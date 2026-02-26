Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

Ánh sáng chan hòa

Dù ở nhà hay ở văn phòng, ánh sáng chan hòa, rực rỡ sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực. Bởi theo phong thủy thì ánh sáng tượng trưng cho sự thịnh vượng và tốt lành. Ngược lại, nếu nhà tối, đèn trong nhà bị mờ thì tài lộc sẽ không gõ cửa.

Trong phong thủy, ngọn đèn tượng trưng cho của cải và hy vọng. Đèn mờ thì tiền tài khó vào nhà. Ngay cả khi bạn kiếm được tiền thì lượng tiền mà bạn kiếm được sẽ rất ít.

Thời xưa, người giàu thường không tiếc tiền chi tiêu cho đèn, nến. Bởi nhà cửa luôn được chiếu sáng rực rỡ tượng trưng cho bạc vàng luôn đầy kho. Thậm chí một số người giàu còn duy trì một hệ thống đèn chiếu sáng cố định trong nhà.

Ngày nay, nhiều gia đình muốn tiết kiệm tiền nên thường tắt bớt đèn điện. Nhà và văn phòng tối tăm thì năng lượng tích cực sẽ bị suy giảm.

Ánh sáng ban ngày và ánh sáng thích hợp không những có thể làm tăng dương khí trong phòng cũng như hạn chế được năng lượng âm và những năng lượng không tốt. Vì thế, ánh sáng có thể đóng một vai trò nhất định trong việc thu hút vượng khí và may mắn vào trong ngôi nhà.

Nhà có sân hoặc vườn nhỏ

Một khoảng sân nhỏ ở tầng trệt hay ban công rộng trên tầng cao không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà, mà còn nâng cao chất lượng sống một cách rõ rệt.

Cây xanh, ánh sáng tự nhiên và không gian mở giúp cơ thể giảm hormone căng thẳng và tăng dopamine – "hormone hạnh phúc". Những gia đình có không gian để trồng cây, tắm nắng hay đọc sách ngoài trời thường có nhịp sinh học ổn định, khả năng hồi phục tinh thần cao hơn 25% so với người sống trong căn hộ kín.

Dù chỉ là một ban công 5m² trồng vài chậu cây, hay mảnh sân nhỏ đặt bàn trà buổi sáng, khu vực "thở" này vẫn là nơi tái tạo năng lượng tích cực cho cả gia đình. Nghiên cứu còn cho thấy, dành 15 phút mỗi sáng ngoài trời có thể cải thiện sức khỏe tim mạch và tinh thần trong cả ngày.

Cửa nhà kiên cố không bay màu

Nếu căn nhà của bạn dù được xây dựng từ khá lâu hoặc được cha mẹ để lại nhưng cửa chính của ngôi nhà vẫn kiên cố không bị mối một, màu sơn của cánh cửa không hề bị phai màu thì đó là một dấu hiệu tốt về phong thủy.

Khi bạn sống trong căn nhà như vậy cuộc sống nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc. Khi bạn càng sống lâu trong ngôi nhà này càng dễ dàng thăng tiến, hút lộc vào nhà.

"Nhà hướng Nam, không làm cũng có ăn"

Dân gian xưa có câu "nhà hướng Nam, không làm cũng có ăn" hay "lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam". Sở dĩ như vậy vì theo Tiên thiên bát quái, phía Nam được coi là hướng của bậc đế vương, còn theo Hậu thiên bát quái thì hướng này là biểu tượng của ánh sáng và lửa.

Xây nhà hướng Nam còn giúp ngôi nhà nhận được đầy đủ ánh sáng, lưu thông gió tốt, tránh được gió nóng từ phía Tây thổi tới vào mùa hè và gió lạnh từ phương Bắc tràn về vào mùa đông.

Các bậc vua chúa thời xưa thường tọa Bắc nhìn Nam để hướng về ánh sáng, mong muốn có đủ trí lực, anh minh sáng suốt để cai trị thiên hạ. Do đó hướng Nam thường gắn với vận mệnh cao quý, phát đạt và đầy quyền uy của con người. Theo phong thủy, nhà ở hướng này thì công việc hanh thông, tài vận tốt, sức khỏe vượng.

Ngoài ra, xây nhà hướng Nam còn giúp ngôi nhà nhận được đầy đủ ánh sáng, lưu thông gió tốt, tránh được gió nóng từ phía Tây thổi tới vào mùa hè và gió lạnh từ phương Bắc tràn về vào mùa đông. Vì vậy, xây nhà hướng này vừa lợi dụng được triệt để ánh sáng mặt trời, vừa giúp ngôi nhà ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè.

