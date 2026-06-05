Tỷ giá USD hôm nay 5/6: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và chợ đen nhích nhẹ
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 5/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.
Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới
Thị trường tiền tệ thế giới, chỉ số USD Index (DXY) thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp tục duy trì vị thế vững chắc khi tăng 0,02% so với phiên trước, phục hồi lên mức 99,43 điểm.
Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá đồng Đô la Mỹ so với đồng EURO đang ở mức 1,1613 USD/EUR; tỷ giá đồng Bảng Anh so với đồng USD ở mức 1,3423 USD/GBP; tỷ giá đồng bạc xanh so với đồng Yen Nhật duy trì ở mức 159,9 JPY/USD; Trong khi đó đồng Nhân Dân tệ lại có xu hướng tăng nhẹ lên mức 6,7739 CNY/USD
Đồng USD giảm nhẹ từ mức đỉnh hai tháng khi xuất hiện kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn tại Lebanon, nhưng vẫn được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và nhu cầu trú ẩn an toàn trước những bất ổn địa chính trị ở Trung Đông. Trong khi đó, đồng yên Nhật suy yếu sát ngưỡng 160 yên/USD, làm gia tăng khả năng chính quyền Nhật Bản can thiệp thị trường. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến đàm phán với Iran cùng các dữ liệu kinh tế Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Fed trong thời gian tới.
Tỷ giá ngoại tệ trong nước
Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 5/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 2 đồng so với phiên trước đó, ở mức 25.147 đồng/USD.
Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD giao dịch trong vùng 23.889,65-26.404,35 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%. Các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 5/6/2026 được cập nhật như sau:
Tỷ giá USD hôm nay đang có biến động trái chiều ở một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua vào và bán ra ở vùng 26,094 - 26,404 đồng/USD, giữ nguyên giá chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại VietinBank, giá USD giảm 5 đồng chiều mua và tăng 2 đồng giá chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.130 - 26.404 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh đã tăng 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó, ở mức giá 26,124 - 26,404 đồng/USD mua vào và bán ra.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 5/6/2026, khảo sát lúc 10h00 đang ghi nhận đang tăng so với giá bán cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.252 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.352 đồng/USD.
Tỷ giá EUR hôm nay 5/6, tại nhiều ngân hàng lại giảm nhẹ. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,793.94 - 31,364.62 đồng/EUR, đã tăng 6 đồng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 30.084 - 31.444 đồng/EUR, tăng 9 đồng cả chiều mua vào và chiều bán. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 30,033 - 31,371 đồng/EUR, giảm 82 đồng chiều mua vào và giảm 83 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.
Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 5/6/2026, khảo sát lúc 10h10 phút đang giảm nhẹ so với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.482 và bán ra là 30.592 đồng/EUR.
Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh tăng nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 158.90 - 168.99 đồng/JPY, trong khi phiên trước đó đang duy trì ở vùng 158.98 - 169.08 đồng/JPY; VietinBank giảm 11 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở mức 160,09 - 169,59 đồng/JPY mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen có sự điều giảm nhẹ lên vùng 160.03 - 169.33 đồng/JPY.
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