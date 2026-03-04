Bí quyết chọn vị trí mộ hợp tuổi theo phong thủy

Chọn vị trí mộ hợp tuổi là gì?

Chọn vị trí mộ hợp tuổi là quá trình xác định hướng và thế đất phù hợp với tuổi âm của người đã khuất. Việc này giúp dòng khí lưu chuyển hài hòa.

Phong thủy âm phần tin rằng mộ hợp tuổi sẽ mang lại sự ổn định cho gia đình và giúp con cháu thuận lợi hơn trên đường đời.

Vì sao cần chọn vị trí mộ hợp tuổi để đón phúc khí?

Một ngôi mộ đặt đúng vị trí sẽ tạo nên trường năng lượng tốt, hỗ trợ sức khỏe và tâm an cho gia đình. Năng lượng này còn giúp gìn giữ vận mệnh, đem tới nhiều thuận lợi trong công việc và tài chính.

Một ngôi mộ đặt đúng vị trí sẽ tạo nên trường năng lượng tốt, hỗ trợ sức khỏe và tâm an cho gia đình.

Có 3 lợi ích phong thủy: Ổn định mạch phúc và giảm xung sát; Củng cố tinh thần, giúp cảm thấy an tâm; Tăng may mắn, thu hút vận tốt cho con cháu.

Tiêu chí đánh giá vị trí mộ đẹp theo phong thủy

Để chọn được vị trí mộ đẹp, bạn nên xem xét thế đất, dòng khí và mức độ tụ thủy. Những yếu tố này tạo ra môi trường cân bằng, giữ lại nguồn năng lượng sinh khí.

Các tiêu chí quan trọng: Thế đất cao ráo, thoáng và không bị ngập. Có "tựa sơn hướng thủy" hoặc phong cảnh hài hòa. Đường đi thông thoáng, không đâm thẳng vào vị trí mộ. Khu vực yên tĩnh, không bị tác động bởi công trình lớn.

Hướng dẫn chọn đất phong thủy phù hợp từng tuổi âm

Tuổi âm chia thành hai nhóm (nhóm Đông Tứ Mệnh và nhóm Tây Tứ Mệnh). Mỗi nhóm phù hợp các hướng khác nhau. Việc chọn đúng hướng giúp mộ đón được khí lành. Dưới đây là gợi ý cơ bản:

Đông Tứ Mệnh: Hợp các hướng Đông, Nam, Bắc, Đông Nam.

Tuổi âm chia thành hai nhóm (nhóm Đông Tứ Mệnh và nhóm Tây Tứ Mệnh). Mỗi nhóm phù hợp các hướng khác nhau. Việc chọn đúng hướng giúp mộ đón được khí lành.

Tây Tứ Mệnh: Hợp các hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.

Lưu ý khi đặt mộ cho cha mẹ, ông bà

Khi đặt mộ cho cha mẹ, ông bà bạn nên ưu tiên vùng đất bằng phẳng và không bị xung sát từ công trình gần đó. Nên chọn nơi có dịch vụ chăm sóc lâu dài để đảm bảo mộ phần luôn trong trạng thái chỉn chu.

Khi chọn mộ phong thủy, bạn cũng không nên chọn khu vực đất thấp, hướng bị chắn gió hoặc nơi đường đâm vào. Những vị trí này dễ gây phân tán sinh khí và ảnh hưởng sự bình an của gia đình.

Chọn hướng mộ theo phong thủy khoa học

Nguyên tắc vàng là núi và nước

Nếu có nước chảy xung quanh là tốt nhất. Thủy là nguồn của tiền của, là ngoại khí của sinh khí, nếu chảy quanh huyệt mộ là sinh thủy, vượng, nếu đi không về, tiền của tiêu tán, là đất không vong, còn gọi là tử địa hoặc tuyệt địa.

Thủy là nguồn của tiền của, là ngoại khí của sinh khí, nếu chảy quanh huyệt mộ là sinh thủy, vượng, nếu đi không về, tiền của tiêu tán, là đất không vong, còn gọi là tử địa hoặc tuyệt địa.

Tìm những nơi phía sau có núi làm nơi đỡ đầu. Núi đằng sau nhà gọi là núi dựa, còn gọi là núi Huyền Vũ. Nếu núi dựa đầy đặn, to lớn hùng vĩ, hình vuông sẽ tốt. Núi hình nhọn gọi là núi hình chim phượng, nữ gia chủ phát tài phát phúc.

Chọn hướng xây mộ theo phong thủy

Đầu tiên bạn phải xác định rõ hướng mộ là hướng chân hay đầu, bia mộ đặt ở đầu hay chân người chết. Hướng mộ ở đây ý nói hướng từ đầu tới chân mộ và bia mộ phải đặt ở phía đầu mộ. Vì như thế khi người đến viếng sẽ đứng ở chân mà nhìn lên đầu người quá cố.

Hướng mộ cũng cần phải lấy hướng có khí thuần khiết, không pha tạp khí xấu. Nghĩa là, nếu tọa hướng của mộ mà bị kiêm hướng (lệch nhiều) thì phải kiêm cho đúng pháp độ, theo cách lập hướng của Phong thủy Huyền không, và nếu có thể kết hợp, thì lập theo hướng có Du niên tốt theo tuổi người chết, theo cách phối hợp mệnh cung với trạch vận của phong thủy Bát trạch.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tinh tham khảo.