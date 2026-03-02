Cúng Rằm tháng Giêng 2026: Những lọai hoa nên tránh để giữ lộc cho gia đình, nhiều nhà không biết

Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng năm 2026 để tài lộc tràn đầy GĐXH – Ngày Rằm tháng Giêng năm 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 3/3 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người có thể lựa chọn cúng trước. Dưới đây là những khung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng năm 2026 để cầu bình an, tài lộc cho gia đình.

Tết Nguyên tiêu, hay còn gọi là Tết Thượng nguyên, là đêm rằm đầu tiên trong năm. Trong "Tam nguyên" – ba ngày Rằm lớn, còn có Tết Trung nguyên (Rằm tháng Bảy) và Tết Hạ nguyên.

Trong không gian thờ cúng của người Việt, bên cạnh nén hương, chén nước, mâm cơm… bàn thờ của các gia đình Việt Nam luôn có bình hoa đẹp. Bình hoa tươi không chỉ tạo vẻ trang nghiêm mà còn mang ý nghĩa dâng điều thiện lành, thanh khiết lên Chư Phật và gia tiên.

Hoa dâng cúng Rằm tháng Giêng cũng cần được lưu ý. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, hoa dâng cúng trên bàn thờ cũng cần hiểu ý nghĩa. Tùy theo vùng miền mà mọi người linh hoạt lựa chọn hoa dâng cúng, nhưng không nên thoải mái quá vì có một số loại hoa không nên đặt trên bàn thờ cúng Rằm tháng Giêng vì mang ý nghĩa phong thủy không tốt.

Hoa không nên dâng cúng Rằm tháng Giêng 2026

Hoa ly sang trọng nhưng mang ý nghĩa không hay

Hoa ly có vẻ đẹp sang trọng, hương thơm nồng nàn vẫn được dùng để trang trí nhà cửa. Nhưng trong phong thủy, xét theo cách chơi chữ, gợi liên tưởng đến chia ly, cách biệt.

Trong không gian thờ cúng – nơi đề cao sự sum vầy, đoàn tụ, nhiều gia đình vì vậy kiêng đặt hoa ly vào những ngày Rằm, mùng 1, nhất là vào ngày Rằm tháng Giêng – thời điểm cầu mong khởi đầu hanh thông, gia đạo yên ấm.

Hoa nhài

Hoa nhài trắng muốt, thơm đặc trưng, thường gắn với sự tinh khiết. Mùi thơm đậm của nhài có thể lấn át hương nhang, khiến tổng thể không gian thờ cúng mất đi sự hài hòa. Đặt hoa nhài trên bàn thờ không những khiến giảm đi sự linh thiêng mà làm tiêu tán năng lượng tích cực, khó tụ khí tốt. Bởi vậy, trong phong thủy vẫn hạn chế dâng loại hoa này trên bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Thần Tài. Vào ngày Rằm tháng Giêng, mọi người càng nên để ý về việc lựa chọn hoa có mùi thơm nồng bày lên ban thờ như hoa nhài.

Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ xuất hiện nhiều dịp lễ Tết, mang ý nghĩa cầu chúc trường thọ. Nhưng ở một số vùng, tên gọi "vạn thọ" lại bị liên tưởng đến tang lễ hoặc những sắc thái không may mắn. Trong phong thủy thờ cúng thì loài hoa này lại không được đánh giá cao vì tên gọi dễ gây hiểu nhầm của chúng.

Vì Rằm tháng Giêng là dịp mở đầu cho vận khí năm mới, nhiều gia chủ chọn tránh cúc vạn thọ để hạn chế những liên tưởng không tích cực.

Những loại hoa nên dâng cúng trong ngày Rằm tháng Giêng 2026

Theo chuyên gia phong thủy, Rằm tháng Giêng 2026 vào những ngày tháng 3 dương lịch. Mọi người có thể lựa chọn những loại hoa đặc trưng trong tháng 3 này để dâng cúng vào dịp Rằm tháng Giêng.

Hoa bưởi thanh khiết, đúng mùa

Hoa bưởi nở rộ vào tháng 3, có hương thơm nhẹ lan tỏa tự nhiên. Mùi thơm dễ chịu của hoa bưởi tạo sự thanh tịnh cho nơi thờ cúng. Trong quan niệm truyền thống, hoa bưởi tượng trưng cho sự trong sạch, chân thành.

Khi chọn dâng cúng hoa bưởi, mọi người nên chọn những cành nhiều nụ, hoa trắng tươi, không dập nát. Những cành có nhiều lộc, lá cũng là lựa chọn tối ưu. Chỉ vài nhánh nhỏ cũng đủ tạo không gian thanh tịnh cho bàn thờ.

Hoa cau giản dị nhưng linh thiêng

Hoa cau là một trong những loại hoa dâng cúng lên ban thờ được ưa chuộng nhiều. Hoa cau có hương thơm thoang thoảng, bông nhỏ trắng li ti. Trong đời sống tín ngưỡng, cây cau gắn bó mật thiết với nghi lễ truyền thống, từ cưới hỏi đến thờ cúng. Phần quả, hoa của cây cau được coi là vật phẩm trong đời sống tôn giáo tín ngưỡng.

Chính sự giản dị, mộc mạc ấy lại tạo nên vẻ trang nghiêm phù hợp cho không gian thờ tự cần sự thanh tịnh.

Hoa đồng tiền biểu tượng của tài lộc

Hoa đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng và sức khỏe. Màu sắc tươi sáng, dáng hoa tròn đầy mang ý nghĩa viên mãn. Khi dâng cúng, mọi người nên chọn hoa tươi, cánh không héo úa, tránh dùng hoa đồng tiền giả…

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, hoa chỉ là biểu tượng cho tâm ý thanh khiết và sự kính trọng, nên lòng thành vẫn là yếu tố cốt lõi. Khi chọn hoa dâng cúng lên ban thờ, nhất là vào ngày Rằm tháng Giêng, mọi người lưu ý không chọn hoa có gai nhọn quá nhiều, mùi quá nồng gây khó chịu. Đồng thời cần giữ cho hoa sạch, thay nước thường xuyên, không để bị héo úa.

