộ nhưng biến cố ập đến khi em qua đời vì bạo bệnh, để lại hai đứa con thơ.
Gia đình hưng thịnh hay không nhìn vào con cái là biết: 3 dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp có phúc lộc dồi dàoNuôi dạy con
GĐXH - Muốn biết tài vận của một gia đình trong tương lai ra sao, không cần nhìn đâu xa, chỉ cần quan sát con cái của họ qua 3 phương diện then chốt này là sẽ rõ.