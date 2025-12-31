Bị phát hiện nhận quà của 30 chàng trai tán mình, vợ cãi 'hồi đó còn độc thân'
Cưới 2 tháng, tôi phát hiện vợ từng tán tỉnh qua lại và nhận quà của khoảng 30 người đàn ông, bị chất vấn thì cô ấy lý sự rằng hồi đó độc thân nên chẳng có gì sai.
Tôi và vợ đều 27 tuổi, mới kết hôn được hơn 2 tháng. Đầu năm ngoái, chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn chơi chung. Bị thu hút bởi ngoại hình xinh đẹp, tính cách hiền lành của cô ấy, tôi tin chắc chắn đây là người phụ nữ của đời mình.
Vậy mà cưới chưa lâu, tôi đã thất vọng khi phát hiện bí mật động trời của vợ. Trong dịp vợ đi du lịch cuối năm, tôi đem laptop của cô ấy ra hàng để sửa chữa. Xong việc, rảnh rỗi sinh tò mò, tôi vào Facebook để xem lại những tin nhắn cũ của vợ.
Trước đây, suốt thời gian yêu, tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy nên không tìm hiểu nhưng thực ra trong bụng vẫn có chút tò mò về chuyện quá khứ hơn. Khi đọc tin nhắn của vợ, ban đầu tôi chỉ là muốn xem cô ấy có bàn luận với bạn bè thế nào về mình trong những ngày mới yêu nhau.
Và tôi ngỡ ngàng khi thấy trong hộp tin nhắn "Lưu trữ" ở Messenger hàng chục cuộc trò chuyện với những cái tên đàn ông khác nhau. Không phải một, không phải hai. Tôi đếm sơ qua cũng khoảng hơn 30 người trong vòng 5 - 6 năm trước. Vợ tôi không xóa hẳn mà chỉ ẩn hết đi.
Có người nhắn tin mỗi ngày, người từng hẹn hò làm quen, người gửi quà, hoa, mỹ phẩm, người chuyển tiền dịp sinh nhật.... Thời gian đều diễn ra trước khi chúng tôi yêu nhau, trước khi tôi xuất hiện trong cuộc đời cô ấy. Khi chính thức yêu nhau, cô ấy cắt đứt mọi quan hệ "mập mờ" như vậy.
Về lý, tôi hiểu đó là quá khứ. Về tình, tôi không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy. Trước khi lấy vợ, tôi từng chỉ yêu hai người con gái. Còn vợ cũng từng tâm sự với tôi rằng mới chỉ có tình đầu, còn tôi là người thứ hai.
Tôi không sốc vì cô ấy từng được nhiều người theo đuổi. Điều khiến tôi khó chịu là cảm giác mình bị lừa dối, sau khi phát hiện ra sự thật của vợ mình.
Tôi không dám hỏi ngay. Suốt mấy ngày sau đó, tôi cố gắng cư xử bình thường. Tuy nhiên, mỗi lần tôi nằm cạnh vợ, thấy vợ nằm nhắn tin điện thoại trong đầu tôi lại hiện lên những gì mình từng xem được.
Cuối cùng, tôi nói ra, không trách móc, không to tiếng, chỉ hỏi tại sao em giấu anh. Vợ tôi im lặng rất lâu. Rồi cô ấy nói: "Đó là chuyện khi còn độc thân. Em không yêu ai trong số họ ". Tất cả những người đó chỉ nhắn tin cho vui, có người chủ động, có người được giới thiệu, có người chỉ nói chuyện vài ngày. Quà thì có nhận, nhưng không hứa hẹn gì. Cô hỏi lại tôi, điều đó có gì sai trái.
Quả thật, tôi không thể coi vợ là phản bội. Cô ấy không có lời nói dối nào trong thời gian chúng tôi yêu nhau. Mọi thứ đúng thật diễn ra khi cả hai còn độc thân. Tôi không trả lời vợ nữa, mà chỉ giữ những ấm ức trong lòng.
