Có nên nạo hết vỏ khoai tây trước khi chế biến? Đầu bếp Việt gốc Hoa chỉ ra lý do bất ngờ

Thứ sáu, 10:04 06/11/2026 | Ăn
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GĐXH - Vỏ khoai tây chứa chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất, vì vậy việc gọt quá dày có thể làm mất đi một phần dưỡng chất nằm ở lớp ngoài của củ.

Có nên nạo hết vỏ khoai tây trước khi chế biến?

Có nên gọt vỏ khoai tây trước khi chế biến? tìm hiểu từ Đầu bếp gốc Hoa - Ảnh 1.

Nhiều người có thói quen gọt bỏ toàn bộ vỏ khoai tây trước khi nấu, nhưng với những củ khoai còn tươi, không bị xanh, mọc mầm hay hư hỏng, lớp vỏ hoàn toàn có thể được giữ lại sau khi làm sạch đúng cách. Vỏ khoai tây chứa chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất, vì vậy việc gọt quá dày có thể làm mất đi một phần dưỡng chất nằm ở lớp ngoài của củ.

Có nên gọt vỏ khoai tây trước khi chế biến? tìm hiểu từ Đầu bếp gốc Hoa - Ảnh 2.

Jack Lee - Một đầu bếp người Việt gốc Hoa từng nấu ăn cho nhiều ngôi sao nổi tiếng Hollywood chia sẻ trên Ngôi sao, cho biết việc nạo hết vỏ khoai tây là rất lãng phí vì vỏ khoai cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng có giá trị, như carbohydrate, protein, vitamin C, B6, kali, sắt, magiê và kẽm, chất xơ.

Có nên gọt vỏ khoai tây trước khi chế biến? tìm hiểu từ Đầu bếp gốc Hoa - Ảnh 3.

Chính vì vậy, nếu muốn tận dụng tốt giá trị dinh dưỡng của khoai tây, tăng khả năng hỗ trợ đường ruột của chất xơ, đừng gọt bỏ lớp vỏ khoai. Dịch chiết từ vỏ khoai tây còn có tác dụng như một loại kháng sinh giúp ngăn ngừa vi khuẩn bám vào tế bào, bước đầu tiên của quá trình nhiễm trùng.

Khoai tây còn tươi, vỏ nguyên vẹn có thể giữ lại

Có nên gọt vỏ khoai tây trước khi chế biến? tìm hiểu từ Đầu bếp gốc Hoa - Ảnh 4.

Nếu muốn chế biến khoai tây cả vỏ, trước tiên cần chọn những củ còn chắc, không có dấu hiệu thối, dập nát, mọc mầm hoặc chuyển màu xanh. Dùng bàn chải sạch chà kỹ dưới vòi nước để loại bỏ đất cát và chất bẩn bám trên bề mặt, sau đó để ráo rồi mới chế biến.

Có nên gọt vỏ khoai tây trước khi chế biến? tìm hiểu từ Đầu bếp gốc Hoa - Ảnh 5.

Giữ vỏ đặc biệt phù hợp với những món như khoai tây nướng, áp chảo hoặc luộc, khi lớp vỏ được làm sạch kỹ và nấu chín hoàn toàn. Nếu vỏ quá dày, sần sùi hoặc có nhiều mắt khoai, có thể gọt mỏng thay vì cố giữ lại toàn bộ.

Có nên gọt vỏ khoai tây trước khi chế biến? tìm hiểu từ Đầu bếp gốc Hoa - Ảnh 6.

Điều quan trọng là không nên coi vỏ khoai tây là một “thực phẩm chữa bệnh”. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm từng khảo sát các hợp chất trong vỏ khoai tây và khả năng ức chế một số vi sinh vật, nhưng những kết quả này không đồng nghĩa với việc ăn vỏ khoai có tác dụng như thuốc kháng sinh hoặc giúp ngăn ngừa nhiễm trùng ở người.

Khoai tây xanh, mọc mầm không nên tiếc vỏ

Có nên gọt vỏ khoai tây trước khi chế biến? tìm hiểu từ Đầu bếp gốc Hoa - Ảnh 7.

Ngược lại, với những củ khoai tây đã mọc mầm hoặc có nhiều vùng xanh, không nên cố giữ vỏ chỉ để tận dụng chất xơ. Khoai tây có thể chứa glycoalkaloid tự nhiên như solanine và chaconine; hàm lượng có xu hướng tăng ở những phần xanh, mọc mầm hoặc bị tổn thương. VOV cho hay.

Có nên gọt vỏ khoai tây trước khi chế biến? tìm hiểu từ Đầu bếp gốc Hoa - Ảnh 8.

Nếu khoai chỉ có một vùng nhỏ bị xanh hoặc mọc mầm, cần loại bỏ phần đó thật kỹ; nhưng với củ đã xanh nhiều, mọc nhiều mầm, có vị đắng hoặc có dấu hiệu hư hỏng, lựa chọn an toàn hơn là bỏ cả củ.

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