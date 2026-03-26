Biển cho thuê phủ kín, chủ nhà mặt phố trên ‘đất vàng’ thủ đô chật vật xoay xở tìm khách thuê
GĐXH - Dù nắm trong tay những căn nhà mặt phố ở vị trí được ví như “đất vàng” giữa lòng thủ đô, nhiều chủ sở hữu vẫn rơi vào cảnh thấp thỏm, xoay xở từng ngày khi mặt bằng bỏ trống kéo dài, khách thuê ngày một thưa vắng.
Chủ nhà "đất vàng" thủ đô vẫn đỏ mắt tìm khách
Sở hữu căn nhà mặt phố rộng hơn 100m², nằm tại khu vực được xem là sầm uất, nhưng nhiều tháng qua chị Thủy vẫn chưa tìm được khách thuê phù hợp. Câu chuyện của chị Thủy (Hà Đông, Hà Nội) không phải là cá biệt trong bối cảnh thị trường hiện nay.
Chị Thủy chia sẻ, việc cho thuê nhà hiện nay đã khó hơn rất nhiều so với trước đây. Theo chị, nguyên nhân không chỉ nằm ở câu chuyện riêng của từng chủ nhà mà là bức tranh chung của nền kinh tế.
"Kinh doanh trên nền tảng số phát triển mạnh khiến mô hình kinh doanh truyền thống gặp nhiều khó khăn. Hàng hóa có thể đặt online, giao tận nhà, đổi trả linh hoạt… nên nhu cầu thuê mặt bằng giảm rõ rệt," chị nói.
Trước thực tế đó, chị cho biết bản thân cũng phải chủ động chia sẻ khó khăn với người thuê, sẵn sàng giảm giá hoặc linh hoạt điều kiện để hỗ trợ họ cân đối chi phí. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập mà còn tác động đến việc định giá tài sản trong dài hạn.
"Tôi mong có sự cân bằng giữa người cho thuê và người đi thuê, để cả hai cùng tồn tại được trong bối cảnh khó khăn này," chị Thủy bày tỏ.
Phố lớn Hà Nội la liệt biển cho thuê
Không khó để nhận thấy tình trạng tương tự trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội. Tại các khu vực như Kim Mã, trục Lê Văn Lương – Tố Hữu kéo dài hay nhiều tuyến phố tại Hà Đông, hình ảnh các căn nhà treo biển "cho thuê" xuất hiện dày đặc.
Thậm chí, nhiều căn shophouse, biệt thự 4 tầng, diện tích rộng từ 100-300m2 nằm trên mặt phố dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) rơi vào cảnh "cửa đóng then cài". Trên các bức tường, giấy dán quảng cáo cho thuê chồng lớp, bạc màu theo thời gian. Thậm chí, có chủ nhà còn sơn trực tiếp thông tin cho thuê lên tường nhưng vẫn khó tìm khách.
Tình trạng ảm đạm cũng xuất hiện tại khu vực Lê Quang Đạo kéo dài sang đường Lê Giản, nơi tập trung nhiều dự án lớn như Louis City hay FLC Premier Parc. Dù được quy hoạch đồng bộ, nhiều dãy shophouse vẫn chưa thể khai thác hiệu quả.
Vì sao nhà mặt phố "ế" khách?
Theo bà Phạm Thị Miền – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam, tình trạng nhà mặt phố, nhà phố thương mại, shophouse, mặt bằng kinh doanh hiện nay khó cho thuê xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
Trước hết là sự lệch pha cung – cầu. Nhiều khu đô thị phát triển nhanh nhưng tốc độ lấp đầy dân cư chậm, khiến lượng khách tiềm năng cho hoạt động kinh doanh không đủ lớn.
Bên cạnh đó, mức giá thuê cũng là rào cản lớn. Nhiều chủ nhà kỳ vọng lợi nhuận cao, đưa ra mức giá vượt quá khả năng chi trả của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, chi phí vận hành như nhân sự, điện nước, marketing… ngày càng tăng, khiến bài toán kinh doanh trở nên rủi ro.
Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Người dân ngày càng ưa chuộng mua sắm trực tuyến hoặc tìm đến các trung tâm thương mại tích hợp, khiến các cửa hàng riêng lẻ khó cạnh tranh, dù sở hữu vị trí đẹp.
Cần giải pháp linh hoạt để "cứu" mặt bằng
Trước thực trạng này, các chuyên gia cho rằng cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn để cải thiện tình hình.
Theo bà Miền, chủ nhà cần điều chỉnh giá thuê hợp lý, phù hợp với thực tế thị trường, đồng thời định hướng ngành hàng phù hợp với từng khu vực. Bên cạnh đó, việc tăng cường vai trò của các đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả khai thác.
Về phía người cho thuê, chị Thủy cũng cho rằng sự chia sẻ là cần thiết trong giai đoạn khó khăn. Việc giảm giá, hỗ trợ chi phí ban đầu hoặc linh hoạt điều khoản hợp đồng có thể giúp giữ chân khách thuê và duy trì dòng tiền.
Trong dài hạn, các chuyên gia đề xuất mô hình kết hợp giữa bán và giữ lại vận hành đối với shophouse. Cách làm này vừa đảm bảo dòng tiền, vừa giúp duy trì chất lượng khai thác và gia tăng giá trị dự án.
Thực tế cho thấy, "đất vàng" không còn là bảo chứng tuyệt đối cho khả năng sinh lời. Khi thị trường thay đổi, bài toán cho thuê nhà mặt phố cũng buộc phải thích ứng nếu không muốn những dãy phố đắc địa tiếp tục chìm trong cảnh đìu hiu, cửa đóng then cài.
Thực tế xe máy điện giá 14,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, cốp rộng, pin bền, đi 75km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 13 phút trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý khi sở hữu thiết kế trẻ trung, chi phí vận hành thấp và phạm vi di chuyển phù hợp nhu cầu đô thị.
Dâu tằm vùng ngoại thành Hà Nội vào vụ, giá tốt nhưng mất mùa, nông dân khó trọn niềm vuiGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Thủ phủ dâu tằm ở ngoại thành Hà Nội đang vào vụ chính, mưa ít và sương muối khiến nhiều hộ trồng dâu tằm ngán ngẩm. Tuy nhiên với kinh nghiệm trồng dâu lâu năm, người dân tại xã Hát Môn (xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ cũ) vẫn có được nguồn thu nhập tương đối ổn định.
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (26/3): 'Chợ đen' tiếp tục hạ nhiệtGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Sáng 26/3, tỷ giá USD/VND ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, trong đó thị trường tự do tiếp tục “hạ nhiệt” sau chuỗi ngày biến động mạnh.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26 - 29/3/2026: Nhiều khu dân cư mất điện từ 8 giờ kéo dài đến chiều tốiSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 26/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại SJC đang niêm yết 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.
Năm 2026, khi tách thửa đất nông nghiệp tại An Giang, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, quy định về việc tách thửa, hợp thửa tại tỉnh An Giang, được quy định theo Quyết định số 41/2024/QĐ – UBND của UBND tỉnh An Giang. Theo đó, diện tích tối thiểu được cấp sổ đỏ với loại hình đất nông nghiệp là 500m2.
Cận cảnh Honda SH 2026 phiên bản mới nhất ở Việt Nam đẹp long lanh có giá ra sao mà khiến khách hàng 'đứng ngồi không yên'?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Honda SH 2026 phiên bản mới đẹp long lanh vừa chính thức cập bến đại lý Việt Nam khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’.
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' về việc tạm dừng giao dịch một số cửa hàngBảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước
GĐXH - Đêm ngày 25/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã có thông tin chính thức liên quan đến việc một số cửa hàng tại Hà Nội tạm ngừng giao dịch, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Xe ga 150cc giá 51 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Air BladeGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc mới vừa ra mắt đang khiến công chúng rúng động vì giá bán rẻ hơn cả Honda SH Mode, trong khi trang bị an toàn có thể sánh vai với Honda SH 160i.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 26 - 29/3/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ bị mất điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 26 - 29/3/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ bị mất điện cả ngàySản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.