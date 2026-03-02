Mới nhất
Ở nhà lệch tầng ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ ra sao?

Thứ hai, 13:36 02/03/2026
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Nhà lệch tầng nếu không được tính toán kỹ về luồng khí và bố cục rất dễ phát sinh các vấn đề phong thủy tiềm ẩn. Những bất lợi này thường không xuất hiện ngay mà bộc lộ dần thông qua sức khỏe, tinh thần và tài vận của gia chủ.

Nhà lệch tầng là gì?

Nhà lệch tầng là dạng nhà ở có cao độ sàn giữa các không gian không nằm trên cùng một mặt phẳng, mà được bố trí chênh lệch nhau theo từng nửa tầng hoặc từng khoảng tầng nhỏ. 

Thay vì các tầng xếp chồng thẳng đứng như nhà truyền thống, nhà lệch tầng tạo cảm giác không gian liên thông nhưng vẫn có sự phân tách rõ ràng về công năng. Cần phân biệt nhà lệch tầng với một số kiểu nhà khác thường dễ nhầm lẫn, cụ thể:

Nhà thông tầng: Là dạng nhà có một hoặc nhiều khoảng không gian xuyên suốt từ tầng thấp lên tầng cao, thường để lấy sáng hoặc tạo điểm nhấn kiến trúc.

Nhà giật cấp: Là xử lý hình khối mặt tiền hoặc ban công theo cao độ khác nhau, còn sàn sinh hoạt bên trong vẫn tương đối đồng đều. Nhà lệch tầng khác ở chỗ chính sinh hoạt hàng ngày diễn ra trên các mặt sàn chênh cao rõ rệt.

Ở nhà lệch tầng ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ ra sao? - Ảnh 1.

Nhà lệch tầng nếu không được tính toán kỹ về luồng khí và bố cục rất dễ phát sinh các vấn đề phong thủy tiềm ẩn.

Lý do nhà lệch tầng được ưa chuộng trong nhà phố hiện đại xuất phát từ khả năng tận dụng chiều cao công trình, giúp lấy sáng, thông gió tốt hơn, tạo cảm giác rộng rãi dù diện tích mặt bằng hạn chế. Ngoài ra, thiết kế lệch tầng còn mang tính thẩm mỹ cao, phù hợp với phong cách sống năng động và hiện đại.

Nhà lệch tầng ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận ra sao

Xung khí và mất cân bằng năng lượng

Luồng khí xông thẳng giữa các tầng: Khí di chuyển nhanh, khó tụ tại các không gian sinh hoạt chính.

Sinh khí bị phân tán, va đập mạnh: Dễ hình thành sát khí tại khu vực cầu thang hoặc chiếu nghỉ.

Ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần: Gia chủ dễ mệt mỏi, căng thẳng, ngủ không sâu, tinh thần bất ổn.

Ở nhà lệch tầng ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ ra sao? - Ảnh 2.

Thiết kế lệch tầng còn mang tính thẩm mỹ cao, phù hợp với phong cách sống năng động và hiện đại.

Tác động đến tài vận: Công việc thiếu ổn định, tài lộc khó duy trì lâu dài.

Thế nhà "vô hậu" trong thiết kế lệch tầng

Một lỗi phong thủy nghiêm trọng thường gặp là phần sau nhà thấp hơn phần trước, tạo thành thế "vô hậu".

Hệ quả phong thủy của thế này gồm: Tài khí khó tụ: Tiền bạc vào rồi lại ra, khó tích lũy.

Hậu vận suy yếu: Nền tảng gia đạo thiếu ổn định về lâu dài.

Ảnh hưởng nhân đinh: Con cái hoặc thế hệ sau dễ gặp trắc trở, vận trình không bền.

Theo phong thủy, đây là thế phạm kỵ cần được lưu ý đặc biệt khi thiết kế nhà lệch tầng.

Cầu thang và các lỗi phong thủy thường gặp

Cầu thang đối diện cửa chính: Sinh khí vừa vào đã bị hút lên hoặc tán đi, gây hao tài.

Cầu thang đối diện bếp hoặc nhà vệ sinh: Tạo xung khí mạnh, ảnh hưởng sức khỏe và hòa khí gia đình.

Cầu thang đặt tại trung cung: Làm động hành Thổ, phá vỡ sự cân bằng ngũ hành toà nhà.

Những lỗi này nếu kéo dài sẽ khiến khí trường trong nhà luôn bất ổn, khó giữ được sự an yên và vượng khí cho gia chủ.

Cách hóa giải

Hóa giải xung khí và trường khí động

Sử dụng vách ngăn, bình phong hoặc chậu cây phong thủy: Giúp làm chậm luồng khí xông thẳng giữa các tầng, đặc biệt tại khu vực cầu thang.

Ở nhà lệch tầng ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ ra sao? - Ảnh 3.

Nhà lệch tầng là dạng nhà ở có cao độ sàn giữa các không gian không nằm trên cùng một mặt phẳng, mà được bố trí chênh lệch nhau theo từng nửa tầng hoặc từng khoảng tầng nhỏ.

Hạn chế thiết kế quá nhiều khoảng mở liên tục: Tránh để khí di chuyển xuyên suốt từ tầng thấp lên tầng cao không có điểm dừng.

Bố trí phòng ngủ người già và trẻ nhỏ ở tầng thấp: Giúp giảm tác động của trường khí dao động mạnh, ổn định giấc ngủ và sức khỏe. Mục tiêu của nhóm giải pháp này là đưa trường khí nhà lệch tầng về trạng thái ổn định và điều hòa, thay vì quá động.

Khắc phục thế nhà "vô hậu"

Thiết kế lại cao độ sàn phía sau cao hơn phía trước: Tạo thế "tọa sơn hướng thủy", giúp nhà có điểm tựa vững chắc.

Huyền Vũ sơn: Bố trí ở phía sau, cao nhất, tượng trưng cho hậu thuẫn.

Thanh Long sơn: Bên trái, thấp hơn Huyền Vũ, tượng trưng cho sinh khí.

Bạch Hổ sơn: Bên phải, thấp nhất, giữ vai trò cân bằng.

Sử dụng cây xanh, đá phong thủy hoặc vật trang trí có khối vững: Nhằm tượng trưng cho núi, giúp củng cố hậu trạch và giữ tài khí.

Giải pháp này giúp bù đắp phần "hậu" bị thiếu, từ đó ổn định vận trình lâu dài cho gia chủ.

Hóa giải lỗi cầu thang phạm phong thủy

Tránh để cầu thang đâm thẳng cửa chính, cửa phòng hoặc khu bếp: Đây là thế tán khí, dễ gây hao tài và bất ổn sức khỏe.

Dùng tủ, rèm, kệ trang trí hoặc chậu cây làm vật chắn khí: Giúp chuyển hướng dòng khí và giảm xung trực.

Giữ cầu thang luôn sạch sẽ, đủ ánh sáng và lan can chắc chắn: Giúp dẫn khí tốt lên các tầng, tránh khí tù hoặc khí loạn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

GĐXH - Trong văn hóa phong thủy, con số luôn mang một ý nghĩa đặc biệt và có ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người. Việc tìm kiếm con số may mắn, tượng trưng cho sự thịnh vượng luôn là điều mà nhiều người quan tâm.

