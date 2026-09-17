Đây mới là tác dụng của hành tây với da đồi mồi và giảm mụn ngừa thâm không phải ai cũng làm được

Hành tây chứa các thành phần dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho da

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, chiết xuất hành tây tím đã được người Ai Cập, Trung Quốc sử dụng từ xa xưa làm thực phẩm cũng như làm thuốc. Họ đã phát hiện ra rằng hành tây tím có một số tác dụng thực sự đối với sự phát triển của tóc và trên da người.

Việc sử dụng củ hành tây ngâm trong nước hoặc trong dung dịch hydroglycolic được sử dụng trong các loại kem, nền gel hoặc kem dưỡng da như một giải pháp trị mụn, chống kích ứng và giảm thiểu việc chữa lành vết thương. Do đặc tính khử trùng và làm dịu da, nó có thể được thoa trên da để giảm vết sẹo và mụn trứng cá. Nó cũng được sử dụng để tránh kích ứng da do côn trùng đốt và tăng cường sự phát triển của tóc.

Hành tây tím có một số tác dụng thực sự đối với sự phát triển của tóc và trên da người

Các hoạt chất chính có trong chiết xuất Hành tây là các chất hóa thực vật được gọi là các hợp chất lưu huỳnh (disulphides, trisulphides, cepaene...). Các hợp chất này có nhiều đặc tính khác nhau, bao gồm cả các hoạt động kháng khuẩn. Nó cũng chứa chất chống oxy hóa.

Công dụng của hành tây đối với làn da

Giảm viêm, hỗ trợ liền sẹo

Hành tây tím giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là quercetin - hoạt chất có khả năng trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân gây tổn thương tế bào và lão hóa da. Nhờ đó, làn da được bảo vệ tốt hơn trước các tác nhân gây viêm.

Theo VOV, Quercetin còn góp phần thúc đẩy quá trình tái tạo da, hỗ trợ làm lành vết thương và hạn chế hình thành sẹo lồi. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận việc sử dụng gel chiết xuất hành tây có thể cải thiện rõ rệt độ mềm, màu sắc và kết cấu của sẹo sau phẫu thuật.

Hỗ trợ điều trị mụn, giảm thâm

Đặc tính kháng khuẩn của hành tây giúp ức chế vi khuẩn gây mụn - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mụn viêm. Nhờ đó, việc sử dụng chiết xuất hành tây có thể hỗ trợ kiểm soát tình trạng mụn, đặc biệt khi da đang bị viêm.

Đặc tính kháng khuẩn của hành tây giúp ức chế vi khuẩn gây mụn - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mụn viêm.

Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C trong hành tây giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, làm sáng da, giảm mẩn đỏ và hỗ trợ làm mờ vết thâm sau mụn.

Dùng hành tây và mật ong điều trị đồi mồi tại nhà

Cách điều trị đồi mồi bằng củ hành tây và mật ong tại nhà rất đơn giản như sau: Chuẩn bị một củ hành tây, bóc vỏ và rửa sạch lại với nước. Cắt củ hành tây thành từng phần nhỏ rồi giã nhuyễn, xay hoặc ép lấy nước. Chắt lấy nước cốt của hành tây.

Cho thêm một ít mật ong vào nước ép hành tây với tỉ lệ 1:1. Rửa sạch tay và thoa lên vùng da có xuất hiện đồi mồi, sau 15 – 20 phút có thể rửa sạch lại với nước. Nên kiên trì áp dụng và thực hiện 3 lần/tuần nhằm cải thiện tình trạng đồi mồi trên da hiệu quả.

Hành tây ngâm giấm chữa nám

Hàm lượng axit tốt cho da như axit axetic và axit amin có trong giấm giúp tẩy tế bào chết trên da và tái tạo làn da mới. Công thức kết hợp giấm cùng hành tây giúp mọi người mờ thâm nám, trắng sáng và rất dễ thực hiện qua hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Làm sạch hành tây và cắt lát dọc. Chuẩn bị một lọ thủy tinh sạch đựng giấm và xếp hành tây vào ngâm Đậy nắp kín, bảo quản ở nhiệt độ phòng và tránh ánh nắng. Sau 3 ngày thì lấy nước hành tây ngâm giấm rửa mặt và massage nhẹ nhàng để tinh chất được thẩm thấu. Rửa sạch mặt lại với nước sau 15 phút.

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