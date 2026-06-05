Xe máy điện Honda bán ở Việt Nam giá từ 43 triệu đồng động cơ mạnh mẽ, trang bị cao cấp nhất thị trường mới xuất hiện đã ưu đãi lớn

Xe máy điện Honda bán ở Việt Nam với nhiều ưu đãi

Xe điện Honda CUV e:

Sau thời gian dài chờ đợi kể từ khi ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm 2024, xe điện Honda CUV e: hiện đã chính thức có mặt tại các đại lý HEAD trên toàn quốc.

Điều đáng chú ý là trái ngược với tình trạng khan hàng và chênh giá thường thấy trên các mẫu xe Honda mới, CUV e: hiện được bán với mức giá thực tế gần như tương đương giá niêm yết của hãng.

Theo khảo sát đầu tháng 6/2026, phiên bản Honda CUV e: không kèm pin có giá niêm yết 44,18 triệu đồng, trong khi giá bán thực tế tại đại lý dao động khoảng 45 triệu đồng. Đối với phiên bản kèm hai pin, giá bán thực tế khoảng 65 triệu đồng.

Thậm chí, một số HEAD còn triển khai chương trình ưu đãi riêng nhằm kích cầu khách hàng. Chẳng hạn, nhiều đại lý tại Hà Nội đang giảm trực tiếp khoảng 2 triệu đồng cho khách đặt mua thông qua các chương trình livestream bán hàng. Nhờ đó, giá thực tế của Honda CUV e: chỉ còn từ khoảng 43 triệu đồng.

Honda CUV e: sử dụng hai bộ pin lithium Mobile Power Pack e: (MPP)

Việc một mẫu xe Honda hoàn toàn mới được bán sát giá đề xuất được xem là khá hiếm trên thị trường Việt Nam. Trước đây, nhiều dòng xe như SH, SH Mode hay Air Blade thường xuyên rơi vào tình trạng bán chênh hàng chục triệu đồng ngay sau khi ra mắt.

Honda CUV e: sử dụng hai bộ pin lithium Mobile Power Pack e: (MPP) do chính Honda phát triển. Theo công bố từ nhà sản xuất, bộ pin kép này giúp xe đạt quãng đường vận hành khoảng 73 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.





Người dùng có thể lựa chọn mua xe kèm pin hoặc thuê pin hàng tháng tùy theo nhu cầu sử dụng.

Người dùng có thể lựa chọn mua xe kèm pin hoặc thuê pin hàng tháng tùy theo nhu cầu sử dụng.

Đối với khách hàng thuê pin, Honda hiện áp dụng hai gói dịch vụ. Gói cơ bản có giá 245.000 đồng/tháng cho hai pin, cho phép người dùng tự sạc tại nhà bằng bộ sạc đi kèm.

Trong khi đó, gói nâng cao có giá 350.000 đồng/tháng sẽ hỗ trợ cả đổi pin tại các trạm của Honda và sạc tại nhà. Người dùng cũng cần đặt cọc 2 triệu đồng khi tham gia chương trình thuê pin.

Một lợi thế đáng chú ý là Honda đang triển khai chính sách miễn phí đổi pin tại hệ thống trạm đổi pin dành cho CUV e: giúp người dùng giảm đáng kể chi phí vận hành hàng ngày.

Đánh giá xe máy điện Honda CUV e:

Honda CUV e: được định vị là mẫu xe máy điện cao cấp nhất của Honda tại Việt Nam hiện nay.

Xe sử dụng động cơ điện đặt giữa với công suất danh định khoảng 4,2 kW và công suất cực đại lên tới 6 kW. Mô-men xoắn cực đại đạt 22 Nm giúp xe có khả năng tăng tốc nhanh và phản hồi ga tốt khi di chuyển trong đô thị.

Mẫu xe này được trang bị ba chế độ lái gồm Eco, Standard và Sport nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu vận hành khác nhau. Tốc độ tối đa đạt khoảng 80 km/h.

Ngoài ra, Honda còn tích hợp chế độ lùi giúp việc dắt xe hoặc quay đầu trong không gian hẹp trở nên dễ dàng hơn.

Xe sử dụng động cơ điện đặt giữa với công suất danh định khoảng 4,2 kW

Một trong những điểm nổi bật nhất của CUV e: nằm ở hệ thống công nghệ hiện đại. Xe sở hữu màn hình TFT màu kích thước 7 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua nền tảng Honda RoadSync DUO.

Người dùng có thể nhận cuộc gọi, theo dõi tin nhắn, điều khiển nhạc hoặc sử dụng tính năng dẫn đường ngay trên màn hình xe. Hệ thống điều khiển bằng giọng nói cũng được tích hợp nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Danh sách tiện nghi tiếp tục được bổ sung với khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB Type-C, hộc chứa đồ phía trước và hệ thống phanh CBS hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa hai bánh.

Về thiết kế, Honda CUV e: mang phong cách hiện đại với nhiều đường nét lấy cảm hứng từ dòng SH kết hợp các chi tiết đặc trưng của xe điện thế hệ mới. Xe có kích thước tổng thể 1.893 x 664 x 1.101 mm, chiều cao yên khoảng 765 mm cùng trọng lượng 118 kg, phù hợp với đa số người dùng Việt Nam.

Với mức giá đang dễ tiếp cận hơn đáng kể so với dự đoán ban đầu, cùng hệ thống công nghệ hiện đại và thương hiệu Honda vốn nổi tiếng về độ bền, CUV e: được xem là một trong những mẫu xe máy điện đáng chú ý nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.