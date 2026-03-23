Hà Nội: Xã Thường Tín vượt mặt các xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Thường Tín là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Thanh Trì (cũ).
Diễn biến giá biệt thự cho thuê tại huyện Thường Tín cũ
Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, lượng thông tin rao bán biệt thự tại xã Thường Tín nổi bật hơn hẳn so với 3 xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân được thành lập từ huyện Thường Tín cũ. Giá biệt thự rao bán tại đây dao động phổ biến từ 140-250 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 90m2, mặt tiền 5m tại dự án Him Lam Thường Tín, đường Trần Phú, xã Thường Tín, Hà Nội mới (tức Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín cũ) hiện đang được rao bán với giá 21,3 tỷ đồng, tương đương 236,67 triệu đồng/m2.
Chính chủ đang rao bán một căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 80m2, mặt tiền 5m tại dự án Him Lam Thường Tín, đường Trần Phú, xã Thường Tín (tức Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín cũ) hiện đang được rao bán với giá 13,2 tỷ đồng, tương đương 165 triệu đồng/m2.
Tại dự án Him Lam Thượng Phúc Legend, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, tức xã Thường Tín, Hà Nội mới, căn biệt thự liền kề rộng 75m2, thiết kế 4 tầng, hiện đang được đăng tin rao bán với giá 15,2 tỷ đồng, tương đương 202,67 triệu đồng/m2.
Không chỉ biệt thự, hiện nay giá các loại hình bất động sản khác như nhà riêng, đất ở, chung cư, nhà mặt phố... trên địa bàn 4 xã Thượng Phúc, Chương Dương và Hồng Vân cũng đều đã thiết lập mặt bằng giá mới.
4 xã mới được sáp nhập từ huyện Thường Tín
1. Xã Thường Tín
Hiện nay, xã Thường Tín được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Thường Tín, các xã Tiền Phong, Hiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê, Văn Bình, Văn Phú, phần còn lại của xã Đại Áng và xã Khánh Hà thuộc huyện Thường Tín cũ.
2. Xã Thượng Phúc
Xã Thượng Phúc sau sáp nhập được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Tân Minh, Dũng Tiến, Quất Động, Nghiêm Xuyên và Nguyễn Trãi thuộc huyện Thường Tín cũ.
3. Xã Chương Dương
Hiện nay xã Chương Dương được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Chương Dương, Lê Lợi, Thắng Lợi, Tự Nhiên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tô Hiệu và xã Vạn Nhất thuộc huyện Thường Tín cũ.
4. Xã Hồng Vân
Xã Hồng Vân hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hà Hồi, Hồng Vân, Liên Phương, Vân Tảo, phần còn lại của xã Duyên Thái, phần còn lại của xã Ninh Sở và xã Đông Mỹ thuộc huyện Thường Tín cũ.
