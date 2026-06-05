Hà Nội: Diễn biến giá toà chung cư mini tại xã Hoài Đức tháng 6/2026
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) loạt toà chung cư mini trên địa bàn xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Diễn biến giá toà chung cư mini tại xã Hoài Đức tháng 6/2026
Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại xã Hoài Đức mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục "nổi sóng", đặc biệt ở phân khúc tòa chung cư mini (căn hộ dịch vụ).
Tại thời điểm tháng 6/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc tòa chung cư mini (hay còn gọi căn hộ dịch vụ) tại khu vực xã Hoài Đức được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bởi hiện nay hầu hết những tòa chung cư mini này đều đầy đủ công năng, ở vị trí khá thuận lợi, mỗi tháng dòng tiền thu về từ việc cho thuê cũng được khoảng từ 40-80 triệu đồng/tháng.
Theo khảo sát, hiện nay giá bán của các tòa căn hộ dịch vụ trên địa bàn xã Hoài Đức mới được thành lập từ huyện Hoài Đức, Hà Nội cũ có giá phổ biến từ 6 cho đến gần 25 tỷ đồng, tùy thuộc vào diện tích, thiết kế, cũng như vị trí mà giá dao động từ khoảng 120 cho đến hơn 300 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến, toà chung cư mini, rộng 53m2 tại đường Lai Xá, xã Hoài Đức từng được rao bán với giá 8,4 tỷ đồng, tương đương 158,49 triệu đồng/m2.
Toà chung cư mini thiết kế 8 phòng ngủ, rộng 50m2 tại xã Hoài Đức, gần khu vực đường vành đai 3,5, gần đại học Công Nghiệp Hà Nội cũng từng được định giá bán 6,19 tỷ đồng, tương đương 123,8 triệu đồng/m2.
Hay như toà căn hộ dịch vụ rộng 82m2, có tổng cộng 25 phòng chung cư mini cho thuê tại đường Lai Xá, xã Hoài Đức hiện cũng được đăng thông tin rao bán với giá 23,9 tỷ đồng, giá có thể thương lượng thêm.
Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực xã Hoài Đức sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.
Xã Hoài Đức sau sáp nhập
Hiện nay xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới. Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.
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