Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Bị phát hiện nhận quà của 30 chàng trai tán mình, vợ cãi 'hồi đó còn độc thân'

Thứ tư, 08:22 31/12/2025 | Tâm sự

Cưới 2 tháng, tôi phát hiện vợ từng tán tỉnh qua lại và nhận quà của khoảng 30 người đàn ông, bị chất vấn thì cô ấy lý sự rằng hồi đó độc thân nên chẳng có gì sai.

Tôi và vợ đều 27 tuổi, mới kết hôn được hơn 2 tháng. Đầu năm ngoái, chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn chơi chung. Bị thu hút bởi ngoại hình xinh đẹp, tính cách hiền lành của cô ấy, tôi tin chắc chắn đây là người phụ nữ của đời mình.

Vậy mà cưới chưa lâu, tôi đã thất vọng khi phát hiện bí mật động trời của vợ. Trong dịp vợ đi du lịch cuối năm, tôi đem laptop của cô ấy ra hàng để sửa chữa. Xong việc, rảnh rỗi sinh tò mò, tôi vào Facebook để xem lại những tin nhắn cũ của vợ.

Trước đây, suốt thời gian yêu, tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy nên không tìm hiểu nhưng thực ra trong bụng vẫn có chút tò mò về chuyện quá khứ hơn. Khi đọc tin nhắn của vợ, ban đầu tôi chỉ là muốn xem cô ấy có bàn luận với bạn bè thế nào về mình trong những ngày mới yêu nhau.

Và tôi ngỡ ngàng khi thấy trong hộp tin nhắn "Lưu trữ" ở Messenger hàng chục cuộc trò chuyện với những cái tên đàn ông khác nhau. Không phải một, không phải hai. Tôi đếm sơ qua cũng khoảng hơn 30 người trong vòng 5 - 6 năm trước. Vợ tôi không xóa hẳn mà chỉ ẩn hết đi.

Có người nhắn tin mỗi ngày, người từng hẹn hò làm quen, người gửi quà, hoa, mỹ phẩm, người chuyển tiền dịp sinh nhật.... Thời gian đều diễn ra trước khi chúng tôi yêu nhau, trước khi tôi xuất hiện trong cuộc đời cô ấy. Khi chính thức yêu nhau, cô ấy cắt đứt mọi quan hệ "mập mờ" như vậy.

Bị phát hiện nhận quà của 30 chàng trai tán mình, vợ cãi 'hồi đó còn độc thân' - Ảnh 2.

Tôi không khỏi thất vọng khi phát hiện vợ có nhiều mập mờ. (Ảnh minh họa: Freepik)

Về lý, tôi hiểu đó là quá khứ. Về tình, tôi không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy. Trước khi lấy vợ, tôi từng chỉ yêu hai người con gái. Còn vợ cũng từng tâm sự với tôi rằng mới chỉ có tình đầu, còn tôi là người thứ hai.

Tôi không sốc vì cô ấy từng được nhiều người theo đuổi. Điều khiến tôi khó chịu là cảm giác mình bị lừa dối, sau khi phát hiện ra sự thật của vợ mình.

Tôi không dám hỏi ngay. Suốt mấy ngày sau đó, tôi cố gắng cư xử bình thường. Tuy nhiên, mỗi lần tôi nằm cạnh vợ, thấy vợ nằm nhắn tin điện thoại trong đầu tôi lại hiện lên những gì mình từng xem được.

Cuối cùng, tôi nói ra, không trách móc, không to tiếng, chỉ hỏi tại sao em giấu anh. Vợ tôi im lặng rất lâu. Rồi cô ấy nói: "Đó là chuyện khi còn độc thân. Em không yêu ai trong số họ ". Tất cả những người đó chỉ nhắn tin cho vui, có người chủ động, có người được giới thiệu, có người chỉ nói chuyện vài ngày. Quà thì có nhận, nhưng không hứa hẹn gì. Cô hỏi lại tôi, điều đó có gì sai trái.

Quả thật, tôi không thể coi vợ là phản bội. Cô ấy không có lời nói dối nào trong thời gian chúng tôi yêu nhau. Mọi thứ đúng thật diễn ra khi cả hai còn độc thân. Tôi không trả lời vợ nữa, mà chỉ giữ những ấm ức trong lòng.

Tôi đem chuyện này kể với đám bạn thân; có đứa bảo phụ nữ có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, nếu tôi cứ cố chấp như thế thì khác gì tự làm khổ mình vì những điều đã qua. Có đứa bạn lại cho rằng vợ tôi sống như vậy có hơi "thoáng" quá mức, không ai biết thực sự những mối quan hệ đó từng đi đến đâu, rằng cô ấy giấu diếm chứng tỏ có điều khuất tất, và tôi cần hỏi thêm thật kỹ để đỡ khúc mắc.

Tôi tự hỏi liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều? Hôn nhân không cho phép ta yêu cầu người kia phải có quá khứ hoàn hảo, sạch sẽ, đúng với tưởng tượng của mình. Thế nhưng có vẻ tôi đã bước vào cuộc hôn nhân này với quá nhiều kỳ vọng ngây thơ.

Tôi mong anh chị có kinh nghiệm trong hôn nhân có thể cho tôi lời khuyên.

