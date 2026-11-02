Sườn rim dứa muốn mềm mọng, chua ngọt hài hòa: Bí quyết nằm ở thời điểm cho dứa

Món sườn rim dứa với màu vàng cánh gián bắt mắt, vị chua thanh ngọt nhẹ luôn là "ngôi sao" trên mâm cơm gia đình. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng miếng sườn bị bở nát hoặc khô cứng, nước sốt lại bị chua gắt.

Đĩa sườn rim dứa đạt chuẩn có màu vàng nâu óng ả, miếng sườn ngấm đều gia vị hòa quyện cùng vị chua ngọt thanh mát tự nhiên của dứa. Ảnh minh họa

Dưới đây là công thức chuẩn cùng quy trình chế biến thực chiến giúp bạn thực hiện thành công món ăn này ngay từ lần đầu tiên.

Chuẩn bị nguyên liệu (cho 3 - 4 người ăn)

Sườn thắt lưng/sườn non: 500g (chọn phần sườn tươi, hồng tự nhiên, xương nhỏ, nhiều thịt).

Dứa (thơm): 1/2 quả chín tới.

Gia vị tạo sốt: 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường, 1 thìa canh tương ớt (tạo độ sánh và màu sắc), 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/3 thìa cà phê tiêu xay.

Hành khô, gừng: 1 củ hành tím, 1 nhánh gừng nhỏ.

Hành lá: 2 nhánh.

Sơ chế nhanh gọn (dưới 10 phút)

Sườn heo: Chặt miếng vừa ăn (khoảng 3-4 cm). Ngâm nước muối loãng 10 phút để loại bỏ máu thừa.

Dứa: Lọc bỏ mắt dứa, rửa sạch. Chia làm 2 phần: 2/3 thái lát mỏng (hoặc miếng rẻ quạt) để rim; 1/3 còn lại băm nhỏ ép lấy 3 thìa canh nước cốt.

Hành, gừng: Hành khô băm nhỏ; gừng đập dập.

Quy trình 4 bước rim sườn mềm mọng, đậm vị

Bước 1: Chần sườn làm sạch và giữ độ ngọt

Đun sôi một nồi nước nhỏ với gừng đập dập, hành hoa và chút muối. Cho sườn vào chần nhanh trong 2 phút rồi vớt ra rửa lại bằng nước ấm. Bước này ngắt sạch mùi hôi mà không làm mất đi độ ngọt tự nhiên của thịt.

Bước 2: Rán xém cạnh tạo lớp "khóa giữ nước"

Đun nóng 1 thìa canh dầu ăn, phi thơm hành khô. Cho sườn vào đảo nhanh tay trên lửa vừa đến khi hai mặt xém vàng nhẹ thì vớt ra ngay. Tránh rán quá lâu khiến thịt bị ráo nước và khô cứng khi rim.

Bước 3: Om sườn với hỗn hợp sốt chuẩn tỷ lệ

Pha hỗn hợp sốt gồm: 2 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa tương ớt, 1/2 thìa hạt nêm và 3 thìa nước cốt dứa tươi (thêm 3-4 thìa nước lọc). Trút sườn vào chảo, rót sốt vào ngập mặt thịt, đậy vung om lửa nhỏ trong 15-20 phút cho gia vị ngấm sâu.

Bước 4: Cho dứa thái miếng vào hoàn thiện

Khi nước sốt bắt đầu cạn bớt và sườn đã chín mềm khoảng 85%, trút toàn bộ dứa thái miếng vào đảo đều trong 5 phút trên lửa vừa. Khi sốt sánh quyện ôm trọn lấy miếng sườn thì tắt bếp, rắc tiêu xay và hành lá lên trên.

Bí quyết để sườn nấu dứa không bị bở nát

Tại sao sườn rim dứa hay bị bở hoặc khô cứng?

Trong dứa tươi chứa enzym bromelain – một loại enzym có khả năng phân giải chuỗi protein rất mạnh.

Khi nấu, nếu bạn cho dứa vào nồi quá sớm hoặc đun ở nhiệt độ cao quá lâu, enzym này sẽ phá hủy liên kết mô cơ của sườn, làm thịt bị bở nát, mủn ra và mất đi độ dính mọng tự nhiên. Nước sốt đun lâu cũng dễ chuyển sang vị chua đắng gắt.

"Thời điểm vàng" cho dứa vào nồi

Chỉ cho dứa ở 5 phút cuối: Lúc này sườn đã om đủ mềm, dứa chỉ cần gia nhiệt nhẹ để tỏa hương thơm, tiết vị chua ngọt dịu mà không làm phá vỡ cấu trúc thịt.

Ưu điểm dinh dưỡng: Chế biến đúng thời điểm giúp enzym bromelain giữ được lượng vừa đủ để hỗ trợ dạ dày tiêu hóa protein tốt hơn, giảm cảm giác đầy hơi, chướng bụng sau bữa ăn. Đồng thời, bạn có thể giảm 30% lượng gia vị mặn nhờ vị đậm đà tự nhiên của dứa.

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