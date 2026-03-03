Thay đổi không gian sống cho “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (1):5 vị trí trong nhà càng bừa bộn càng làm giảm sinh khí

Cúng Rằm tháng Giêng 2026: Những lọai hoa nên tránh để giữ lộc cho gia đình, nhiều nhà không biết GĐXH – Theo quan niệm dân gian và phong thủy, không phải loài hoa nào cũng phù hợp đặt trên bàn thờ trong dịp cúng Rằm tháng Giêng. Dưới đây là những loại hoa thường được khuyên nên tránh và lựa chọn dâng cúng đúng mùa tháng 3 dương lịch.

"Miệng khí" của ngôi nhà

Cửa chính được coi là "miệng khí" của ngôi nhà. Đây là nơi đón gió, ánh sáng và cũng là ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn gặp phải những lỗi phong thủy như: Giày dép để chất đống trước cửa, đặt thùng rác ngay lối ra vào hay đèn hỏng không thay…

Theo chuyên gia phong thủy, không gian tối, bẩn và lộn xộn sẽ khiến tâm lý nặng nề ngay từ khi bước vào. Về thực tế, lối vào chật hẹp cũng gây bất tiện sinh hoạt, tăng nguy cơ vấp ngã mùa nồm ẩm.

Để không gian sống "Thuận khí – kích tài lộc", vào những ngày tháng 3 thay đổi thời tiết cần xử lý ngay phần "miệng khí" của ngôi nhà. Bạn cần giữ khu vực cửa luôn được khô ráo, đảm bảo đủ ánh sáng buổi tối. Ngoài ra, phần kệ giày nên bố trí gọn gàng, kín đáo, không vứt lung tung ngay trước cửa ra vào…

Trung tâm tụ khí phòng khách

Phòng khách là không gian sinh hoạt chung, tiếp khách và xử lý nhiều công việc gia đình. Để phòng khách không gọn gàng, về mặt tâm lý, không gian lộn xộn sẽ làm giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến quyết định tài chính.

Trong những ngày nồm ẩm, bụi và ẩm mốc càng dễ tích tụ, khiến không gian thêm ngột ngạt. Mọi người càng cần chú ý hơn đến không gian phòng khách, thiết lập quy tắc dọn bàn mỗi tối, giữ mặt bàn phòng khách trống ít nhất 60%. Ngoài ra, cần dọn dẹp vứt bỏ đi những hóa đơn, giấy tờ vứt rải rác, điều khiển, sạc hay những đồ lặt vặt không cần thiết…

Gầm giường – nơi tích tụ ẩm khí

Tháng 3 miền Bắc dễ nồm, gầm giường kín lâu ngày dễ mốc làm ảnh hưởng đến hô hấp, giấc ngủ kém. Khi cơ thể mệt mỏi dễ giảm hiệu suất làm việc, đây mới là "hao tài" thực sự.

Khuyến nghị mọi người cần hạn chế chứa đồ dưới gần giường, cần thường xuyên lau dọn, mở cửa thông gió khi có nắng để không gian phòng ngủ luôn được thông thoáng.

Khu vực tài khố của gia đình

Trong văn hóa Việt, bếp gắn với sự no đủ và nguồn năng lượng của gia đình. Tuy nhiên, khi thời tiết bắt đầu nóng lên, dầu mỡ bám tường, thực phẩm quá hạn trong tủ lạnh hay chén bát ngâm lâu ngày đều làm tăng nguy cơ vi khuẩn phát triển.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tạo cảm giác trì trệ trong sinh hoạt.

Tháng 3 này cần tổng vệ sinh bếp đầu tháng, kiểm tra hạn dùng thực phẩm và lưu ý không nên để rác qua đêm…

Quạt trần, góc tường

Đây là những vị trí "ít ai nhìn tới" nhưng lại tích tụ bụi bẩn nhiều nhất. Khi bật quạt, bụi phát tán khắp phòng dễ gây dị ứng, viêm mũi… ảnh hưởng sức khỏe vì nhà ẩm. Điều này ảnh hưởng tới sức khỏe, từ đó làm ảnh hưởng năng suất làm việc, hao tài.

Trong tháng 3 này, mọi người cần chú ý dọn dẹp, kiểm tra kỹ các mảng tường ẩm mốc để xử lý sớm.

Không gian sống khi được "khơi thông khí", cảm giác nhẹ nhàng, chủ động và năng lượng tích cực được củng cố, tạo nền tảng cho một tháng làm việc hiệu quả.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.