Cách đúng cúng Rằm tháng Giêng và mâm lễ chuẩn để gia chủ đón tài rước lộc, may mắn, bình an

Ý nghĩa của việc cúng Rằm tháng Giêng

Ngày Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu là ngày trăng tròn đầu tiên của một năm. Đây là một trong những lễ tiết quan trọng trong năm nên dân gian ta có câu: "Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng".

Vào ngày này người Việt Nam thường cúng Rằm tháng Giêng tại nhà hoặc đi lễ Chùa để cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với bản thân và gia đình mình.

Nên cúng Rằm tháng Giêng vào lúc nào?

Thông thường, lễ cúng Rằm tháng Giêng được các gia đình tiến hành vào chính Rằm, tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch, bởi theo tục xưa truyền lại, đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện các nghi thức thờ cúng.

Ngày 15 âm lịch là thời điểm trăng sáng nhất đầu năm, Đức Phật sẽ giáng lâm, phù hộ độ trì cho chúng sinh. Chỉ cần gia chủ thực hiện thành tâm thì ắt đạt được nhiều điều như ý muốn, cả năm gia đình bình an, may mắn.

Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là ta bắt buộc phải thực hiện cúng Rằm Tháng Giêng vào ngày 15 âm lịch do không phải gia đình nào cũng có điều kiện thuận lợi để tiến hành việc này.

Theo ý kiến của các chuyên gia tâm linh, cúng Rằm tháng Giêng vào 15 âm lịch hoặc trước đó 1 ngày, tức ngày 14/1 âm lịch đều được.

Thời gian cúng Rằm tháng Giêng rất linh động, có thể là từ sáng sớm ngày 14/1 âm lịch đến trước 19h ngày 15/1 âm lịch.

Khung giờ cúng Rằm tháng Giêng tốt nhất là giờ Ngọ (11h – 13h), bởi người ta quan niệm đây là thời điểm thần Phật giáng thế, nghiệm chứng cho lòng thành của gia chủ và ban phát điều lành cho chúng sinh.

Trong năm nay, nếu bận rộn không thể thực hiện vào giờ Ngọ, gia chủ cũng có thể chọn giờ hoàng đạo trong ngày hôm đó để tiến hành cúng Rằm Tháng Giêng 2021.

Nên cúng Rằm tháng Giêng ở đâu?

Người Việt thường rất coi trọng lễ cúng này, vì vậy mà việc cúng lễ cũng trang trọng hơn những dịp cúng rằm khác trong năm. Đa phần mọi người thường làm lễ mặn để cúng gia tiên và lễ ngọt hay lễ chay để cúng Phật.

Ngày nay, bên cạnh việc làm lễ mặn cúng Rằm tháng Giêng ở nhà, một số hộ gia đình còn chuẩn bị lễ ngọt lên chùa dâng lên Phật. Tuy địa điểm cúng rằm có thể khác nhau nhưng mục đích chung vẫn là cầu bình an và sức khỏe cho gia đình, con cháu ngoan ngoãn, công việc ổn định, học hành tấn tới.

Việc cúng rằm nên tiến hành ở cả trong nhà và ngoài trời để tỏ lòng thành kính với Thần Phật, gia tiên, những người có công với đất nước, thể hiện lòng tưởng nhớ và đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn.

Như vậy, mọi người có thể làm lễ cúng Rằm tháng Giêng ở nhà, nếu nhà thờ Phật thì làm lễ dâng Phật, ngoài ra, việc dâng lễ lên chùa có thể thực hiện hoặc không chứ không bắt buộc, điều này còn phụ thuộc vào kinh tế của từng hộ gia đình.

Tuy nhiên, việc thờ cúng ở nhà lại nảy sinh một câu hỏi, đó là ta nên thực hiện lễ cúng Rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời, hay nên tiến hành đồng thời ở cả hai nơi?

Theo phong thủy, việc cúng rằm nên tiến hành ở cả trong nhà và ngoài trời để tỏ lòng thành kính với Thần Phật, gia tiên, những người có công với đất nước, thể hiện lòng tưởng nhớ và đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn.

Vì thế, ngoài mâm lễ cúng gia tiên trong nhà, các gia đình có thể làm một mâm cỗ cúng ngoài trời đơn giản hơn để cảm ơn trời đất, thần linh, Đức Phật...

Cúng Rằm tháng Giêng cần chuẩn bị những gì?

Lễ vật cúng Rằm tháng Giêng không bắt buộc phải có cụ thể từng món mà tùy vào điều kiện của gia đình, truyền thống trong gia đình hoặc phong tục của địa phương. Song thông thường, người ta thường chuẩn bị hai mâm cỗ lễ chay và lễ mặn, phổ biến như sau:

Lễ mặn cúng gia tiên

Lễ vật cúng Rằm tháng Giêng trên bàn thờ gia tiên là lễ mặn, thông thường có 4 bát, 6 đĩa, tổng cộng thành 10 món.

- 4 bát gồm: Canh măng, canh bóng, miến, mọc.

- 6 đĩa gồm: Thịt gà (có thể thay bằng thịt lợn), giò (chả), nem thính (hoặc món xào), dưa muối, xôi (hoặc bánh chưng), nước chấm.

Ngoài ra, mâm cỗ cúng của các gia đình thường không thể thiếu món cơm tẻ. Có cơm tẻ, mâm cỗ của gia đình sẽ "có nếp có tẻ", tượng trưng cho sự hài hòa và sinh sôi, phát triển.

Lễ chay cúng Phật

Trên ban thờ Phật, lễ vật đều phải là đồ chay thanh đạm với số lượng không quá nhiều. Với mỗi món ăn, gia chủ chỉ cần bày trong đĩa, bát nhỏ hoặc vừa. Lễ vật thường gồm: Hoa quả, chè, xôi; Món xào chay; Các món đậu; Canh măng nấm hoặc canh củ quả chay; Bánh trôi nước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.