Những cung hoàng đạo nữ cảm thấy độc thân là hạnh phúc khiến gia đình lo sốt vóNhững cung hoàng đạo nữ cảm thấy độc thân là hạnh phúc khiến gia đình lo sốt vó

GĐXH - Trong khi nhiều người sốt ruột lập gia đình thì một số cung hoàng đạo nữ vẫn ung dung và tận hưởng cuộc sống độc thân đầy màu sắc khiến người thân "đứng ngồi không yên".

Quang Anh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Không sống cùng con, không chờ chu cấp: Tuổi già an vui của cụ bà U75

Không sống cùng con, không chờ chu cấp: Tuổi già an vui của cụ bà U75

Chăm chỉ suốt nhiều năm vẫn nghèo, có thể bạn đang thiếu 3 điều khiến cuộc đời giậm chân tại chỗ

Chăm chỉ suốt nhiều năm vẫn nghèo, có thể bạn đang thiếu 3 điều khiến cuộc đời giậm chân tại chỗ

Trời phú trái tim nhân ái: 5 cung hoàng đạo hay làm từ thiện

Trời phú trái tim nhân ái: 5 cung hoàng đạo hay làm từ thiện

Những tháng sinh có thể giúp chủ nhân dễ leo lên vị trí CEO

Những tháng sinh có thể giúp chủ nhân dễ leo lên vị trí CEO

Tử vi tuổi Hợi 2026: Một năm Tam Tai nhiều thử thách, hung cát đan xen

Tử vi tuổi Hợi 2026: Một năm Tam Tai nhiều thử thách, hung cát đan xen

Cùng chuyên mục

Lấy phải vợ 'vừa lười vừa vụng' và cái kết sau 1 năm làm dâu

Lấy phải vợ 'vừa lười vừa vụng' và cái kết sau 1 năm làm dâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Anh thừa biết tôi vụng về, lười biếng, không biết nấu ăn, công việc lại chỉ ở mức lương "ba cọc ba đồng"...

Chồng là cháu đích tôn và những lần 'đối đầu' với cả họ để bảo vệ vợ mình

Chồng là cháu đích tôn và những lần 'đối đầu' với cả họ để bảo vệ vợ mình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta vẫn thường bảo, lấy chồng là 'cháu đích tôn' chẳng khác nào bước chân vào một cuộc chiến với những lễ nghi và định kiến cổ hủ. Nhưng không, chồng tôi - một người đàn ông 27 tuổi - đã dạy cho tôi biết thế nào là bản lĩnh của một người trụ cột khi anh dám một mình đối diện với cả dòng họ để giữ lại nụ cười cho vợ.

“Sống thử” vài tháng, tôi phát hiện bạn gái hẹn hò người cũ rồi báo có thai

“Sống thử” vài tháng, tôi phát hiện bạn gái hẹn hò người cũ rồi báo có thai

Tâm sự - 1 ngày trước

“Sống thử” vài tháng, tôi thấy nhiều điểm không thể dung hòa với bạn gái, nhất là lối sống bừa bộn, dễ dãi. Tôi phát hiện cô ấy vẫn liên lạc và gặp gỡ bạn trai cũ. Khi tôi còn đang tính chia tay vì mất niềm tin, cô ấy bất ngờ thông báo có thai.

Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'

Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Có lẽ nỗi đau trong những ngày ở cữ quá lớn khiến em không thể đối diện. Tôi thực sự bế tắc, không biết nên làm thế nào để kết nối hai người, hay là cứ để thời gian làm mờ đi tất cả?

Mỗi lần nghĩ đến cảnh con sẽ theo chồng Tây ra nước ngoài, tim tôi lại thắt lại

Mỗi lần nghĩ đến cảnh con sẽ theo chồng Tây ra nước ngoài, tim tôi lại thắt lại

Tâm sự - 2 ngày trước

Con gái tôi đang hạnh phúc bên một người đàn ông ngoại quốc và có thể sẽ theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Tôi thương con, muốn con được lấy người nó yêu, nhưng cũng ích kỷ mong con ở lại Việt Nam để gần tôi.

Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khác

Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khác

Tâm sự - 3 ngày trước

Năm 28 tuổi, vì sức ép gia đình, tôi đã nhắm mắt đồng ý theo nguyện vọng của bố mẹ - cưới vợ nhưng cũng kể từ đó, tôi luôn phải sống trong vỏ bọc của người chồng hoàn hảo.

Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai

Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Cho đến một lần, cô em chồng cho tôi xem ảnh chồng hồi bé rồi bâng quơ: "Có khi nào là con riêng của anh không chị, em thấy trên mạng đầy chuyện như thế". Lời nói ấy như gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng tôi.

Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'

Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé".

'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 năm

'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 năm

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tôi tự hỏi, có phải đây là cái giá cho sự nông nổi và thực dụng của mình ngày trước không?

Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người

Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Tôi bảo vợ nếu không ở thì cứ nhận lấy để làm tài sản tích lũy cho con, nhưng cô ấy đáp trả một câu khiến tôi lặng người.

Xem nhiều

Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADN

Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADN

Tâm sự

Con gái tôi học lớp 7, càng lớn càng giống người yêu cũ của vợ khiến tôi không luôn cảm thấy bất an. Những lời bóng gió quanh tôi ngày một nhiều, còn xét nghiệm ADN thì tôi không đủ can đảm để đối diện.

Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'

Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'

Tâm sự
Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người

Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người

Tâm sự
'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 năm

'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 năm

Tâm sự
Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai

Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top