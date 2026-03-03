7 điều kiêng kỵ khi thắp hương hoa quả ngày Rằm tháng Giêng để tránh thất thoát tài lộc
GĐXH - Rằm tháng Giêng – còn gọi là Tết Nguyên Tiêu – được xem là ngày rằm quan trọng nhất trong năm. Dân gian có câu: “Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” để nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của thời khắc mở đầu cho một năm mới viên mãn, đủ đầy.
Trong không gian linh thiêng của bàn thờ gia tiên, mâm ngũ quả, bình hoa tươi và nén hương thơm không chỉ thể hiện lòng hiếu kính mà còn gửi gắm ước nguyện bình an, tài lộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng việc lựa chọn và bày biện hoa quả khi thắp hương ngày Rằm tháng Giêng nếu sai cách có thể làm giảm đi ý nghĩa tốt đẹp của nghi lễ.
Dưới đây là 7 điều kiêng kỵ khi thắp hương hoa quả ngày Rằm tháng Giêng gia chủ nên lưu ý để tránh hao hụt may mắn.
Không dùng hoa quả giả trên bàn thờ
Vì sự tiện lợi, một số gia đình sử dụng hoa nhựa, quả nhựa để trang trí bàn thờ lâu dài. Tuy nhiên, theo quan niệm truyền thống, bàn thờ là nơi hội tụ linh khí, vì vậy lễ vật dâng cúng cần mang sinh khí tự nhiên.
Hoa quả giả dù đẹp mắt nhưng thiếu sự sống, không có hương thơm, không tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển. Trong khi đó, hoa tươi, trái cây tươi thể hiện sự chân thành và trọn vẹn của lòng thành kính. Chính sự tươi mới ấy mới mang ý nghĩa cầu mong một năm an lành, đủ đầy.
Tránh chọn hoa quả có mùi quá nồng
Không gian thờ cúng đề cao sự thanh tịnh, nhẹ nhàng. Những loại quả có mùi quá nồng như sầu riêng, mít chín đậm mùi có thể lấn át hương trầm, làm mất đi sự trang nghiêm cần có.
Gia chủ nên ưu tiên các loại quả có mùi thơm dịu nhẹ như bưởi, cam, quýt, lê… vừa tạo cảm giác dễ chịu vừa giữ được sự thanh sạch cho không gian thờ tự.
Không bày hoa quả có gai sắc nhọn
Theo quan niệm phong thủy dân gian, các loại quả có gai nhọn như dứa, sầu riêng, mít… mang hình ảnh xung khắc, dễ gây bất hòa. Bàn thờ là nơi tượng trưng cho sự hòa thuận và gắn kết gia đình, vì vậy nên chọn những loại quả tròn trịa, nhẵn nhụi.
Hình dáng tròn đầy của quả bưởi, lê, đào… tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy – đúng với mong ước đầu năm mà gia chủ gửi gắm trong ngày Rằm tháng Giêng.
Tuyệt đối không dùng hoa quả héo úa, dập nát
Lễ vật dâng cúng không chỉ đẹp ở hình thức mà còn phải tươi mới, nguyên vẹn. Quả còn xanh quá thể hiện sự chưa tròn đầy, còn dang dở; quả chín quá, héo úa hoặc dập nát lại mang ý nghĩa suy hao, mất mát.
Vì vậy, khi chuẩn bị mâm ngũ quả, gia chủ nên chọn những loại trái cây vừa chín tới, màu sắc tươi tắn, không trầy xước. Số lượng không cần nhiều nhưng phải đảm bảo chất lượng.
Hạn chế hoa quả màu sắc u tối
Dù không có quy định cứng nhắc về màu sắc, song theo quan niệm phong thủy, những gam màu quá tối như đen sẫm, xanh đen thường không được ưu tiên trong ngày đầu năm.
Mâm ngũ quả ngày Rằm tháng Giêng nên có màu sắc tươi sáng, hài hòa, tượng trưng cho ngũ hành và sự cân bằng. Các sắc vàng, đỏ, xanh, cam… tạo cảm giác ấm áp, sinh động và tràn đầy sinh khí.
Không bày biện quá nhiều gây rối mắt
Dâng lễ là để thể hiện lòng thành chứ không phải để phô trương. Mâm hoa quả quá lớn, bày biện chồng chất, che khuất bát hương hay đồ thờ sẽ làm mất đi sự trang nghiêm.
Gia chủ chỉ nên chọn 3 hoặc 5 loại quả tượng trưng, sắp xếp gọn gàng, cân đối. Không gian thờ tự cần sự hài hòa, thanh tịnh hơn là sự cầu kỳ hình thức.
Tránh dùng hoa giả và hoa có gai nhọn
Bên cạnh hoa quả, hoa dâng cúng cũng cần được lựa chọn cẩn trọng. Hoa giả tương tự như quả giả – thiếu sinh khí và không được khuyến khích dùng trên bàn thờ.
Ngoài ra, các loại hoa có gai nhọn như hoa hồng cũng thường được khuyên nên hạn chế, bởi gai tượng trưng cho sự xung đột. Thay vào đó, hoa sen, hoa cúc, hoa huệ là những lựa chọn phổ biến vì mang ý nghĩa thanh cao, thuần khiết, lại có hương thơm nhẹ nhàng, phù hợp không gian thờ cúng.
Giữ trọn lòng thành trong ngày Rằm tháng Giêng
Rằm tháng Giêng không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là dịp để con cháu hướng về tổ tiên, vun đắp sự gắn kết gia đình. Một mâm ngũ quả tươm tất, bình hoa tươi trang nhã và nén hương thơm nghi ngút sẽ trọn vẹn ý nghĩa khi được chuẩn bị bằng sự chân thành.
Hiểu và tránh những điều kiêng kỵ khi thắp hương hoa quả ngày Rằm tháng Giêng chính là cách mỗi người gìn giữ nét đẹp truyền thống, đồng thời cầu mong một năm mới bình an, hanh thông và không thất thoát tài lộc.
