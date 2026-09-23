Tác dụng của vỏ bưởi đối với làm đẹp từ tóc đến giảm cân, chống lão hóa

Vì sao vỏ bưởi được sử dụng trong làm đẹp?

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, trong làm đẹp, chủ yếu sử dụng phần tinh dầu bưởi. Tinh dầu này có nhiều dưỡng chất như pectin, naringin, men tiêu hóa peroxydaza, vitamin A, vitamin C… Những thành phần này có khả năng diệt khuẩn như tụ cầu vàng và có tác dụng đặc biệt tốt cho sức khỏe và làm đẹp.

Ngoài ra, tinh dầu bưởi còn chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa, kháng viêm và chất limonene - một chất có khả năng chống lại và ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Làm đẹp tóc

Từ xa xưa, con người đã biết sử dụng vỏ bưởi kết hợp cùng với một số nguyên liệu khác để nấu nước gội đầu. Hoặc dùng vỏ bưởi tươi bóp trực tiếp lên mái tóc để lấy tinh dầu dưỡng tóc, giúp tóc mọc nhanh.

Bưởi chứa rất nhiều vitamin C và những dưỡng chất khác giúp làn da khoẻ mạnh và trẻ trung.

Các chất chống oxy hóa trong tinh dầu bưởi giúp bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và các tác hại từ các hóa chất (thuốc làm tóc, thuốc nhuộm tóc...). Dùng tinh dầu bưởi ủ tóc hoặc thay cho dầu xả sẽ giúp khôi phục mái tóc hư tổn, giúp tóc khỏe, ngăn ngừa tóc khô, xơ và gãy rụng.

Khả năng kháng khuẩn, chống viêm, giúp làm sạch sâu của tinh dầu bưởi giúp loại bỏ vi khuẩn, bã nhờn, ngăn ngừa gàu cùng các vấn đề về da đầu khác như nấm da đầu, rụng tóc. Dùng tinh dầu bưởi thay cho dầu xả hoặc dùng tinh dầu bưởi ủ tóc mỗi tuần 2 lần, chỉ trong khoảng 2 tháng sẽ giúp cải thiện cho mái tóc mềm mượt, chắc khỏe hơn.

Làm đẹp da

Theo VOV, vỏ bưởi có khả năng diệt khuẩn, kháng viêm... do đó được ứng dụng trong điều trị mụn trứng cá. Hàm lượng vitamin C cao trong vỏ bưởi, giúp tăng sức đề kháng cho da và làm mờ thâm mụn. Tính kháng viêm của tinh dầu bưởi giúp làm sạch sâu, loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn trên da. Từ đó kiểm soát mụn và các vấn đề da liễu khác.

vỏ bưởi có khả năng diệt khuẩn, kháng viêm... do đó được ứng dụng trong điều trị mụn trứng cá.

Không chỉ thế, tinh dầu bưởi còn có khả năng kiểm soát và cân bằng dầu tự nhiên trên da. Từ đó giúp hạn chế sự tiết dầu quá mức, làm se khít lỗ chân lông. Các chất chống oxy hóa trong tinh dầu bưởi giúp bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và giữ cho làn da trẻ trung, săn chắc hơn... Do có những lợi ích trên, tinh dầu bưởi được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da như kem dưỡng, serum, mặt nạ để giúp làn da mềm mại, mịn màng và khỏe đẹp.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Vỏ bưởi có thể giúp bạn giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ cao và khả năng đốt cháy chất béo của tinh dầu limonene. Chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm lượng thức ăn tiêu thụ, trong khi limonene thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy calo.

Lưu ý khi dùng vỏ bưởi dưỡng tóc

Cũng theo VTC News, tuyệt đối không dùng vỏ bưởi với những người bị nấm hay các bệnh lý khác về da đầu, trường hợp này nên dùng các loại dầu đặc trị.

Tinh dầu bưởi có đặc tính kết dính, khó rửa trôi với nước, bởi vậy khi sử dụng bạn cần chú ý bôi sát da đầu, không để dầu lan ra thân tóc, tránh bị bết.

Nếu mới rụng tóc, bạn có thể dùng các cách nêu trên để gội đầu 1 - 2 lần/tuần. Nếu tóc rụng nhiều, nên áp dụng 2 ngày/lần, kiên trì từ 2 đến 3 tháng để thấy hiệu quả.

Tinh dầu bưởi có đặc tính kết dính, khó rửa trôi với nước, bởi vậy khi sử dụng bạn cần chú ý bôi sát da đầu, không để dầu lan ra thân tóc, tránh bị bết.

Ngày nay, có nhiều hãng dầu gội sử dụng tinh chất vỏ bưởi trong thành phần. Việc sử dụng những loại dầu gội như vậy cũng có hiệu quả, lại giúp bạn không tốn thời gian đun nấu lỉnh kỉnh, tuy nhiên phải chú ý mua đúng các loại sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng.

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