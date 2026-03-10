Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy

Hiện nay, không chỉ chung cư, nhà riêng, biệt thự, liền kề ngay cả giá cho thuê phòng trọ trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy hiện cũng đang được duy trì ở mức khá ổn định, dao động từ 1,2 – 6 triệu đồng/tháng/căn.

Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ khép kín rộng 30m2, tại ngõ 77 phố 8/3, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội (tức phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 6 triệu đồng/tháng.

Tại ngách 201/2 đê tô hoàng, đường Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, nay là phường Hai Bà Trưng mới, căn phòng trọ rộng 18m2 hiện đang được cho thuê với giá 4,5 triệu đồng/tháng.

Căn phòng trọ khép kín, rộng 20m2 tại ngõ 349, đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy hiện đang được cho thuê với giá 3 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, theo khảo sát, lượng phòng trọ, chung cư mini cho thuê trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy khá rầm rộ. Trong đó, phân khúc chung cư mini trên địa bàn các xã mới sáp nhập từ quận Hai Bà Trưng cũ hiện thường có giá cao hơn loại hình phòng trọ cho thuê, hiện dao động từ 3-6 triệu đồng/tháng.

3 phường mới của quận Hai Bà Trưng sau sáp nhập

Phường Hai Bà Trưng

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Vĩnh Tuy

Hiện nay, phường Vĩnh Tuy được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Mai Động, Thanh Lương, Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Phường Bạch Mai

Phường Bạch Mai sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Mai, Bách Khoa, Quỳnh Mai thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Phương Mai, Trương Định và phần còn lại của phường Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng cũ.

