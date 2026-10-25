Cuối tuần rang thịt ba chỉ cháy cạnh, miếng thịt vàng ruộm, thơm nức, ăn với cơm nóng cực cuốn
GĐXH - Thịt ba chỉ rang cháy cạnh là món ăn dân dã nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng nhờ miếng thịt xém vàng, phần mỡ trong béo ngậy, phần nạc mềm thơm và nước sốt mặn ngọt đậm đà. Chỉ cần nhớ vài mẹo nhỏ khi rang và nêm gia vị, bạn có thể làm món thịt ngon chuẩn vị cơm nhà mà không lo khô cứng hay cháy đắng.
Cách làm thịt ba chỉ rang cháy cạnh thơm ngon
Để món ăn ngon, nên chọn miếng ba chỉ có tỷ lệ nạc, mỡ cân đối, các lớp thịt xen kẽ rõ ràng, màu hồng tự nhiên và bề mặt không nhớt. Thịt quá nạc dễ khô, trong khi miếng quá nhiều mỡ có thể khiến món ăn ngấy.
Mẹo rang thịt xém cạnh mà không khô, không cháy đắng
Theo chia sẻ từ VOV, muốn thịt có màu vàng đẹp, không nên cho nước mắm và đường vào quá sớm. Khi thịt còn nhiều nước, gia vị khó bám đều; ngược lại, nếu cho đường vào chảo quá nóng hoặc rang quá lâu, đường dễ cháy và tạo vị đắng. Cách làm phù hợp là rang thịt cho săn và xém cạnh trước, sau đó mới nêm gia vị rồi đảo nhanh ở lửa vừa hoặc nhỏ.
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