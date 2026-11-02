Sườn rim dứa muốn mềm mọng, chua ngọt hài hòa: Bí quyết nằm ở thời điểm cho dứa
GĐXH - Nhiều người có thói quen cho dứa vào rim sườn ngay từ đầu khiến thịt bở nát và sốt gắt vị. Áp dụng chuẩn quy trình 4 bước dưới đây sẽ giúp món sườn mềm mọng, ôm trọn vị chua ngọt hài hòa cho mâm cơm gia đình.
Món sườn rim dứa với màu vàng cánh gián bắt mắt, vị chua thanh ngọt nhẹ luôn là "ngôi sao" trên mâm cơm gia đình. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng miếng sườn bị bở nát hoặc khô cứng, nước sốt lại bị chua gắt.
Dưới đây là công thức chuẩn cùng quy trình chế biến thực chiến giúp bạn thực hiện thành công món ăn này ngay từ lần đầu tiên.
Chuẩn bị nguyên liệu (cho 3 - 4 người ăn)
Sườn thắt lưng/sườn non: 500g (chọn phần sườn tươi, hồng tự nhiên, xương nhỏ, nhiều thịt).
Dứa (thơm): 1/2 quả chín tới.
Gia vị tạo sốt: 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường, 1 thìa canh tương ớt (tạo độ sánh và màu sắc), 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/3 thìa cà phê tiêu xay.
Hành khô, gừng: 1 củ hành tím, 1 nhánh gừng nhỏ.
Hành lá: 2 nhánh.
Sơ chế nhanh gọn (dưới 10 phút)
Sườn heo: Chặt miếng vừa ăn (khoảng 3-4 cm). Ngâm nước muối loãng 10 phút để loại bỏ máu thừa.
Dứa: Lọc bỏ mắt dứa, rửa sạch. Chia làm 2 phần: 2/3 thái lát mỏng (hoặc miếng rẻ quạt) để rim; 1/3 còn lại băm nhỏ ép lấy 3 thìa canh nước cốt.
Hành, gừng: Hành khô băm nhỏ; gừng đập dập.
Quy trình 4 bước rim sườn mềm mọng, đậm vị
Bước 1: Chần sườn làm sạch và giữ độ ngọt
Đun sôi một nồi nước nhỏ với gừng đập dập, hành hoa và chút muối. Cho sườn vào chần nhanh trong 2 phút rồi vớt ra rửa lại bằng nước ấm. Bước này ngắt sạch mùi hôi mà không làm mất đi độ ngọt tự nhiên của thịt.
Bước 2: Rán xém cạnh tạo lớp "khóa giữ nước"
Đun nóng 1 thìa canh dầu ăn, phi thơm hành khô. Cho sườn vào đảo nhanh tay trên lửa vừa đến khi hai mặt xém vàng nhẹ thì vớt ra ngay. Tránh rán quá lâu khiến thịt bị ráo nước và khô cứng khi rim.
Bước 3: Om sườn với hỗn hợp sốt chuẩn tỷ lệ
Pha hỗn hợp sốt gồm: 2 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa tương ớt, 1/2 thìa hạt nêm và 3 thìa nước cốt dứa tươi (thêm 3-4 thìa nước lọc). Trút sườn vào chảo, rót sốt vào ngập mặt thịt, đậy vung om lửa nhỏ trong 15-20 phút cho gia vị ngấm sâu.
Bước 4: Cho dứa thái miếng vào hoàn thiện
Khi nước sốt bắt đầu cạn bớt và sườn đã chín mềm khoảng 85%, trút toàn bộ dứa thái miếng vào đảo đều trong 5 phút trên lửa vừa. Khi sốt sánh quyện ôm trọn lấy miếng sườn thì tắt bếp, rắc tiêu xay và hành lá lên trên.
Bí quyết để sườn nấu dứa không bị bở nát
Tại sao sườn rim dứa hay bị bở hoặc khô cứng?
Trong dứa tươi chứa enzym bromelain – một loại enzym có khả năng phân giải chuỗi protein rất mạnh.
Khi nấu, nếu bạn cho dứa vào nồi quá sớm hoặc đun ở nhiệt độ cao quá lâu, enzym này sẽ phá hủy liên kết mô cơ của sườn, làm thịt bị bở nát, mủn ra và mất đi độ dính mọng tự nhiên. Nước sốt đun lâu cũng dễ chuyển sang vị chua đắng gắt.
"Thời điểm vàng" cho dứa vào nồi
Chỉ cho dứa ở 5 phút cuối: Lúc này sườn đã om đủ mềm, dứa chỉ cần gia nhiệt nhẹ để tỏa hương thơm, tiết vị chua ngọt dịu mà không làm phá vỡ cấu trúc thịt.
Ưu điểm dinh dưỡng: Chế biến đúng thời điểm giúp enzym bromelain giữ được lượng vừa đủ để hỗ trợ dạ dày tiêu hóa protein tốt hơn, giảm cảm giác đầy hơi, chướng bụng sau bữa ăn. Đồng thời, bạn có thể giảm 30% lượng gia vị mặn nhờ vị đậm đà tự nhiên của dứa.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Mẹo làm cánh gà rim nước mắm tỏi giòn da, thịt mềm mọng không bị khô xơMẹo nấu nướng -
GĐXH - Bí quyết để có đĩa cánh gà rim nước mắm hoàn hảo với lớp da săn giòn, thịt bên trong mềm mọng ngập vị thực chất nằm ở kỹ thuật áp chảo, cách kiểm soát ngọn lửa và thời điểm rưới nước sốt dưới đây.
