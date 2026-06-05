Hà Nội: Bất ngờ giá cho thuê nhà riêng tại xã Hoài Đức tháng 6/2026

Giá nhà riêng thuê tại xã Hoài Đức vẫn duy trì ở ngưỡng cao

Khảo sát tại thời điểm tháng 6/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà riêng tại khu vực 3 xã Hoài Đức (Hà Nội) tuy được đăng tải không quá rầm rộ, nhưng giá cho thuê đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Đơn cử có thể kể đến một căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 45m2 tại ngõ 2, đường Quốc lộ 32, Xã Hoài Đức hiện đang được cho thuê với giá 14 triệu đồng/tháng.

Tại đường Lai Xá, xã Hoài Đức, căn nhà 4 tầng, rộng 50m2 hiện đang được cho thuê với giá 10 triệu đồng/tháng.

Thậm chí căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 280m2, tại đường Cống Đậu, xã Hoài Đức hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 200 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, theo khảo sát, giá nhà riêng, chủ yếu là những căn nhà nằm trong ngõ, phù hợp cho hộ gia đình sinh sống trên địa bàn xã Hoài Đức đang được cho thuê với giá từ 5,5-14 triệu đồng/căn/tháng. Đối với những căn nhà có vị trí đẹp hơn, thuận tiện cho kinh doanh thường có giá cho thuê cao hơn, chạm ngưỡng cả 200 triệu đồng/căn/tháng.

Xã Hoài Đức sau sáp nhập

Sau thời điểm sáp nhập xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới. Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.