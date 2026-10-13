Lợi ích ít ai biết của trứng trong chăm sóc da

Lợi ích của trứng trong chăm sóc da

Dưỡng ẩm da

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, tách lòng đỏ trứng gà và để riêng ra một cái chén. Sau đó, dùng đũa hay muỗng để đánh tan lòng đỏ trứng gà và 1 muỗng mật ong. Sau đó, thoa đều hỗn hợp trứng gà và mật ong lên mặt. Hỗn hợp này khô chậm hơn so với mặt nạ lòng trắng trứng gà.

Sau 15 – 20 phút, mặt nạ sẽ se lại và bạn hãy rửa mặt với nước ấm. Vì mặt nạ này có nhiều chất béo nên bạn có thể dùng một ít sữa rửa mặt để rửa mặt thật sạch. Nếu dùng mặt nạ lòng đỏ trứng gà để trị mụn thì bạn có thể sử dụng nó thường xuyên, 2 – 3 lần/tuần.

Loại bỏ tàn nhang

Sự kết hợp hoàn hảo giữa vitamin E từ tinh dầu với lòng đỏ trứng gà giúp cho làn da căng mịn và cải thiện làn da xỉn màu. Một phương pháp rất đơn giản và từ hỗn hợp sẽ khiến làn da bạn được cải thiện đáng kể và trị tàn nhang nhanh chóng.

Trong trứng còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và nhiều thành phần khác cần thiết để duy trì một làn da khỏe mạnh.

Cho 5 giọt vitamin E và trộn đều với lòng đỏ trứng gà rồi đắp trên da mặt . Sau 20 phút và rửa sạch với nước ấm. Massage da mặt đều đặn để dưỡng chất từ trứng và vitamin thấm sâu vào các mao mạch dưới da. Một công thức hoàn hảo để trị tàn nhang cho da bạn đấy.

Loại bỏ nếp nhăn xung quanh mắt

Nếp nhăn quả là đáng ghét với hầu hết mọi người, đặc biệt là với các bạn gái. Để loại bỏ nguy cơ này, bạn chỉ cần dùng lòng trắng trứng bôi lên khu vực mắt giống như một lớp "áo" dày, để trong vòng vài giờ rồi hãy rửa mặt.

Ngăn ngừa lão hóa da

Thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống, các chất chống oxy hóa mạnh như vitamin E, vitamin A giúp ngăn ngừa các gốc tự do. Do đó có thể giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa. Acid béo omega - 3 và các chất sắt, canxi cũng có tác dụng giúp da chống chảy xệ, xóa mờ nếp nhăn rất hiệu quả.

Tăng cường độ đàn hồi cho da

Trong lòng đỏ trứng gà chứa 2 loại collagen. Trong đó collagen type I có trong các mô, xương... giúp xương/cơ khỏe mạnh săn chắc. Collagen type V có trong tế bào, tóc... giúp da và tóc mềm mại, mượt mà và chắc khỏe.

Đắp mặt nạ lòng trắng trứng và mật ong 3 lần mỗi tuần sẽ giúp làn da mịn màng, bóng khỏe, đẩy lùi sự xuất hiện của nếp nhăn cùng các dấu hiệu lão hóa.

Để hấp thu và tăng sinh collagen từ bên trong, cách tốt nhất là nên ăn trứng luộc mỗi tuần 3 quả.

Cải thiện da khô

Lượng vitamin A, vitamin E, vitamin nhóm B trong trứng gà là chất dưỡng ẩm rất tốt. Khi làn da mềm mại là yếu tố hỗ trợ da hấp thu các chất dinh dưỡng khác tốt hơn trong quá trình chăm sóc da. Để giúp da mềm mại nhanh hơn và tăng cường hiệu quả, nên kết hợp trứng gà và dầu oliu.

Cách làm một số mặt nạ lòng trắng trứng

Mặt nạ lòng trắng trứng gà và mật ong giúp giảm mụn, dưỡng ẩm

Cũng theo thông tin trên cổng thông tin của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, đánh một lòng trắng trứng gà với nước cốt chanh cho đến khi sủi bọt rồi sau đó trộn đều với mật ong. Nếu da nhạy cảm, dễ kích ứng thì có thể không thêm chanh vào mặt nạ.

Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm, thoa đều hỗn hợp mặt nạ lên da và giữ khoảng 10-15 phút, sau đó rửa sạch da bằng nước ấm. Mặt nạ giúp cân bằng, cung cấp độ ẩm cho da, mật ong có tính kháng khuẩn tốt giúp trị mụn hiệu quả.

Mặt nạ trứng gà và sữa chua giúp tẩy sạch tế bào chết, giảm nguy cơ mụn do bít tắc lỗ chân lông, đồng thời giúp da săn chắc, trắng hồng.

Trước khi đắp mặt nạ, bạn nên bôi một ít hỗn hợp trên da gần cổ tay xem có bị kích ứng hay không, sau đó mới thoa lên mặt. Đắp mặt nạ lòng trắng trứng và mật ong 3 lần mỗi tuần sẽ giúp làn da mịn màng, bóng khỏe, đẩy lùi sự xuất hiện của nếp nhăn cùng các dấu hiệu lão hóa.

Mặt nạ lòng trắng trứng và sữa chua

Trộn đều lòng trắng trứng và 1 thìa sữa chua, sau đó thoa hỗn hợp lên mặt và cổ, massage da nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút. Tiếp tục để hỗn hợp khô trên da khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước.

Mặt nạ trứng gà và sữa chua giúp tẩy sạch tế bào chết, giảm nguy cơ mụn do bít tắc lỗ chân lông, đồng thời giúp da săn chắc, trắng hồng.