Luộc trứng cho muối hay giấm vào nước: Mẹo nào giúp róc vỏ, lòng đỏ không bị thâm?
GĐXH - Luộc trứng tưởng chừng là công việc nội trợ đơn giản nhất hằng ngày, nhưng không ít người vẫn gặp phải tình trạng vỏ trứng dính chặt vào lòng trắng, khi bóc ra bị sứt sẹo, nát bét. Giữa hai mẹo dân gian quen thuộc là cho muối hạt hoặc giấm gạo vào nồi nước luộc, đâu mới là cách làm giúp trứng róc vỏ hoàn hảo?
Việc hiểu rõ bản chất khoa học kết hợp với kỹ thuật làm nguội sốc nhiệt sẽ giúp bạn luôn có những quả trứng luộc bóc ra tròn trịa, đẹp mắt.
Để tìm ra giải pháp tối ưu cho việc luộc trứng dễ bóc vỏ, nhiều người làm bếp đã truyền tai nhau rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của từng phương pháp lại phụ thuộc rất lớn vào lý thuyết hóa học của lớp vỏ trứng cấu tạo từ canxi cacbonat.
Muối và giấm: Đâu là mẹo luộc trứng không làm vỏ trứng dính nát?
Mẹo cho muối hạt: Giữ lòng trắng đông đặc nhanh
Cho một thìa cà phê muối hạt vào nồi ngay từ khi nước còn lạnh là thói quen của rất nhiều người nội trợ. Về mặt khoa học, nước muối giúp tăng áp suất thẩm thấu, đồng thời làm cho protein trong lòng trắng trứng đông tụ nhanh hơn.
Nếu chẳng may quả trứng bị nứt nhỏ trong quá trình sôi, phần lòng trắng gặp nước muối sẽ lập tức đặc lại, bít kín vết nứt và không bị tràn ra ngoài thành những sợi vân trắng loang lổ. Tuy nhiên, muối hạt chỉ có tác dụng bảo vệ phom dáng quả trứng khi luộc chứ không can thiệp sâu vào việc làm lỏng liên kết giữa màng trứng và vỏ.
Mẹo cho giấm gạo: Làm mềm vỏ trứng trực tiếp
Đây được coi là mẹo luộc trứng thực chiến mang lại hiệu quả róc vỏ cao hơn. Giấm ăn chứa axit axetic, khi gặp nhiệt độ cao sẽ xảy ra phản ứng hóa học nhẹ với lớp vỏ canxi cacbonat, làm lớp vỏ ngoài hơi mềm đi và tác động đến dải màng dính giữa vỏ và lòng trắng.Khi cho một thìa giấm nhỏ vào nước luộc, lớp màng mỏng bao bọc quanh lòng trắng sẽ tự động co lại, tạo ra một khoảng trống không khí nhỏ bên trong. Nhờ vậy, khi bóc vỏ, bạn chỉ cần gõ nhẹ là các mảng vỏ sẽ tự động bong ra thành từng mảng lớn, không hề kéo theo phần lòng trắng bên trong.
Yếu tố cốt lõi quyết định: Độ tươi của trứng và kỹ thuật sốc nhiệt
Nhiều người thắc mắc vì sao đã cho cả muối lẫn giấm nhưng khi bóc trứng vẫn bị dính vỏ. Thực tế, bí quyết của việc luộc trứng dễ bóc vỏ lại nằm ở chính độ tươi của quả trứng và cách bạn xử lý sau khi tắt bếp.
Đừng luộc trứng quá tươi:
Trứng mới đẻ trong vòng 1-2 ngày thường có độ pH trong lòng trắng khá thấp (khoảng 7.6 - 7.9), khiến lòng trắng dính cực kỳ chặt vào lớp màng mỏng phía trong vỏ.
Trứng để trong tủ lạnh khoảng 3 - 5 ngày là thời điểm lý tưởng nhất để luộc. Lúc này, độ pH tăng lên (khoảng 9.2), dải màng bảo vệ đã lỏng lẻo tự nhiên, giúp việc bóc vỏ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Kỹ thuật làm nguội sốc nhiệt (bắt buộc): Ngay sau khi vừa đủ thời gian luộc, bạn cần vớt ngay quả trứng ra và thả trực tiếp vào một tô nước đá lạnh.
Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột (sốc nhiệt) khiến phần ruột trứng bên trong co rút lại nhanh hơn phần vỏ cứng bên ngoài. Khoảng hở vô hình này chính là chiếc chìa khóa giúp vỏ trứng bong ra, dễ róc.
Kỹ thuật bóc vỏ trứng tròn trịa trong vòng 3 giây
Khi quả trứng đã được ngâm trong nước đá khoảng 5 - 10 phút và nguội hoàn toàn, bạn hãy áp dụng kỹ thuật bóc vỏ sau.
Đập dập hai đầu: Nhúng quả trứng vào bát nước hoặc xả nhẹ dưới vòi nước chảy. Nước sẽ len lỏi vào các khe nứt nhỏ, bóc dứt khoát từ đầu to đi xuống, dải vỏ sẽ tuột ra nguyên vẹn như một chiếc áo mỏng, để lại quả trứng láng mượt.
Lăn nhẹ lòng bàn tay: Đặt quả trứng nằm ngang dưới lòng bàn tay, ấn nhẹ và lăn tròn một vòng trên mặt bàn phẳng để vỏ vỡ đều thành các vụn nhỏ đan cài nhau.
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