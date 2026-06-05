Xe ga 150cc giá 46,7 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade

Xe ga 150cc thiết kế đẹp mắt, trang bị xịn như SH

QJMotor Fort 150GT

QJMotor vừa chính thức giới thiệu tới công chúng tại quê nhà Trung Quốc mẫu xe tay ga Fort 150GT mới.

Về ngoại hình, Fort 150GT mới sở hữu thiết kế mạnh mẽ và thể thao. Với chiều dài 2.150 mm, QJMotor Fort 150GT lớn hơn so với đa số các mẫu xe tay ga 150cc thông thường, tạo nên sự khác biệt khi xuất hiện. Phần đầu xe nổi bật với đèn pha LED 2 thấu kính, kính chắn gió đặt cao và thiết kế 2 tông màu độc đáo.





Fort 150GT mới sở hữu thiết kế mạnh mẽ và thể thao.

QJMotor Fort 150GT có tính thực dụng khá cao với thiết kế sàn phẳng, mang lại chỗ để chân thoải mái cho người cầm lái, đồng thời cung cấp không gian rộng rãi khi cần mang thêm đồ. Cốp chứa đồ dưới yên cũng đủ rộng rãi để dễ dàng cất mũ bảo hiểm full-face, găng tay và miếng bảo vệ đầu gối cũng như các vật dụng nhỏ gọn. Đối với những chuyến đi phượt, giá đỡ bằng nhôm được lắp sẵn rất chắc chắn, người dùng cũng có thể lắp thêm thùng đựng đồ phía sau một cách rất đơn giản, không cần phải khoan lỗ. Chiều dài cơ sở ngắn cũng là một lợi thế khác, góp phần mang lại cho chiếc xe sự linh hoạt.

QJMotor Fort 150GT có tính thực dụng khá cao với thiết kế sàn phẳng

Fort 150GT được trang bị động cơ 150cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng nước PCR+, sản sinh công suất tối đa 16,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm. Sức mạnh này nhỉnh hơn so với Honda Air Blade 160 (có công suất 15,2 mã lực) và gần bằng Honda SH 160i (có công suất 16,6 mã lực). Xe còn có hệ thống khởi động êm ái Pulse và chức năng tự động dừng/khởi động là trang bị tiêu chuẩn, cùng với hệ thống hỗ trợ điện 8 giây giúp tăng tốc từ trạng thái đứng yên.





Các tính năng an toàn tiêu chuẩn trên QJMotor Fort 150GT bao gồm phanh đĩa trước và sau

Các tính năng an toàn tiêu chuẩn trên QJMotor Fort 150GT bao gồm phanh đĩa trước và sau, hệ thống ABS kênh đôi cùng với hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, lốp bán trơn Cheng Shin, mang lại độ bám đường và hiệu suất phanh ấn tượng.

Chiếc xe cũng không hề thiếu các tính năng thông minh

Chiếc xe cũng không hề thiếu các tính năng thông minh, với bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần là màn hình TFT màu 7 inch chất lượng tốt, hỗ trợ trình chiếu hình ảnh dẫn đường từ điện thoại di động và hệ thống giám sát áp suất lốp tích hợp, giúp người dùng không cần lắp đặt thêm cảm biến sau khi mua xe.





Fort 150GT cũng cung cấp nhiều phương pháp mở khóa

Chưa hết, Fort 150GT cũng cung cấp nhiều phương pháp mở khóa, bao gồm khởi động không cần chìa khóa, mở khóa bằng Bluetooth qua điện thoại di động và mở khóa bằng thẻ. Các tính năng cao cấp đáng chú ý khác bao gồm cổng sạc USB, kính chắn gió chỉnh điện, camera hành trình trước và sau.

Giá xe ga 150cc QJMotor Fort 150GT

Xe ga 150cc QJMotor Fort 150GT có giá bán chính thức là 12.299 nhân dân tệ (khoảng 47,8 triệu đồng), nhưng những khách hàng mua xe trước ngày 30/6 sẽ được tặng thẻ đổ xăng trị giá 300 nhân dân tệ (khoảng 1,2 triệu đồng), đưa giá thực tế hạ xuống chỉ còn 11.999 nhân dân tệ (khoảng 46,6 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



