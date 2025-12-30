Những tháng sinh có thể giúp chủ nhân dễ leo lên vị trí CEO
GĐXH - Các nghiên cứu khoa học gần đây lại chỉ ra một yếu tố tưởng chừng rất ngẫu nhiên nhưng có thể âm thầm tác động đến sự nghiệp của bạn trong suốt cuộc đời: tháng sinh.
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Economics Letters, các nhà kinh tế đến từ Thượng Hải, Singapore và Canada phát hiện ra rằng tháng sinh không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến cơ hội thăng tiến, thậm chí là khả năng trở thành CEO.
Người sinh tháng nào dễ trở thành CEO hơn?
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thống kê ngày tháng sinh của 375 người từng giữ chức vụ CEO trong danh sách S&P trong giai đoạn từ năm 1992 đến 2009. Kết quả cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các tháng sinh.
Cụ thể, những người sinh vào tháng 3 và tháng 4 có tỷ lệ trở thành CEO cao nhất, với lần lượt 12,5% và 10,7%. Trong khi đó, những người sinh vào tháng 6 và tháng 7 lại có tỷ lệ thấp nhất, chỉ khoảng 6,1% và 5,9%.
Sự khác biệt này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi tháng sinh vốn được xem là yếu tố hoàn toàn ngẫu nhiên, không liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo hay trí tuệ.
Hiệu ứng tuổi tương đối và vai trò của tháng sinh
Các giáo sư lý giải hiện tượng này bằng khái niệm được gọi là "hiệu ứng tuổi tương đối".
Theo đó, trẻ em sinh vào các tháng khác nhau trong năm nhưng lại được xếp học chung một lớp, dẫn đến sự chênh lệch về độ tuổi và mức độ phát triển ngay từ những năm đầu đời.
Tại Mỹ, thời điểm nhập học thường rơi vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau. Điều này đồng nghĩa với việc những trẻ sinh vào mùa xuân thường là nhóm lớn tuổi nhất trong lớp, trong khi trẻ sinh vào mùa hè, đặc biệt là tháng 6 và tháng 7, lại là những em nhỏ tuổi nhất.
Sự chênh lệch vài tháng ở giai đoạn đầu đời có thể tạo ra khác biệt đáng kể về thể chất, trí tuệ và cảm xúc.
Trẻ lớn tuổi hơn thường có khả năng tập trung tốt hơn, tiếp thu nhanh hơn và dễ thể hiện năng lực nổi trội trong học tập cũng như các hoạt động xã hội.
Những lợi thế ban đầu này, theo thời gian, có thể tích lũy thành sự tự tin, kỹ năng lãnh đạo và cơ hội được lựa chọn cho các vị trí quan trọng.
Tháng sinh và tác động dài hạn đến sự nghiệp
Nghiên cứu nhấn mạnh rằng ảnh hưởng của tháng sinh không chỉ dừng lại ở thời đi học, mà còn kéo dài đến cả con đường sự nghiệp sau này.
Những lợi thế nhỏ ban đầu có thể mở ra nhiều cơ hội hơn trong quá trình phát triển cá nhân, từ đó làm tăng khả năng đạt được các vị trí lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả CEO.
Nhận định này cũng trùng khớp với quan điểm của tác giả nổi tiếng Malcolm Gladwell trong cuốn sách Outliers. Trong đó, ông phân tích rằng nhiều vận động viên khúc côn cầu hàng đầu Canada có ngày sinh rơi vào những tháng đầu năm, nhờ lợi thế tuổi tác khi được tuyển chọn và đào tạo từ sớm.
Tháng sinh không quyết định tất cả
Dù vậy, các chuyên gia cũng khẳng định rằng tháng sinh không phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công hay thất bại trong sự nghiệp.
Một khảo sát của tạp chí Inc. đối với các CEO thuộc Top 500 công ty năm 2012 cho thấy, có tới 90% CEO là nam giới và gần một nửa trong số họ có ít nhất một người thân là doanh nhân.
Điều này cho thấy môi trường gia đình, giáo dục, cơ hội xã hội và nỗ lực cá nhân vẫn đóng vai trò then chốt trong việc định hình con đường sự nghiệp.
Tháng sinh có thể tạo ra lợi thế hoặc bất lợi ban đầu, nhưng không phải là "bản án" cho tương lai của bất kỳ ai.
Bài học rút ra từ tháng sinh
Thay vì lo lắng mình sinh vào tháng nào, điều quan trọng hơn là nhận thức được những yếu tố vô hình có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, từ đó có sự hỗ trợ phù hợp.
Với người lớn, hiểu về tác động của tháng sinh giúp mỗi cá nhân nhìn nhận công bằng hơn về hành trình của bản thân, đồng thời chủ động bù đắp những thiếu hụt bằng học hỏi và rèn luyện không ngừng.
Cuối cùng, tháng sinh có thể mở ra một khởi đầu khác nhau, nhưng chính lựa chọn, thái độ và nỗ lực suốt đời mới là yếu tố quyết định bạn sẽ đi được bao xa trên nấc thang sự nghiệp.
