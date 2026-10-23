Bí quyết cho làn da no ẩm, không lo bí

Các thành phần có thể cấp ẩm cho da

Thông tin trên cổng thông tin Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, sản phẩm cấp ẩm cho da, Kem dưỡng ẩm, giúp bù nước cho lớp trên cùng của tế bào da và niêm phong trong nước, là một trong những cách tốt nhất để điều trị da khô. Chúng chứa ba loại thành phần chính:

Chất giữ ẩm. Những chất này giúp hút ẩm. Chúng bao gồm ceramides (phát âm là ser-A-mids), glycerin, sorbitol, axit hyaluronic và lecithin.

Các vết thương. Những thành phần này - bao gồm xăng dầu (petroleum jelly), silicone, lanolin và các loại dầu khác - giúp giữ ẩm trong da.

Chất tạo cảm xúc. Các sản phẩm này có chứa dầu, nước và chất nhũ hóa để giữ cho hai chất này không bị phân tách. Chúng nhẹ hơn và dễ sử dụng hơn dầu hoặc dầu. Nhiều loại kem dưỡng ẩm thương mại chứa cả chất làm mềm và chất giữ ẩm, chẳng hạn như axit linoleic, linolenic và lauric.

Các loại kem dưỡng ẩm được thiết kế để dưỡng ẩm cho làn da của bạn có chứa nước cũng như dầu, với tỷ lệ khác nhau. Chúng thường bao gồm cả chất giữ ẩm và chất làm mềm và có thể được thoa lên da suốt cả ngày.

Vì sao nên cấp ẩm cho da?

Nhiều người thường lơ là bước dưỡng ẩm cho da trong quy trình chăm sóc da hằng ngày vì nghĩ không cần thiết. Tuy nhiên, trên thực tế, dù bạn sở hữu loại da nào đi chăng nữa thì việc áp dụng các cách cấp ẩm cho da luôn được khuyến khích để đảm bảo hiệu quả của quá trình chăm sóc da. Cụ thể, dưới đây là các lợi ích mà da sẽ nhận được khi được cung cấp đủ độ ẩm cần thiết:

Da khi không được cung cấp đủ độ ẩm sẽ trở nên khô ráp và thiếu sức sống, đặc biệt là ở vùng da tiếp xúc nhiều nhất với các tác nhân bên ngoài như da mặt.

Làm chậm quá trình lão hóa của da: Theo thời gian, tác động của quá trình lão hóa tự nhiên kết hợp với các yếu tố từ bên ngoài như ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường, căng thẳng kéo dài hay chế độ dinh dưỡng không hợp lý... cũng đủ để khiến cấu trúc của làn da dần trở nên suy yếu, làm các hiện tượng lão hoá như da nhăn, xỉn màu, khô sạm xuất hiện trên khuôn mặt. Lúc này, việc cấp cấp ẩm cho da mặt khô đóng vai trò quan trọng để duy trì độ ẩm tự nhiên, giúp giảm thiểu tình trạng bong tróc và khô căng, bảo vệ cấu trúc nền để da luôn căng mướt mỗi ngày.

Giúp kiềm dầu trên da: Nhiều người nghĩ rằng da dầu vốn dĩ không cần cấp ẩm vì đã có dư độ ẩm cần thiết. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm vì bất kể làn da nào cũng cần được cấp nước từ sâu bên trong. Cấp ẩm cho da dầu đầy đủ sẽ giúp da điều tiết bã nhờn, dầu thừa trên bề mặt, từ đó. giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Những cách cấp ẩm cho da hiệu quả

Dùng toner ngay sau khi rửa mặt

Sự đa năng của toner từ lâu đã được ví von như một " người trợ lý" giúp chăm sóc da hoàn hảo. Không chỉ có tác dụng làm sạch da, cân bằng độ pH, một số sản phẩm toner còn có khả năng dưỡng ẩm, làm sạch sợi bã nhờn, giúp hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông hiệu quả.

Theo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Medlatec,Toner cần được thoa lên da ngay sau bước rửa mặt càng nhanh càng tốt. Nếu không thì sẽ chẳng có loại toner nào đủ khả năng để mang đến những tác dụng tuyệt vời như đã kể ở trên nữa. Bạn nên biết rằng, làn da của chúng ta hấp thụ các tinh chất dưỡng da tốt nhất là lúc da vẫn còn ẩm.

Xịt khoáng cho da

Xịt khoáng dưỡng ẩm cũng là một cách cấp ẩm cho da hiệu quả và an toàn được nhiều người yêu thích lựa chọn.

Việc cấp ẩm cho da mặt là một yếu tố rất cần thiết để giúp bạn sở hữu làn da căng bóng, khoẻ mạnh.

Đây là một loại sản phẩm có công dụng dưỡng ẩm cho da được thiết kế dưới dạng lỏng. Thành phần của các dòng xịt khoáng dưỡng ẩm chủ yếu chứa các khoáng chất cần thiết có lợi cho làn da, đặc biệt là giúp da dưỡng ẩm từ sâu bên trong.

Lớp xịt khoáng bám lại trên da có cơ chế giống như một "mạng lưới" để bảo vệ làn da khỏi những tác động trực tiếp từ môi trường như ô nhiễm, khói bụi,…Sử dụng xịt khoáng cho da giúp cấp ẩm tức thời cho da vào mùa đông, giảm cảm giác khô căng bề mặt nhanh chóng.

Đắp mặt nạ cấp ẩm cho da mặt

Đắp mặt nạ cấp ẩm cũng là hình thức dưỡng ẩm tối ưu được lòng nhiều tín đồ làm đẹp. Ngoài ra mặt nạ còn chứa các dưỡng chất giúp da mịn màng, chắc khoẻ.

Nhờ những công dụng đó mà mặt nạ trở nên phổ biến trong quy trình skincare mùa đông. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều cũng khiến da "bội thực", đắp mặt từ 2 – 3 lần/tuần để dưỡng ẩm cho da hiệu quả nhất.