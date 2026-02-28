Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng năm 2026 để tài lộc tràn đầy

Thắp hương ngày vía Thần Tài bị tắt giữa chừng có phải điềm xui? Những điều đại kỵ cần tránh khi cúng để không mất lộc GĐXH – Ngày vía Thần Tài, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị lễ cúng. Nén hương là một phương thức để kết nối với Thần Tài, gia tiên… để cầu mong tài lộc, hanh thông cả năm. Nhưng có tình trạng khiến nhiều người lo lắng là thắp hương bị tắt giữa chừng.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng Giêng năm 2026

Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên Tiêu. Người xưa vẫn nói: "Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng". Ngày này được xem là dịp quan trọng để dâng lễ cầu bình an, tài lộc hanh thông cho gia trạch. Người dân chuẩn bị mâm cúng tại nhà, thắp hương tại ban thờ thần linh, gia tiên, thể hiện sự kết nối giữa con cháu với tổ tiên và thần hộ mệnh của mảnh đất cư trú.

Việc chuẩn bị mâm lễ chu đáo là điều quan trọng, nhưng lựa chọn thời điểm lên hương cũng không kém phần ý nghĩa. Theo nguyên lý Trạch nhật cổ truyền, mỗi ngày đều có những khung giờ cát và hung khác nhau. Việc hành lễ vào giờ tốt, trường khí thuận lợi sẽ giúp nghi thức được trang nghiêm và trọn vẹn hơn.

Ảnh minh họa

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày 15/1/2026 âm lịch, tức thứ ba ngày 3/3/2026 dương lịch có khác khung giờ đẹp sau: Giờ Mão ( 5 - 7 giờ); Giờ Tị (9 - 11 giờ); Giờ Thân ( 15 - 17 giờ).

Vào ngày Rằm đầu tiên của năm này, mọi người cũng có thể cúng trước vào ngày 14/1/2026 âm lịch, tức thứ hai ngày 2/3/2026 dương lịch. Các khung giờ đẹp trong ngày này có thể chọn là: Giờ Thìn ( 7 - 9 giờ ); Giờ Mùi (13 - 15 giờ) và giờ Dậu ( 17 - 19 giờ).

Theo chuyên gia phong thủy, cùng việc chọn giờ phù hợp, điều quan trọng vẫn là sự chỉnh tề của ban thờ và tâm thế của gia chủ khi thắp hương. Để nghi lễ thêm phần thanh sạch và dễ chịu cho không gian thờ tự, quý gia chủ có thể sử dụng nhang trầm. Hương trầm ấm dịu, ít khói, giúp không gian thờ cúng được tĩnh tại và an hòa hơn, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Văn khấn cộng đồng gia tiên tại gia

( Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con Kính lạy Ngài hành khiển Bính Ngọ niên ngài Đại Vương Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....

Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Cẩn cáo!

( Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Ngày Vía Thần Tài 2026: Những việc giúp kích hoạt tài khí, giữ lộc suốt năm GĐXH – Ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài, kích hoạt vận may đầu năm. Những việc đơn giản dưới đây được xem giúp khai mở tài khí, giữ lộc cho cả năm mọi người có thể tham khảo.