Tôi đem chuyện này kể với đám bạn thân; có đứa bảo phụ nữ có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, nếu tôi cứ cố chấp như thế thì khác gì tự làm khổ mình vì những điều đã qua. Có đứa bạn lại cho rằng vợ tôi sống như vậy có hơi "thoáng" quá mức, không ai biết thực sự những mối quan hệ đó từng đi đến đâu, rằng cô ấy giấu diếm chứng tỏ có điều khuất tất, và tôi cần hỏi thêm thật kỹ để đỡ khúc mắc.
Tôi tự hỏi liệu mình có đang đòi hỏi quá nhiều? Hôn nhân không cho phép ta yêu cầu người kia phải có quá khứ hoàn hảo, sạch sẽ, đúng với tưởng tượng của mình. Thế nhưng có vẻ tôi đã bước vào cuộc hôn nhân này với quá nhiều kỳ vọng ngây thơ.
Tôi mong anh chị có kinh nghiệm trong hôn nhân có thể cho tôi lời khuyên.
Lấy phải vợ 'vừa lười vừa vụng' và cái kết sau 1 năm làm dâuTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Anh thừa biết tôi vụng về, lười biếng, không biết nấu ăn, công việc lại chỉ ở mức lương "ba cọc ba đồng"...
Chồng là cháu đích tôn và những lần 'đối đầu' với cả họ để bảo vệ vợ mìnhTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Người ta vẫn thường bảo, lấy chồng là 'cháu đích tôn' chẳng khác nào bước chân vào một cuộc chiến với những lễ nghi và định kiến cổ hủ. Nhưng không, chồng tôi - một người đàn ông 27 tuổi - đã dạy cho tôi biết thế nào là bản lĩnh của một người trụ cột khi anh dám một mình đối diện với cả dòng họ để giữ lại nụ cười cho vợ.
“Sống thử” vài tháng, tôi phát hiện bạn gái hẹn hò người cũ rồi báo có thaiTâm sự - 1 ngày trước
“Sống thử” vài tháng, tôi thấy nhiều điểm không thể dung hòa với bạn gái, nhất là lối sống bừa bộn, dễ dãi. Tôi phát hiện cô ấy vẫn liên lạc và gặp gỡ bạn trai cũ. Khi tôi còn đang tính chia tay vì mất niềm tin, cô ấy bất ngờ thông báo có thai.
Vợ tôi thà ăn Tết ngoại chứ nhất quyết không nhìn mặt mẹ chồng sau 2 năm 'bị hành hạ'Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Có lẽ nỗi đau trong những ngày ở cữ quá lớn khiến em không thể đối diện. Tôi thực sự bế tắc, không biết nên làm thế nào để kết nối hai người, hay là cứ để thời gian làm mờ đi tất cả?
Mỗi lần nghĩ đến cảnh con sẽ theo chồng Tây ra nước ngoài, tim tôi lại thắt lạiTâm sự - 2 ngày trước
Con gái tôi đang hạnh phúc bên một người đàn ông ngoại quốc và có thể sẽ theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Tôi thương con, muốn con được lấy người nó yêu, nhưng cũng ích kỷ mong con ở lại Việt Nam để gần tôi.
Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khácTâm sự - 3 ngày trước
Năm 28 tuổi, vì sức ép gia đình, tôi đã nhắm mắt đồng ý theo nguyện vọng của bố mẹ - cưới vợ nhưng cũng kể từ đó, tôi luôn phải sống trong vỏ bọc của người chồng hoàn hảo.
Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là aiTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Cho đến một lần, cô em chồng cho tôi xem ảnh chồng hồi bé rồi bâng quơ: "Có khi nào là con riêng của anh không chị, em thấy trên mạng đầy chuyện như thế". Lời nói ấy như gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng tôi.
Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'Tâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé".
'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 nămTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Tôi tự hỏi, có phải đây là cái giá cho sự nông nổi và thực dụng của mình ngày trước không?
Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng ngườiTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Tôi bảo vợ nếu không ở thì cứ nhận lấy để làm tài sản tích lũy cho con, nhưng cô ấy đáp trả một câu khiến tôi lặng người.
Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADNTâm sự
Con gái tôi học lớp 7, càng lớn càng giống người yêu cũ của vợ khiến tôi không luôn cảm thấy bất an. Những lời bóng gió quanh tôi ngày một nhiều, còn xét nghiệm ADN thì tôi không đủ can đảm để đối diện.