Bí quyết chăm sóc cây cảnh sau Tết luôn được tươi đẹp

Tại sao cần chăm sóc cây sau Tết?

Trong suốt kỳ nghỉ Tết, cây cảnh thường được đặt trong nhà, ít được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, và có thể bị tưới nước không đều đặn.

Ngoài ra, các cây như quất, đào, mai thường phải chịu áp lực từ việc bón phân thúc hoặc bị cắt tỉa quá mức để ra hoa đúng dịp. Điều này khiến cây bị yếu, dễ mất sức và cần được phục hồi sau Tết.

Những vấn đề thường gặp ở cây sau Tết

Héo lá, rụng hoa: Cây bị thiếu nước hoặc không đủ ánh sáng. Thân cây khô cứng: Thường do cây bị mất nước trong thời gian dài.

Đất bạc màu: Đất không còn đủ dinh dưỡng sau thời gian cây ra hoa, kết quả. Rễ cây yếu: Do cây bị thay đổi môi trường hoặc bị tưới quá nhiều nước.

Cách chăm sóc cây cảnh sau Tết

Đối với cây quất

Quất là loại cây phổ biến trong dịp Tết, tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng. Sau Tết, để quất tiếp tục sinh trưởng tốt cần:

Tỉa cành: Cắt bỏ những cành khô, lá vàng, quả chín còn sót lại để cây tập trung dinh dưỡng nuôi thân.

Thay đất: Nếu đất trong chậu đã bạc màu, nên thay bằng đất mới, giàu dinh dưỡng. Bạn có thể trộn đất với phân chuồng hoai mục hoặc phân hữu cơ.

Tưới nước đúng cách: Tưới nước đều đặn 2-3 lần/tuần, tránh tưới quá nhiều gây ngập úng.

Bón phân: Sau khi thay đất khoảng 2 tuần, tiến hành bón phân NPK hoặc phân hữu cơ để cây lấy lại sức.

Đối với cây mai

Mai vàng là biểu tượng của Tết và việc chăm sóc mai sau Tết rất quan trọng.

Lặt lá: Nếu chưa lặt hết lá trước Tết, hãy tiếp tục loại bỏ những lá già, úa vàng.

Tỉa cành: Cắt tỉa những cành không cần thiết, giữ lại những cành khỏe mạnh để cây phát triển cân đối.

Phơi nắng: Đặt cây mai ở nơi có ánh nắng buổi sáng nhẹ, tránh ánh nắng gay gắt.

Thay đất: Nếu mai được trồng trong chậu, hãy thay đất mới và bổ sung phân bón để kích thích rễ phát triển.

Đối với cây đào

Đào là loại cây nhạy cảm và cần được chăm sóc kỹ lưỡng sau Tết:

Cắt tỉa: Tỉa bỏ toàn bộ hoa, lá và cành yếu. Việc này giúp cây tập trung nuôi dưỡng thân và rễ.

Bón phân: Bón phân hữu cơ hoặc phân NPK để giúp cây phục hồi dinh dưỡng.

Chăm sóc rễ: Nếu đào bị suy yếu, có thể đào bớt phần rễ già, sau đó trồng lại với đất mới.

Đối với các loại cây hoa khác (cúc, hồng, lan...)

Tỉa hoa tàn: Loại bỏ toàn bộ hoa tàn và cành yếu để cây phát triển khỏe mạnh hơn.

Tưới nước: Điều chỉnh lượng nước phù hợp với từng loại cây. Các loại cây ưa ẩm cần tưới nước thường xuyên hơn.

Bổ sung phân bón: Sau Tết, hầu hết các cây hoa đều cần bổ sung dinh dưỡng để chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới.

Một số lưu ý quan trọng khi chăm sóc cây sau Tết

Không để cây bị ngập úng: Khi tưới nước, cần đảm bảo đất có khả năng thoát nước tốt.

Chuyển cây ra môi trường tự nhiên: Đặt cây ở nơi thoáng mát, có ánh sáng tự nhiên nhưng tránh ánh nắng gắt trực tiếp.

Kiểm tra sâu bệnh: Cây sau Tết dễ bị sâu bệnh tấn công, do đó cần kiểm tra thường xuyên và xử lý ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Thời gian nghỉ ngơi: Sau khi cây đã phục hồi, hãy để cây nghỉ ngơi trước khi thực hiện các biện pháp như thúc hoa hoặc kích thích ra quả.