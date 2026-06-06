Xe ga 110cc Honda Scoopy giá 40 triệu đồng thiết kế thời trang, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision bán ở Việt Nam giá bao nhiêu?

Xe ga 125cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị thực dụng, cốp siêu rộng, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha được lòng chị em GĐXH - Xe ga 125cc tại Ấn Độ với giá từ 21 triệu đồng có sự lột xác về diện mạo giúp mẫu xe tay ga này củng cố vị thế trước nhóm khách hàng đề cao tính thực dụng.

Xe ga 110cc Honda Scoopy thiết kế thời trang, siêu tiết kiệm xăng

Xe ga Honda Scoopy

Honda Scoopy từ lâu đã được xem là một trong những mẫu xe ga mang đậm phong cách thời trang tại khu vực Đông Nam Á. Ở phiên bản 2026, mẫu xe tiếp tục được Honda làm mới với bộ màu sắc đa dạng cùng nhiều chi tiết hiện đại hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ.

Xe được phân phối với 9 tùy chọn màu sắc chia thành 3 phong cách khác nhau gồm Urban, Prestige và Club 12. Mỗi phiên bản đều sở hữu những phối màu riêng biệt giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo cá tính của mình.

Điểm nhấn nổi bật nhất nằm ở cụm đèn pha LED Crystal Block tạo hình chữ S đặc trưng. Thiết kế này giúp Scoopy dễ nhận diện hơn khi di chuyển trên phố, đồng thời mang đến cảm giác hiện đại và cao cấp hơn so với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông khác.

Honda cũng trang bị cho Scoopy màn hình kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin vận hành như tốc độ, lượng nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường di chuyển và thời điểm thay dầu. Ngoài ra, xe còn sở hữu đèn báo Eco Lamp hỗ trợ người lái vận hành tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Khoang chứa đồ dưới yên được thiết kế rộng rãi, có thể chứa vừa mũ bảo hiểm cỡ lớn cùng nhiều vật dụng cá nhân. Bên cạnh đó là cổng sạc USB Type-C giúp người dùng dễ dàng sạc điện thoại trong quá trình di chuyển.

Riêng phiên bản Club 12 còn được trang bị khóa thông minh Smart Key với khả năng tìm xe từ xa và tăng tính an toàn khi sử dụng.

Honda cũng trang bị cho Scoopy màn hình kỹ thuật số





Bên dưới vẻ ngoài trẻ trung là khối động cơ ADVANCED GEN eSP dung tích 110cc thế hệ mới của Honda.

Động cơ này được phát triển nhằm cân bằng giữa khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu. Theo công bố của nhà sản xuất, Honda Scoopy 2026 đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 58,8 km/lít, tương đương chưa tới 1,7 lít xăng cho 100 km di chuyển.

Scoopy còn mang đến cảm giác lái nhẹ nhàng và dễ làm quen.

Xe cũng được tích hợp hệ thống Idling Stop System giúp tự động ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ và khởi động lại ngay khi người lái vặn ga. Công nghệ này góp phần giảm lượng nhiên liệu tiêu hao khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Không chỉ tiết kiệm xăng, Scoopy còn mang đến cảm giác lái nhẹ nhàng và dễ làm quen. Trọng lượng xe thấp kết hợp chiều cao yên phù hợp giúp cả người mới lái lẫn khách hàng nữ có thể điều khiển dễ dàng.

Giá xe ga 110cc Honda Scoopy 2026

Tại thị trường Thái Lan, Honda Scoopy 2026 được bán với mức giá từ 50.600 baht, tương đương khoảng 40,9 triệu đồng cho phiên bản Urban. Phiên bản Prestige có giá khoảng 43,5 triệu đồng, trong khi bản Club 12 cao cấp nhất được niêm yết ở mức khoảng 44,6 triệu đồng.

Ở Việt Nam, giá xe Honda Scoopy 110 nhập khẩu Indonesia dao động khoảng 35,5 - 42 triệu đồng tùy phiên bản (khoá cơ hoặc Smartkey) và đại lý. Phiên bản Scoopy 2026 Thái Lan có giá cao hơn, dao động khoảng 69 triệu đồng (chưa giấy tờ). Giá xe đã bao gồm giấy tờ có thể cao hơn tùy khu vực. Hiện chưa có thông tin phiên bản Honda Scoopy x Cinnamoroll Limited Edition sẽ được nhập về Việt Nam.

So với nhiều mẫu xe ga phổ thông cùng dung tích động cơ, Honda Scoopy nổi bật nhờ phong cách thiết kế riêng biệt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu. Đây cũng là lý do mẫu xe này luôn nằm trong nhóm xe ga được giới trẻ Đông Nam Á yêu thích trong nhiều năm qua.

Với ngoại hình thời trang, nhiều tiện ích hiện đại cùng mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp, Honda Scoopy 2026 tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.