Rán nem muốn vàng giòn, để lâu không ỉu: Bí quyết nằm ở khâu chuẩn bị nhânMẹo nấu nướng -
GĐXH - Nem rán là món ăn không thể thiếu trong các mâm cỗ sum họp gia đình của người Việt. Thế nhưng, làm sao để chiếc nem sau khi vớt ra giữ được độ giòn rụm suốt nhiều tiếng, lớp vỏ không bị bục vỡ và không ngấm dầu mỡ lại là một thử thách không nhỏ.
Mẹo làm trứng hấp thịt băm mềm mịn như caramen, láng mượt không lo rỗ mặtMẹo nấu nướng -
GĐXH - Trứng hấp thịt băm là món ăn dân dã, thanh mát và dễ nuốt, rất thích hợp cho những mâm cơm gia đình có người già hay trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nhiều người khi bắt tay vào làm thường gặp phải tình trạng trứng bị rỗ mặt, kết cấu khô cứng hoặc bị tách nước. Để thành phẩm mướt mát, mịn màng như bánh caramen, người nội trợ cần nắm rõ tỷ lệ trứng - nước cốt lõi và kỹ thuật kiểm soát nhiệt độ khi hấp dưới đây.
Cuối tuần rang thịt ba chỉ cháy cạnh, miếng thịt vàng ruộm, thơm nức, ăn với cơm nóng cực cuốnMẹo nấu nướng -
GĐXH - Thịt ba chỉ rang cháy cạnh là món ăn dân dã nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng nhờ miếng thịt xém vàng, phần mỡ trong béo ngậy, phần nạc mềm thơm và nước sốt mặn ngọt đậm đà. Chỉ cần nhớ vài mẹo nhỏ khi rang và nêm gia vị, bạn có thể làm món thịt ngon chuẩn vị cơm nhà mà không lo khô cứng hay cháy đắng.
Mẹo làm thịt ba chỉ quay bằng nồi chiên không dầu: Da giòn nổ xốp, thịt mềm mọngMẹo nấu nướng -
GĐXH - Một đĩa thịt ba chỉ quay với phần bì nổ vàng ươm, giòn rụm, thớ thịt bên trong vẫn giữ nguyên độ dẻo mềm, mọng nước luôn là món ăn hấp dẫn trên mâm cơm gia đình.
Mẹo kho cá thịt chắc xương nhừ: Thời gian ướp chuẩn và bí quyết chêm nước không bị tanhMẹo nấu nướng -
GĐXH - Cá kho là món ăn dân dã, đưa cơm quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt, đặc biệt là vào những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, không ít người vẫn loay hoay vì khúc cá kho xong dễ bị vỡ nát, bở bã hoặc còn mùi tanh. Việc hiểu rõ thời gian ướp chuẩn xác và kỹ thuật chọn nhiệt độ nước chêm vào nồi sẽ quyết định trực tiếp đến độ săn chắc, đậm vị của món ăn.
Gà nướng thơm lừng từ lúc ướp: Xem cách làm để thịt đậm vị, lên màu đẹp mắtMẹo nấu nướng -
GĐXH - Mùi thơm của gia vị quyện với lớp da gà nướng vàng nâu luôn khiến món ăn trở nên khó cưỡng. Video ghi lại các bước chuẩn bị và tẩm ướp gà trước khi nướng, gợi ý cách chế biến món ăn quen thuộc theo hướng chỉn chu, hấp dẫn hơn.
Mẹo chiên trứng viền giòn rụm, bên trong mềm xốp: Chỉ cần thay đổi 1 chi tiết này!Mẹo nấu nướng -
GĐXH - Trứng chiên là món ăn quen thuộc đến mức ai cũng từng thử làm ít nhất một lần. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một đĩa trứng chiên khô khốc, xẹp lép và một đĩa trứng có viền vàng giòn rụm, bên trong dày dặn, mềm xốp lại nằm ở những mẹo nhỏ.
Luộc trứng cho muối hay giấm vào nước: Mẹo nào giúp róc vỏ, lòng đỏ không bị thâm?Mẹo nấu nướng -
GĐXH - Luộc trứng tưởng chừng là công việc nội trợ đơn giản nhất hằng ngày, nhưng không ít người vẫn gặp phải tình trạng vỏ trứng dính chặt vào lòng trắng, khi bóc ra bị sứt sẹo, nát bét. Giữa hai mẹo dân gian quen thuộc là cho muối hạt hoặc giấm gạo vào nồi nước luộc, đâu mới là cách làm giúp trứng róc vỏ hoàn hảo?
Rán đậu phụ có cần ngâm nước muối trước không? Mẹo giúp đậu vàng giòn, ít vỡMẹo nấu nướng -
GĐXH - Ngâm đậu phụ trong nước muối trước khi rán có thể giúp đậu săn hơn, nhưng không phải bước bắt buộc. Muốn đậu vàng giòn, ít vỡ, bạn cần chú ý thêm những thao tác nào?