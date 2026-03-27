Biệt thự vài chục tỷ giữa lòng thủ đô ‘đại hạ giá’ cũng khó tìm được khách thuê

Biệt thự vài chục tỷ "đắp chiếu" dài ngày

Tại các phường như Hà Đông, Dương Nội, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Văn Quán, Kiến Hưng... và nhiều khu vực phát triển nhanh về hạ tầng và đô thị hóa của Hà Nội hiện nay, không khó để bắt gặp những dãy biệt thự, liền kề trị giá từ vài chục tỷ đồng nhưng không có người ở.

Các khu đô thị lớn như Geleximco – Lê Trọng Tấn, Văn Khê, Dương Nội, An Hưng hay Văn Quán… vốn được quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh, từng được kỳ vọng là "khu nhà của người giàu". Thế nhưng, thực tế cho thấy nhiều căn biệt thự tại đây vẫn đang trong tình trạng xây thô hoặc hoàn thiện dang dở, bị bỏ không suốt nhiều năm.

Theo ghi nhận từ các môi giới, nhiều căn biệt thự tại Khu đô thị Geleximco được rao bán liên tục từ năm 2024 với mức giá dao động từ 16–40 tỷ đồng/căn, nhưng lượng giao dịch rất hạn chế. Không ít căn treo biển bán nhà cả năm vẫn chưa tìm được chủ mới, thậm chí cỏ dại mọc um tùm, trở thành nơi tập kết rác thải.

Nguyên nhân chính đến từ mức giá quá cao, trong khi tệp khách hàng đủ năng lực tài chính để sở hữu loại hình này không nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng xây thô, chưa hoàn thiện cũng khiến người mua e ngại khi phải bỏ thêm chi phí lớn để hoàn thiện.

Biệt thự, liền kề cho thuê ế ẩm

Không chỉ khó bán, nhiều căn biệt thự, liền kề tại các khu đô thị phía Tây Hà Nội còn rơi vào tình trạng khó cho thuê.

Dọc các tuyến đường như Lê Trọng Tấn hay khu vực kéo dài từ Lê Quang Đạo sang Lê Giản, hình ảnh những căn liền kề 4 tầng, diện tích lớn nhưng cửa đóng then cài đã trở nên quen thuộc. Trên tường, các thông báo cho thuê dán chồng lớp, thậm chí được sơn trực tiếp nhưng vẫn không có khách hỏi.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều dự án như Louis City, FLC Premier Parc… nơi nguồn cung biệt thự, liền kề dồi dào nhưng thiếu vắng hoạt động kinh doanh thực tế.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này là sự lệch pha giữa cung và cầu. Nhiều khu đô thị được phát triển nhanh nhưng tốc độ lấp đầy cư dân chậm, khiến lượng khách hàng tiềm năng cho hoạt động kinh doanh không đủ lớn.

Bên cạnh đó, giá thuê cao cũng là rào cản lớn. Nhiều chủ sở hữu kỳ vọng lợi nhuận cao nên đưa ra mức giá vượt quá khả năng chi trả của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, chi phí vận hành mặt bằng kinh doanh ngày càng tăng khiến người thuê càng thêm dè dặt.

Đáng chú ý, xu hướng mua sắm trực tuyến phát triển mạnh cũng khiến các mô hình cửa hàng truyền thống mất dần lợi thế. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua hàng online hoặc tìm đến các trung tâm thương mại tích hợp tiện ích, khiến shophouse trong khu đô thị trở nên kém hấp dẫn.

Bài toán khai thác vẫn bỏ ngỏ

Thực tế cho thấy, việc phát triển ồ ạt biệt thự, liền kề và shophouse trong thời gian qua đang bộc lộ những bất cập rõ rệt. Nguồn cung lớn nhưng thiếu "sức sống", trong khi chiến lược khai thác chưa phù hợp khiến nhiều tài sản giá trị cao bị bỏ không.

Các chuyên gia cho rằng, để cải thiện tình trạng này, cần điều chỉnh giá bán, giá thuê về mức hợp lý hơn với thị trường; đồng thời định hướng lại mô hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc tăng cường vai trò của các đơn vị vận hành chuyên nghiệp cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo dòng tiền ổn định và nâng cao giá trị dự án.

Về dài hạn, mô hình kết hợp giữa bán và giữ lại để vận hành được đánh giá là hướng đi cân bằng, giúp chủ đầu tư vừa đảm bảo tài chính, vừa duy trì được sức hút và giá trị bền vững cho các khu đô thị.

Trong bức tranh chung của thị trường bất động sản Hà Nội, những căn biệt thự triệu đô "cửa đóng then cài" không chỉ là câu chuyện riêng của một phân khúc, mà còn phản ánh bài toán lớn về quy hoạch, cung – cầu và xu hướng tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng.

