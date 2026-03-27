Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Biệt thự vài chục tỷ giữa lòng thủ đô ‘đại hạ giá’ cũng khó tìm được khách thuê

Thứ sáu, 19:00 27/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giữa bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận nhu cầu nhà ở tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc căn hộ và nhà trong ngõ, thì một nghịch lý đang diễn ra: hàng loạt biệt thự, liền kề trị giá hàng chục tỷ đồng tại khu vực phía Tây Thủ đô lại rơi vào cảnh bỏ trống, khó bán, khó cho thuê, gây lãng phí lớn.

Biệt thự vài chục tỷ "đắp chiếu" dài ngày

Tại các phường như Hà Đông, Dương Nội, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Văn Quán, Kiến Hưng... và nhiều khu vực phát triển nhanh về hạ tầng và đô thị hóa của Hà Nội hiện nay, không khó để bắt gặp những dãy  biệt thự, liền kề trị giá từ vài chục tỷ đồng nhưng không có người ở.

Các khu đô thị lớn như Geleximco – Lê Trọng Tấn, Văn Khê, Dương Nội, An Hưng hay Văn Quán… vốn được quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh, từng được kỳ vọng là "khu nhà của người giàu". Thế nhưng, thực tế cho thấy nhiều căn biệt thự tại đây vẫn đang trong tình trạng xây thô hoặc hoàn thiện dang dở, bị bỏ không suốt nhiều năm.

Theo ghi nhận từ các môi giới, nhiều căn biệt thự tại Khu đô thị Geleximco được rao bán liên tục từ năm 2024 với mức giá dao động từ 16–40 tỷ đồng/căn, nhưng lượng giao dịch rất hạn chế. Không ít căn treo biển bán nhà cả năm vẫn chưa tìm được chủ mới, thậm chí cỏ dại mọc um tùm, trở thành nơi tập kết rác thải.

Nguyên nhân chính đến từ mức giá quá cao, trong khi tệp khách hàng đủ năng lực tài chính để sở hữu loại hình này không nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng xây thô, chưa hoàn thiện cũng khiến người mua e ngại khi phải bỏ thêm chi phí lớn để hoàn thiện.

Biệt thự, liền kề cho thuê ế ẩm

Không chỉ khó bán, nhiều căn biệt thự, liền kề tại các khu đô thị phía Tây Hà Nội còn rơi vào tình trạng khó cho thuê.

Dọc các tuyến đường như Lê Trọng Tấn hay khu vực kéo dài từ Lê Quang Đạo sang Lê Giản, hình ảnh những căn liền kề 4 tầng, diện tích lớn nhưng cửa đóng then cài đã trở nên quen thuộc. Trên tường, các thông báo cho thuê dán chồng lớp, thậm chí được sơn trực tiếp nhưng vẫn không có khách hỏi.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều dự án như Louis City,  FLC Premier Parc… nơi nguồn cung biệt thự, liền kề dồi dào nhưng thiếu vắng hoạt động kinh doanh thực tế.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này là sự lệch pha giữa cung và cầu. Nhiều khu đô thị được phát triển nhanh nhưng tốc độ lấp đầy cư dân chậm, khiến lượng khách hàng tiềm năng cho hoạt động kinh doanh không đủ lớn.

Bên cạnh đó, giá thuê cao cũng là rào cản lớn. Nhiều chủ sở hữu kỳ vọng lợi nhuận cao nên đưa ra mức giá vượt quá khả năng chi trả của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, chi phí vận hành mặt bằng kinh doanh ngày càng tăng khiến người thuê càng thêm dè dặt.

Đáng chú ý, xu hướng mua sắm trực tuyến phát triển mạnh cũng khiến các mô hình cửa hàng truyền thống mất dần lợi thế. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua hàng online hoặc tìm đến các trung tâm thương mại tích hợp tiện ích, khiến shophouse trong khu đô thị trở nên kém hấp dẫn.

Bài toán khai thác vẫn bỏ ngỏ

Thực tế cho thấy, việc phát triển ồ ạt biệt thự, liền kề và shophouse trong thời gian qua đang bộc lộ những bất cập rõ rệt. Nguồn cung lớn nhưng thiếu "sức sống", trong khi chiến lược khai thác chưa phù hợp khiến nhiều tài sản giá trị cao bị bỏ không.

Các chuyên gia cho rằng, để cải thiện tình trạng này, cần điều chỉnh giá bán, giá thuê về mức hợp lý hơn với thị trường; đồng thời định hướng lại mô hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc tăng cường vai trò của các đơn vị vận hành chuyên nghiệp cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo dòng tiền ổn định và nâng cao giá trị dự án.

Về dài hạn, mô hình kết hợp giữa bán và giữ lại để vận hành được đánh giá là hướng đi cân bằng, giúp chủ đầu tư vừa đảm bảo tài chính, vừa duy trì được sức hút và giá trị bền vững cho các khu đô thị.

Trong bức tranh chung của thị trường bất động sản Hà Nội, những căn biệt thự triệu đô "cửa đóng then cài" không chỉ là câu chuyện riêng của một phân khúc, mà còn phản ánh bài toán lớn về quy hoạch, cung – cầu và xu hướng tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng.

Biển cho thuê phủ kín, chủ nhà mặt phố trên 'đất vàng' thủ đô chật vật xoay xở tìm khách thuê

GĐXH - Dù nắm trong tay những căn nhà mặt phố ở vị trí được ví như “đất vàng” giữa lòng thủ đô, nhiều chủ sở hữu vẫn rơi vào cảnh thấp thỏm, xoay xở từng ngày khi mặt bằng bỏ trống kéo dài, khách thuê ngày một thưa vắng.

Khối đế chung cư 'đắp chiếu' lãng phí hàng nghìn m2 mặt bằng thương mại

GĐXH - Nhiều khối đế chung cư tại Hà Nội rơi vào cảnh bỏ trống kéo dài, dù nằm ở vị trí thuận lợi, giá bất động sản liên tục tăng cao. Thực trạng này không chỉ gây lãng phí lớn mà còn đặt ra bài toán về cách phát triển và vận hành không gian thương mại trong đô thị hiện đại.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top