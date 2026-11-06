Có nên nạo hết vỏ khoai tây trước khi chế biến? Đầu bếp Việt gốc Hoa chỉ ra lý do bất ngờ

Nhiều người có thói quen gọt bỏ toàn bộ vỏ khoai tây trước khi nấu, nhưng với những củ khoai còn tươi, không bị xanh, mọc mầm hay hư hỏng, lớp vỏ hoàn toàn có thể được giữ lại sau khi làm sạch đúng cách. Vỏ khoai tây chứa chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất, vì vậy việc gọt quá dày có thể làm mất đi một phần dưỡng chất nằm ở lớp ngoài của củ.