Có nên nạo hết vỏ khoai tây trước khi chế biến? Đầu bếp Việt gốc Hoa chỉ ra lý do bất ngờ
GĐXH - Vỏ khoai tây chứa chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất, vì vậy việc gọt quá dày có thể làm mất đi một phần dưỡng chất nằm ở lớp ngoài của củ.
Có nên nạo hết vỏ khoai tây trước khi chế biến?
Khoai tây còn tươi, vỏ nguyên vẹn có thể giữ lại
Khoai tây xanh, mọc mầm không nên tiếc vỏ
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