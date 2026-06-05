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Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, chưa bao giờ SUV hạng C rẻ đến thế

Thứ sáu, 16:16 05/06/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 hiện nhận ưu đãi tới 60 triệu đồng, kéo giá SUV hạng C xuống rất rẻ khiến các đối thủ trong cùng phân khúc cỡ C như Honda CR-V hay Hyundai Tucson 'gặp khó'.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, chưa bao giờ SUV hạng C rẻ đến thế - Ảnh 1.SUV hạng C giá 509 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị sánh ngang Mazda CX-5, công nghệ đẳng cấp, rẻ nhất phân khúc

GĐXH - SUV hạng C giá chỉ từ hơn 500 triệu đồng, sở hữu phạm vi hoạt động gần 500 km cùng loạt công nghệ đáng chú ý, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson trong phân khúc SUV cỡ C.

Giá lăn bánh Mazda CX-5

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, chưa bao giờ SUV hạng C rẻ đến thế - Ảnh 1.

Mazda Việt Nam tiếp tục tung ra chương trình ưu đãi mạnh tay cho dòng xe chủ lực CX-5.

Tháng 6, Mazda Việt Nam tiếp tục tung ra chương trình ưu đãi mạnh tay cho dòng xe chủ lực CX-5. 

Cụ thể, với Mazda CX-5, mẫu SUV bán chạy nhất phân khúc, hãng bổ sung phiên bản 2.0 Deluxe với giá bán chỉ 699 triệu đồng, giảm 50 triệu đồng so với niêm yết, đi kèm ưu đãi 10 triệu đồng, giá thực tế 689 triệu đồng. Đây là mức giá tốt nhất của mẫu xe này kể từ đầu năm. Các phiên bản khác của CX-5 cũng nhận ưu đãi đến 43 triệu đồng.

Ngoài giá bán ưu đãi, người mua CX-5 được cung cấp tùy chọn gói ngoại thất gồm Exclusive hướng đến sự cao cấp hoặc Sport mang phong cách thể thao. Để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa không gian, CX-5 lần đầu tiên áp dụng tùy chọn sắc màu nội thất theo sở thích riêng, giúp khách hàng ghi dấu ấn thẩm mỹ. Đây là bước đi tiếp theo trong việc mở rộng cá nhân hóa sản phẩm Mazda, đáp ứng thị hiếu của người dùng.

Với mức giá chưa tới 700 triệu đồng, mẫu SUV cỡ C này đang tạo ra áp lực khổng lồ lên cả phân khúc SUV cỡ B. Hiện tại, giá của CX-5 đã ngang ngửa, thậm chí thấp hơn một số cái tên như Honda HR-V, Hyundai Creta hay Mitsubishi Xforce Ultimate.

Để tính giá lăn bánh Mazda CX-5, ngoài giá niêm yết chính hãng, chúng ta cần cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm vật chất xe...

Bảng giá lăn bánh Mazda CX-5

Mẫu xeGiá niêm yết (triệu VNĐ)Giá lăn bánh tạm tính(triệu VNĐ)Ưu đãi
Hà NộiTP.HCMTỉnh/TP khác
Mazda CX-5 2.0L Deluxe749861846827- 60 triệu đồng
Mazda CX-5 2.0L Luxury789906890871
Mazda CX-5 2.0L Premium829950934915
Mazda CX-5 2.0 Premium Sport849973956937
Mazda CX-5 2.0 Premium Exclusive869995956937
Mazda CX-5 2.5L Signature Sport9591.0961.0771.058
Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive9791.1181.0991.080

Giá xe Mazda CX-5 và các đối thủ

Mazda CX-5 giá từ 689.000.000 VNĐ

Honda CR-V giá từ 998.000.000 VNĐ

KIA Sportage giá từ 859.000.000 VNĐ

Mitsubishi Outlander giá từ 825.000.000 VNĐ

Hyundai Tucson giá từ 845.000.000 VNĐ

Đánh giá Mazda CX_5

Phiên bản nâng cấp Mazda CX-5 vẫn có diện mạo trẻ trung và thể thao khi sử dụng ngôn ngữ thiết kế nổi tiếng KODO. Mẫu xe đối thủ của Honda CR-V có lưới tản nhiệt được mở rộng hơn 10 mm và có dạng tổ ong mới thay vì các thanh ngang như bản cũ.

