Biển cho thuê phủ kín, chủ nhà mặt phố trên ‘đất vàng’ thủ đô chật vật xoay xở tìm khách thuê

Chủ nhà "đất vàng" thủ đô vẫn đỏ mắt tìm khách

Sở hữu căn nhà mặt phố rộng hơn 100m², nằm tại khu vực được xem là sầm uất, nhưng nhiều tháng qua chị Thủy vẫn chưa tìm được khách thuê phù hợp. Câu chuyện của chị Thủy (Hà Đông, Hà Nội) không phải là cá biệt trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Chị Thủy chia sẻ, việc cho thuê nhà hiện nay đã khó hơn rất nhiều so với trước đây. Theo chị, nguyên nhân không chỉ nằm ở câu chuyện riêng của từng chủ nhà mà là bức tranh chung của nền kinh tế.

"Kinh doanh trên nền tảng số phát triển mạnh khiến mô hình kinh doanh truyền thống gặp nhiều khó khăn. Hàng hóa có thể đặt online, giao tận nhà, đổi trả linh hoạt… nên nhu cầu thuê mặt bằng giảm rõ rệt," chị nói.

Trước thực tế đó, chị cho biết bản thân cũng phải chủ động chia sẻ khó khăn với người thuê, sẵn sàng giảm giá hoặc linh hoạt điều kiện để hỗ trợ họ cân đối chi phí. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập mà còn tác động đến việc định giá tài sản trong dài hạn.

"Tôi mong có sự cân bằng giữa người cho thuê và người đi thuê, để cả hai cùng tồn tại được trong bối cảnh khó khăn này," chị Thủy bày tỏ.

Nhiều căn nhà mặt phố tại Hà Nội trong tình trạng cửa đóng, then cài, dán biển cho thuê kéo dài. (Ảnh Hồng Thủy)

Phố lớn Hà Nội la liệt biển cho thuê

Không khó để nhận thấy tình trạng tương tự trên nhiều tuyến phố lớn của Hà Nội. Tại các khu vực như Kim Mã, trục Lê Văn Lương – Tố Hữu kéo dài hay nhiều tuyến phố tại Hà Đông, hình ảnh các căn nhà treo biển "cho thuê" xuất hiện dày đặc.

Thậm chí, nhiều căn shophouse, biệt thự 4 tầng, diện tích rộng từ 100-300m2 nằm trên mặt phố dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) rơi vào cảnh "cửa đóng then cài". Trên các bức tường, giấy dán quảng cáo cho thuê chồng lớp, bạc màu theo thời gian. Thậm chí, có chủ nhà còn sơn trực tiếp thông tin cho thuê lên tường nhưng vẫn khó tìm khách.

Tình trạng ảm đạm cũng xuất hiện tại khu vực Lê Quang Đạo kéo dài sang đường Lê Giản, nơi tập trung nhiều dự án lớn như Louis City hay FLC Premier Parc. Dù được quy hoạch đồng bộ, nhiều dãy shophouse vẫn chưa thể khai thác hiệu quả.

Vì sao nhà mặt phố "ế" khách?

Theo bà Phạm Thị Miền – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam, tình trạng nhà mặt phố, nhà phố thương mại, shophouse, mặt bằng kinh doanh hiện nay khó cho thuê xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trước hết là sự lệch pha cung – cầu. Nhiều khu đô thị phát triển nhanh nhưng tốc độ lấp đầy dân cư chậm, khiến lượng khách tiềm năng cho hoạt động kinh doanh không đủ lớn.

Bên cạnh đó, mức giá thuê cũng là rào cản lớn. Nhiều chủ nhà kỳ vọng lợi nhuận cao, đưa ra mức giá vượt quá khả năng chi trả của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, chi phí vận hành như nhân sự, điện nước, marketing… ngày càng tăng, khiến bài toán kinh doanh trở nên rủi ro.

Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Người dân ngày càng ưa chuộng mua sắm trực tuyến hoặc tìm đến các trung tâm thương mại tích hợp, khiến các cửa hàng riêng lẻ khó cạnh tranh, dù sở hữu vị trí đẹp.

Biển chồng biển, dán hết hết lớp này đến lớp khác vẫn chưa tìm được khách thuê mặt bằng kinh doanh. (Ảnh Hồng Thủy)

Cần giải pháp linh hoạt để "cứu" mặt bằng

Trước thực trạng này, các chuyên gia cho rằng cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn để cải thiện tình hình.

Theo bà Miền, chủ nhà cần điều chỉnh giá thuê hợp lý, phù hợp với thực tế thị trường, đồng thời định hướng ngành hàng phù hợp với từng khu vực. Bên cạnh đó, việc tăng cường vai trò của các đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả khai thác.

Về phía người cho thuê, chị Thủy cũng cho rằng sự chia sẻ là cần thiết trong giai đoạn khó khăn. Việc giảm giá, hỗ trợ chi phí ban đầu hoặc linh hoạt điều khoản hợp đồng có thể giúp giữ chân khách thuê và duy trì dòng tiền.

Trong dài hạn, các chuyên gia đề xuất mô hình kết hợp giữa bán và giữ lại vận hành đối với shophouse. Cách làm này vừa đảm bảo dòng tiền, vừa giúp duy trì chất lượng khai thác và gia tăng giá trị dự án.

Thực tế cho thấy, "đất vàng" không còn là bảo chứng tuyệt đối cho khả năng sinh lời. Khi thị trường thay đổi, bài toán cho thuê nhà mặt phố cũng buộc phải thích ứng nếu không muốn những dãy phố đắc địa tiếp tục chìm trong cảnh đìu hiu, cửa đóng then cài.

Nhà phố thương mại tại nhiều khu đô thị mới tìm khách thuê GĐXH - Hàng loạt nhà phố thương mại, shophouse tại các khu đô thị mới phía Tây Hà Nội đang rơi vào cảnh bỏ không kéo dài. Dù được thiết kế hiện đại, diện tích lớn, nhưng sức hút với khách thuê lại khá hạn chế, phản ánh những bất cập trong phát triển và khai thác loại hình bất động sản này.