Bí quyết nấu canh bí đỏ thịt băm ngọt thơm, bí bở mềm tan trong miệng cả nhà đều mê!

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Canh bí đỏ thịt băm là món ăn quen thuộc, giàu vitamin A, chất xơ và khoáng chất, rất tốt cho sức khỏe gia đình. Tuy nhiên, khi nấu tại nhà, không ít người gặp tình trạng bí bị nát nhừ thành cháo, nước canh lợn cợn đục hoặc miếng bí chỗ thì sượng cứng, chỗ lại bở nát. Phần lớn nguyên nhân xuất phát từ việc chọn sai độ già của bí, thái miếng không đều và không kiểm soát được thời điểm gia nhiệt.

Dưới đây là cẩm nang hướng dẫn chi tiết từng bước giúp bạn nấu nồi canh bí đỏ thịt băm chuẩn vị: bí bở mềm tơi mà nguyên miếng, nước canh ngọt lịm tự nhiên.

Chuẩn bị nguyên liệu và gia vị (cho 3 - 4 người ăn)

Bí đỏ (bí ngô): 400g (nên chọn quả bí hồ lô hoặc bí bánh mật già vừa tới, vỏ sần, cuống có khía sâu, ruột đặc màu vàng cam đậm).

Thịt nạc thăn hoặc thịt ba chỉ xay: 150g.

Hành lá, rau ngổ (hoặc mùi tàu): Vài nhánh.

Hành khô: 1 củ băm nhỏ.

Gia vị chuẩn vị: 1 thìa cà phê nước mắm ngon, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/3 thìa cà phê muối, chút tiêu xay.

Quy trình 4 bước nấu canh bí đỏ thịt băm bở mềm, ngọt nước

Bước 1: Chọn bí chuẩn độ già và mẹo cắt miếng dày dặn

Cách chọn bí: Bí ngon phải có vỏ màu vàng sậm hoặc đốm xanh vàng rõ, cầm nặng tay. Bí non khi nấu sẽ bị nhũn nước, còn bí quá già sẽ bị xơ cứng.

Cắt miếng chuẩn: Gọt vỏ, bỏ ruột và hạt, rửa sạch. Cắt bí thành các khối vuông to bản dày khoảng 2 - 2.5 cm (tránh thái mỏng vì khi đun dễ bị vỡ nát). Miếng bí dày dặn giúp giữ cấu trúc, khi chín tới sẽ đạt độ bở mềm bùi mà không bị rã ra nước.

Bước 2: Ướp và xào thịt băm tạo nước dùng thanh ngọt

Ướp thịt băm với 1/2 thìa cà phê hạt nêm, chút hành tím băm và tiêu xay trong 10 phút.

Đặt nồi lên bếp, cho chút dầu ăn phi thơm hành khô, trút thịt băm vào xào săn lại trên lửa vừa cho thịt tiết ra chất ngọt tự nhiên (khoảng 2 phút).

Khi thịt đã săn thì bạn cho bí đỏ vào xào, nêm nếm thêm cho vừa.

Đổ lượng nước vừa ăn vào nồi (khoảng 3 - 4 tô nước) rồi đun sôi bùng, hớt bỏ lớp bọt nổi trên mặt để nước canh được trong.

Bước 3: Thời điểm vàng cho bí vào nồi và kiểm soát thời gian nấu

Thời điểm thả bí: Khi nước dùng đã sôi hẳn và thịt đã ra chất ngọt, lúc này mới trút toàn bộ phần bí đỏ đã cắt miếng dày vào nồi. (Tuyệt đối không cho bí vào từ đầu nước lạnh vì sẽ khiến bí bị ngâm nước lâu, chín quá đà và bở nát trước khi thịt kịp ngọt nước).

Kiểm soát thời gian: Đậy vung, hạ lửa nhỏ vừa và nấu trong vòng 10 - 12 phút. Dùng đũa xiên nhẹ qua miếng bí thấy mềm bùi là đạt chuẩn, không đun quá lâu.

Bước 4: Hoàn thiện món canh thanh mát, trọn vẹn dinh dưỡng

Nêm nêm lại muối, nước mắm cho vừa khẩu vị gia đình.

Thêm hành lá, rau ngổ cắt khúc vào đảo đều rồi tắt bếp ngay lập tức (rau ngổ và hành lá giúp khử mùi tanh, tạo hương thơm đặc trưng kết hợp tuyệt vời với bí đỏ). Múc canh ra tô lớn, rắc thêm chút tiêu xay và thưởng thức khi còn ấm.

Bí quyết để nấu canh bí đỏ bở mềm, không nát

Tại sao nấu canh bí đỏ hay bị nát nhừ hoặc sượng cứng?

Bí đỏ chứa hàm lượng tinh bột và pectin tự nhiên cao. Nếu bạn cắt miếng quá mỏng hoặc thái nhỏ vụn, nhiệt lượng sẽ dễ dàng phá vỡ cấu trúc tế bào nhanh chóng, khiến bí bị rã thành dạng bột đục làm nước canh bị lợn cợn, bết dính. Ngược lại, nếu cho bí vào từ lúc nước lạnh, thời gian gia nhiệt kéo dài quá lâu sẽ làm các mô liên kết pectin bị phân hủy hoàn toàn, làm mất đi hình dáng miếng bí.

Nguyên tắc vàng giữ trọn độ ngọt và cấu trúc món ăn

Cắt khối dày dặn (2cm): Giúp nhiệt độ truyền từ ngoài vào trong từ từ, bên ngoài mềm bở mà bên trong vẫn giữ được độ nguyên vẹn của miếng bí.

Gia nhiệt đúng điểm sôi: Thả bí vào lúc nước đang sôi bùng giúp khóa nhanh bề mặt ngoài của miếng bí, giữ lại trọn vẹn vitamin A (beta-carotene) và đường tự nhiên bên trong, đồng thời giữ cho nước canh trong vắt, ngọt lịm.