Ngoại hình của Mazda CX-5 cuốn hút và hiện đại hơn nhờ có hệ thống đèn pha tinh chỉnh với đồ họa ánh sáng mới. Lưới tản nhiệt và đèn pha LED của xe trông liền mạch khi được liên kết với nhau thông qua cụm chrome sáng bóng. Nhà sản xuất cũng thiết kế lại cản va trước và đèn định vị ban ngày để giúp khu vực đầu xe hoàn thiện vẻ ngoài thể thao.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, chưa bao giờ SUV hạng C rẻ đến thế - Ảnh 2.

Phiên bản nâng cấp Mazda CX-5 vẫn có diện mạo trẻ trung

Ở bên hông, thân xe của Mazda CX-5 có những đường gân dập trông khá khỏe khoắn. Mazda CX-5 2023 trông càng nổi bật với bộ mâm 5 chấu kép phun màu khói xám. Gương chiếu hậu của mẫu xe “chung mâm” với Honda CR-V còn được tích hợp đèn báo rẽ thiết kế bắt mắt và trang bị camera.

Ở khu vực đuôi xe, Mazda CX-5 có cặp đèn hậu mới được thiết kế chau chuốt hơn và dùng công nghệ LED hiện đại. Để tạo cái nhìn thể thao, cản sau của Mazda CX-5 cũng được tinh chỉnh theo hướng thu gọn. Cặp ống xả của xe được làm mới có phần hiện đại và tinh tế hơn.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, chưa bao giờ SUV hạng C rẻ đến thế - Ảnh 3.

Mazda CX-5 có những đường gân dập trông khá khỏe khoắn.

Bên trong cabin, Mazda CX-5 gần như vẫn giống với đời cũ nhưng được hoàn thiện tốt hơn với nhiều chi tiết mạ chrome và ốp gỗ khá sang trọng. Đại kình địch của Honda CR-V được nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da, mạ viền chrome và tích hợp nhiều nút điều khiển chức năng. Phía sau vô-lăng là màn hình màu mới ấn tượng hơn.

Tất cả các ghế của Mazda CX-5 đều được bọc da. Trong đó, ghế lái có thể chỉnh điện và hàng ghế sau khi cần gia tăng diện tích khoang chứa đồ có thể gập phẳng theo 4:2:4.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, chưa bao giờ SUV hạng C rẻ đến thế - Ảnh 4.

Mazda CX-5 gần như vẫn giống với đời cũ

Mazda CX-5 sở hữu loạt trang bị tiện ích hiện đại gồm: hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control, cửa sổ trời chỉnh điện, cảm biến gạt mưa tự động, gương chống chói tự động, cửa kính chỉnh điện, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió điều hòa ở chính giữa giúp hành khách ở ghế sau dễ dàng điều chỉnh độ mát không khí phù hợp.

Mazda CX-5 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G với 2 tùy chọn dung tích 2.0L và 2.5L. Trong đó, tùy chọn động cơ 2.0L tạo ra công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm, trong khi động cơ 2.5L có công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm.


Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm cực mạnh, thấp hiếm thấy, chưa bao giờ SUV hạng C rẻ đến thế - Ảnh 5.

Tất cả các ghế của Mazda CX-5 đều được bọc da.

Kỳ phùng địch thủ của Honda CR-V còn được trang bị tính năng G-Vectoring Control Plus mới. Đây là phiên bản nâng cấp của hệ thống GVC trước đó với một cách tiếp cận mới để kiểm soát động lực học, không chỉ can thiệp vào động cơ mà còn cả hệ thống phanh để tăng cường hiệu suất xử lý.

Các trang bị an toàn mà Mazda CX-5 sở hữu hoàn toàn không kém cạnh gì Honda CR-V và Hyundai Tucson với 6 túi khí, phanh tay điện tử với tính năng giữ phanh tự động Auto Hold, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước/sau, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ. Đặc biệt, CX-5 còn có hệ thống an toàn cao cấp i-Activsense thế hệ mới.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

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