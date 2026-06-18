Biến động điểm thi vào lớp 10 năm nay tại TPHCM

Theo kế hoạch, điểm thi lớp 10 của học sinh TPHCM năm nay sẽ được công bố vào ngày mai (19/6).

Đây là kỳ thi vào lớp 10 đầu tiên tại TPHCM sau sáp nhập. Kỳ thi có sự tham gia của hơn 151.000 thí sinh và đề thi được ra cân đối để phù hợp với thực tế của 3 địa phương trước đây. Dự báo, phổ điểm năm nay sẽ có nhiều khác biệt và biến động với các năm gần đây.

Điểm thi lớp 10 năm 2026 của hơn 151.000 học sinh TPHCM sắp được công bố

Theo đánh giá chung của một số giám khảo, phổ điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2026 thấp hơn những năm trước và số bài đạt điểm giỏi không nhiều.

Trái ngược với môn Ngữ văn, môn tiếng Anh ghi nhận khá nhiều bài thi đạt từ 9 đến 10 điểm. Nhóm điểm khá, từ 6,5 đến 7 điểm, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong phổ điểm.

Trong khi đó, môn Toán cho thấy tín hiệu tích cực khi tỷ lệ bài thi dưới trung bình giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, số bài đạt từ 8 điểm trở lên giảm đáng kể, lượng bài thi từ 9 điểm trở lên không nhiều và toàn thành phố chỉ có vài chục thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Năm 2025: Toán có 36 điểm 10, điểm Tiếng Anh giảm mạnh

Năm 2025, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có hơn 76.000 thí sinh tham gia.

Ở môn Toán, điểm thi của thí sinh tập trung chủ yếu trong khoảng từ 6,5 đến 7,5 điểm. Mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 7 điểm với 4.580 thí sinh, tiếp đến là 6,75 điểm với 4.345 em.

Toàn thành phố có 36 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Dù số điểm tuyệt đối không nhiều, lượng bài thi đạt từ 8 điểm trở lên khá đáng kể. Cụ thể, có 2.886 thí sinh đạt 8 điểm, 1.609 em đạt 8,25 điểm và 336 em đạt 9 điểm.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM năm 2026

Một tín hiệu tích cực trong kỳ thi năm 2025 là số thí sinh có điểm dưới trung bình đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 28.000 em, chiếm khoảng 36% tổng số bài thi, trong khi tỷ lệ này ở năm 2024 lên tới 56%.

Với môn Ngữ văn , không có bài thi nào đạt điểm 10. Điểm cao nhất của môn học này là 9,5 và chỉ có 2 thí sinh đạt được. Phổ điểm tập trung chủ yếu từ 6 đến 7 điểm. Mức 7 điểm có số lượng thí sinh đông nhất với 5.936 em, tiếp theo là mức 6,5 điểm (5.718 em) và 6 điểm (5.491 em).

Ở môn tiếng Anh, toàn thành phố ghi nhận 488 điểm 10. Con số này giảm khá mạnh so với năm 2024, khi có tới hơn 1.700 thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Phổ điểm môn tiếng Anh tập trung nhiều nhất ở mức 7,25 điểm với 3.143 thí sinh. Các mức 7,5 điểm và 8 điểm cũng có số lượng lớn, lần lượt là 3.050 và 3.022 thí sinh.

Kỳ thi lớp 10 TPHCM năm 2025 có 2 thủ khoa cùng đạt 28,75 điểm. Thủ khoa thứ nhất là em Lữ Trần Quỳnh Lan, học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản 1, đạt 10 điểm Toán, 9,25 điểm Ngữ văn và 9,5 điểm tiếng Anh. Thủ khoa thứ hai là em Nguyễn Minh Thu, học sinh Trường THCS Phạm Văn Chiêu, đạt 10 điểm Toán, 10 điểm tiếng Anh và 8,75 điểm Ngữ văn.

Năm 2024: Mưa điểm 10 tiếng Anh

Nhìn lại kỳ thi lớp 10 năm 2024, TPHCM có hơn 98.000 thí sinh dự thi. Khi đó, không có thí sinh nào đạt tổng điểm tuyệt đối ở cả ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh.

Thủ khoa của kỳ thi là Nguyễn Minh Anh, học sinh Trường THCS Trần Quang Khải với tổng điểm 3 môn đạt 28,75 điểm. Em đạt 2 điểm 10 môn Toán và Ngoại ngữ, điểm Ngữ văn đạt 8,75.

Môn tiếng Anh năm 2024 nổi bật với hơn 1.700 điểm 10 và hơn 30.000 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm khoảng 30,7% tổng số bài thi.

Ở môn Toán, năm 2024 có 49 thí sinh đạt điểm 10, 31 em đạt 9,75 điểm và 276 em đạt 9 điểm. Tuy nhiên, số bài thi dưới 5 điểm lên tới hơn 55.000, tương đương khoảng 56%.

Đối với môn Ngữ văn, cũng không có điểm 10. Điểm cao nhất là 9,5. Có hơn 87.000 thí sinh đạt trên 5 điểm, chiếm khoảng 88,3% và mức điểm phổ biến nhất là 7.

Xét tổng điểm ba môn, hơn 12.000 thí sinh năm 2024 đạt từ 23 điểm trở lên - mức điểm thường đủ sức cạnh tranh vào các trường THPT tốp đầu của thành phố. Nhóm thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên có gần 32.000 em, chiếm hơn 32%.

Trong khi đó, khoảng 38.500 thí sinh đạt từ 15 đến 20 điểm, tương đương gần 39%. Số thí sinh đạt từ 10 đến 15 điểm là hơn 27.500 em, chiếm gần 28%. Chỉ khoảng 4,5% thí sinh có tổng điểm dưới 10.