Cuối tuần rang thịt ba chỉ cháy cạnh, miếng thịt vàng ruộm, thơm nức, ăn với cơm nóng cực cuốn

Chủ nhật, 10:21 25/10/2026 | Mẹo nấu nướng
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GĐXH - Thịt ba chỉ rang cháy cạnh là món ăn dân dã nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng nhờ miếng thịt xém vàng, phần mỡ trong béo ngậy, phần nạc mềm thơm và nước sốt mặn ngọt đậm đà. Chỉ cần nhớ vài mẹo nhỏ khi rang và nêm gia vị, bạn có thể làm món thịt ngon chuẩn vị cơm nhà mà không lo khô cứng hay cháy đắng.

Cách làm thịt ba chỉ rang cháy cạnh thơm ngon

Để món ăn ngon, nên chọn miếng ba chỉ có tỷ lệ nạc, mỡ cân đối, các lớp thịt xen kẽ rõ ràng, màu hồng tự nhiên và bề mặt không nhớt. Thịt quá nạc dễ khô, trong khi miếng quá nhiều mỡ có thể khiến món ăn ngấy.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Món ngon cuốn hút cho bữa cơm gia đình - Ảnh 1.

Nguyên liệu cho 3–4 người: 500g thịt ba chỉ, 2 củ hành khô, 3 tép tỏi, 1–1,5 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê đường, một chút tiêu và hành lá. Có thể thêm ớt nếu thích vị cay.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Món ngon cuốn hút cho bữa cơm gia đình - Ảnh 2.

Thịt rửa sạch, để ráo rồi thái miếng vừa ăn, dày khoảng 0,5–0,7cm. Không nên thái quá mỏng vì thịt dễ teo và khô khi rang lâu. Hành, tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Món ngon cuốn hút cho bữa cơm gia đình - Ảnh 3.

Cho thịt vào chảo nóng, rang ở lửa vừa để mỡ từ từ tiết ra. Đảo đều tay, để các mặt thịt tiếp xúc với đáy chảo và chuyển sang màu vàng nâu. Nếu thịt ít mỡ, có thể thêm một lượng dầu nhỏ, nhưng không nên cho quá nhiều ngay từ đầu.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Món ngon cuốn hút cho bữa cơm gia đình - Ảnh 4.

Khi thịt đã xém cạnh và tiết bớt mỡ, chắt bớt phần mỡ thừa nếu cần, sau đó cho hành, tỏi vào phi thơm. Nêm nước mắm, đường và tiêu, đảo đều để gia vị phủ quanh miếng thịt. Nếu chảo quá khô, thêm một chút nước nóng, đảo đến khi gia vị quyện thành lớp sốt mỏng bám trên thịt. 

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Món ngon cuốn hút cho bữa cơm gia đình - Ảnh 5.

Cuối cùng, rắc hành lá rồi tắt bếp.

Mẹo rang thịt xém cạnh mà không khô, không cháy đắng

Theo chia sẻ từ VOV, muốn thịt có màu vàng đẹp, không nên cho nước mắm và đường vào quá sớm. Khi thịt còn nhiều nước, gia vị khó bám đều; ngược lại, nếu cho đường vào chảo quá nóng hoặc rang quá lâu, đường dễ cháy và tạo vị đắng. Cách làm phù hợp là rang thịt cho săn và xém cạnh trước, sau đó mới nêm gia vị rồi đảo nhanh ở lửa vừa hoặc nhỏ.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Món ngon cuốn hút cho bữa cơm gia đình - Ảnh 6.

Một mẹo quan trọng khác được Phụ nữ Mới chia sẻ là không cho quá nhiều thịt vào chảo cùng lúc. Khi chảo quá chật, thịt dễ tiết nước và chuyển sang trạng thái luộc thay vì rang. Nếu làm lượng lớn, nên chia thành hai mẻ để miếng thịt có không gian tiếp xúc với mặt chảo. 

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Món ngon cuốn hút cho bữa cơm gia đình - Ảnh 7.

Nước mắm nên được thêm vừa đủ và nếm lại trước khi kết thúc. Không nhất thiết phải thắng nước màu riêng vì phần đường trong gia vị có thể giúp tạo độ bóng; nếu thích màu đậm hơn, hãy điều chỉnh từ từ thay vì đun đến khi sốt sẫm màu quá mức.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Món ngon cuốn hút cho bữa cơm gia đình - Ảnh 8.

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh ngon nhất khi dùng nóng cùng cơm trắng, dưa chuột hoặc rau luộc. Vì món ăn có thể chứa nhiều chất béo và natri, nên ăn với khẩu phần vừa phải, kết hợp thêm rau xanh và hạn chế các món mặn khác trong cùng bữa để bữa cơm cân đối hơn.

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