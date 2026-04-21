BIDV, Vietcombank, Agribank... sẽ dừng ngay giao dịch chuyển khoản nhanh ngay hôm nay với trường hợp sau

BIDV, Vietcombank, Agribank... sẽ dừng ngay giao dịch chuyển khoản nhanh 24/7 với lý do sau

(Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng, trong đó có nhóm Big4 đã thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên, khiến các khoản tiền thuộc ngưỡng này không còn được xử lý qua kênh chuyển khoản nhanh 24/7 như trước.

Trước đây, với các giao dịch liên ngân hàng vượt hạn mức 500 triệu đồng/lần của Napas, một số ngân hàng áp dụng tính năng "tự động tách lệnh", chia giao dịch lớn thành nhiều lệnh nhỏ, thường dưới 500 triệu đồng mỗi lệnh, để vẫn đi qua hệ thống chuyển nhanh 24/7. Nhờ đó, dù chuyển 700 triệu đồng, 1 tỷ đồng hay hơn, tiền vẫn có thể đến tài khoản người nhận gần như ngay lập tức, kể cả buổi tối, cuối tuần hoặc ngày nghỉ.

Tuy nhiên, khi tính năng này bị dừng, toàn bộ giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên sẽ chuyển sang luồng chuyển khoản thường, thay vì chuyển nhanh 24/7. Điều này đồng nghĩa thời gian nhận tiền có thể kéo dài từ vài giờ, thậm chí sang ngày làm việc tiếp theo nếu phát sinh giao dịch ngoài giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ.

Việc thay đổi được triển khai theo lộ trình tuân thủ Thông tư 40/2024/TT-NHNN. Một số ngân hàng như VPBank, Eximbank, TPBank đã phát thông báo dừng tính năng "tách lệnh tự động", và nhiều ngân hàng khác cũng điều chỉnh cách xử lý với giao dịch giá trị lớn theo cùng định hướng.

Thực tế, hệ thống chuyển khoản nhanh 24/7 của Napas vốn chỉ áp dụng cho giao dịch dưới 500 triệu đồng/lần. Việc tự động chia nhỏ trước đây là giải pháp kỹ thuật do một số ngân hàng bổ sung thêm để hỗ trợ khách hàng, không phải cơ chế mặc định của hệ thống thanh toán nhanh. Khi giải pháp này bị dừng, các giao dịch từ ngưỡng 500 triệu đồng buộc quay về đúng luồng xử lý thông thường.

Không chỉ thay đổi về kênh xử lý, các giao dịch giá trị lớn còn có thể chịu thêm bước kiểm tra liên quan đến quản lý rủi ro. Theo quy định về phòng chống rửa tiền tại Thông tư 27/2025/TT-NHNN, các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên thuộc diện cần theo dõi, báo cáo, nên ngân hàng có thể phát sinh thêm khâu rà soát trong một số trường hợp bất thường.

Ngân hàng Nhà nước cho biết các điều chỉnh này nhằm tăng cường an toàn thanh toán, hỗ trợ phòng chống lừa đảo và gian lận. Đây cũng là một phần trong chuỗi biện pháp siết an ninh giao dịch thời gian qua.

Trước đó, từ ngày 1/7/2024, theo Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, khách hàng chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng/lần hoặc tổng hơn 20 triệu đồng/ngày đã phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Song song, hệ thống SIMO hiện đã triển khai tại 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và 50 trung gian thanh toán.

Tính đến cuối tháng 3, hệ thống này đã gửi 3,5 triệu lượt cảnh báo rủi ro đến khách hàng, trong đó hơn 1,1 triệu giao dịch được người dùng chủ động dừng hoặc hủy sau cảnh báo. Tổng giá trị giao dịch được ngăn chặn hoặc gián đoạn nhờ cơ chế này lên tới hơn 3.990 tỷ đồng.

Trước thay đổi mới, các ngân hàng khuyến cáo nếu cần chuyển tiền đến ngay, người dùng có thể chủ động chia thành nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng chuyển khoản nhanh 24/7, nếu vẫn trong hạn mức cho phép. Với khoản tiền lớn, nên ưu tiên chuyển vào buổi sáng ngày làm việc để hạn chế nguy cơ chậm xử lý, đặc biệt tránh chuyển vào chiều tối hoặc sát kỳ nghỉ nếu cần tiền đến gấp.

Nghiêm cấm ngân hàng tự ý chia nhỏ giao dịch trên 500 triệu đồng

Để đảm bảo quy định này được thực thi một cách nghiêm túc, NHNN yêu cầu các ngân hàng tuyệt đối không được tự ý chia hoặc tách các lệnh thanh toán có giá trị trên 500 triệu đồng của khách hàng thành các lệnh nhỏ hơn (dưới mức quy định) để đưa qua hệ thống bù trừ điện tử với chỉ một lần thực hiện xác nhận giao dịch.

Trong khi đó, các giao dịch chuyển khoản dưới 500 triệu được thực hiện chuyển tiền nhanh 24/7, cho phép xử lý giao dịch tức thời.

Việc cấm chẻ nhỏ giao dịch này không chỉ giúp cơ quan quản lý kiểm soát chặt chẽ dòng tiền lớn, rửa tiền, mà còn giúp làm sạch môi trường thanh toán trực tuyến, hạn chế rủi ro gian lận trước làn sóng tấn công ngày càng tinh vi của tội phạm mạng.

Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cho rằng: Việc "làm chậm" giao dịch giá trị lớn, trên 500 triệu đồng ngoài mục tiêu kiểm soát dòng tiền, tăng minh bạch còn hạn chế rủi ro, ngăn các vụ lừa đảo tiền trong tài khoản lớn như đã từng xảy ra thời gian qua. Động thái siết chặt các giao dịch giá trị lớn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong công tác phòng chống rửa tiền.

Cũng giống như việc áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán lẻ thời gian qua, ban đầu ai cũng thấy bất tiện, nhưng khi đã đi vào quy củ, mọi thứ trở nên minh bạch và rõ ràng.

Tương tự, việc không cho phép lách luật bằng cách chia nhỏ giao dịch sẽ đưa dòng tiền vào tầm kiểm soát chuẩn mực, từ đó hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý thuế và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Sự thay đổi nào ban đầu cũng mang lại những bất tiện nhất định, nhưng đó là sự đánh đổi cần thiết để chúng ta xây dựng một môi trường thanh toán lành mạnh, an toàn và minh bạch hơn.