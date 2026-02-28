Điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng khách gia chủ cần biết để tránh hung, mang lại vận tốt
GĐXH - Phong thủy phòng khách là một trong những chủ đề được rất nhiều người chú tâm tới. Bài viết sau sẽ chia sẻ những kiêng kỵ trong phong thủy phong khách mà mọi gia chủ cần biết để tránh hung, mang lại tài vận tốt.
Kiêng kỵ trong phong thủy phòng khách: Bị ngăn cách, chủ nhân dễ cô độc
Phòng khách là không gian mà mọi người cùng sinh hoạt chung trong gia đình, cũng là nơi tiếp đãi khách khứa và sum họp giữa các thành viên. Nếu lấy lý do phòng khách quá rộng mà bạn ngăn cách nơi này để "kiêm nhiệm" luôn phòng ngủ hay phòng sách thì thật sai lầm.
Một khi phòng khách bị "chia rẽ", dù là vì mục đích gì thì không gian từ trường chung ở đây cũng đã bị "cắt ra". Điều này dễ khiến chủ nhân luôn có cảm giác cô độc trong tư tưởng. Nếu còn độc thân, bạn sẽ khó tránh rơi vào cảnh "tri âm tri kỉ khó tìm".
Bộ sô pha hoàn chỉnh mới đem lại sự hài hòa
Thông thường thì sô pha đặt ở phòng khách luôn được thiết kế "trọn bộ", nhưng không thể loại trừ những trường hợp do không gian rộng hay do gia chủ muốn phá cách mà sử dụng đến hai bộ sô pha hoặc thêm những chiếc ghế riêng lẻ xung quanh.
Cách bày trí này tuy có thể tăng thêm tiện nghi nhưng trong phong thủy thì nó gây bất lợi cho sự hài hòa, đầm ấm của cả gia đình.
Phòng khách dù lớn nhỏ thì bạn vẫn chỉ nên đặt một bộ sô pha hoàn chỉnh duy nhất, để đạt được ngụ ý cả nhà trên dưới một lòng, luôn gắn bó và hòa hợp với nhau.
Vị trí tài lộc không được để lộ ra ngoài
Đường chéo từ cửa ra vào với các góc tường của phòng khách thường được xem là vị trí tài lộc. Vì vậy nếu tài vị có xu hướng bị khiếm khuyết hoặc đi thẳng ra một không gian khác sẽ rất dễ hao tài cho chủ nhân.
Nếu phạm phải lỗi này, bạn có thể đặt chậu cây xanh, tủ trưng bày để hóa giải. Một mặt có thể khiến "tài khí" không bị trôi tuột mất, mặt khác còn tăng cường vượng khí giúp hấp thu tài lộc tốt hơn.
Trước sau không nên thông một đường
Không gian phòng khách nếu rộng rãi, thoáng đãng sẽ rất lý tưởng để mọi người quây quần bên nhau. Nhưng không phải vì thế mà bạn thiết kế khiến cho từ cửa chính bước vào đã nhìn thấy trực diện với cửa sau.
Bố cục này khiến cho các trường khí tốt vừa vào nhà đã đi thẳng ra nơi khác, chủ nhân khó tích lũy được tài lộc, thậm chí còn hao tài tốn của.
Kiêng kỵ trong phong thủy phòng khách: không để xà ngang áp đỉnh
Nếu bên trong phòng khách, đặc biệt là vị trí sô pha nằm ngay bên dưới xà ngang trên trần nhà sẽ gây ức chế tâm lý cực lớn cho các thành viên. Lỗi phong thủy này không những khiến bạn gặp trở ngại ngoài xã hội mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.
Sàn nhà phòng khách phải bằng phẳng
Sàn lót ở phòng khách tốt nhất không nên có quá nhiều bậc thang hay lồi lõm, cao thấp không bằng nhau.
Phòng khách có thể nói là đại diện cho vận thế của mỗi thành viên trong gia đình, nếu thiết kế cao thấp quá khác biệt sẽ khiến vận thế chủ nhân lên xuống thất thường, dễ gặp nhiều biến cố.
Phòng khách không nên có đường dây điện di động
Phòng khách là nơi hội tụ vượng khí, vì vậy nó đòi hỏi phải đảm bảo sự ổn định. Nếu sử dụng các đường dây điện di động ở không gian này một mặt vừa dễ gây nguy hiểm khi đi lại, vừa khiến cho các trường khí bị quấy nhiễu, rối loạn, ảnh hưởng đến sự nghiệp và các mối quan hệ của chủ nhân.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
