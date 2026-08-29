Điều ít biết về bố Châu Bùi

Bích Phương khóc nức nở khi mất 3 'Em xinh', Châu Bùi đi tiếp gây tranh cãi Trên sân khấu Em Xinh Say Hi tập 11, Bích Phương bật khóc nức nở khi 3 thành viên phải dừng bước, trong khi Châu Bùi đi tiếp khiến mạng xã hội tranh luận dữ dội.

"Dấu chân tình thân" - chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới về chủ đề gia đình chính thức ra mắt với mong muốn rút ngắn khoảng cách giữa 2 thế hệ, thắt chặt tình thân giữa cha mẹ và con cái.

Với sự tham gia của 3 gia đình nghệ sĩ trẻ nổi tiếng Châu Bùi, Hậu Hoàng, Võ Điền Gia Huy cùng bố mẹ, chương trình hứa hẹn sẽ chạm tới trái tim khán giả qua từng thước phim cảm xúc của hai chữ "tình thân".

Hành trình học cách "thấu hiểu", thu hẹp khoảng cách giữa hai thế hệ

"Đã bao giờ bạn có một chuyến đi thực sự, chỉ riêng bạn với bố hoặc mẹ mình chưa?" Câu hỏi dường như chạm đúng vào khoảng lặng của rất nhiều người trẻ hiện đại. Sự trưởng thành đưa chúng ta đi xa với những mục tiêu, công việc và các chuyến đi mới, nhưng lại vô tình khiến thời gian dành cho gia đình thưa thớt dần. Bố mẹ vẫn ở đó, vẫn là bến đỗ bình yên, yêu thương và lo lắng theo cách chẳng bao giờ thay đổi, nhưng giữa hai thế hệ dường như đã hình thành một rào cản vô hình: ít nói chuyện hơn, ít chia sẻ hơn và dần ngại ngùng trong việc bày tỏ tình cảm.

"Dấu chân tình thân" ra đời với mong muốn tìm kiếm lời giải cho những khoảng cách vô hình ấy. Ông Lương Thanh Tùng, Đạo diễn chương trình cho biết: "Chương trình vừa là tấm gương phản chiếu để giới trẻ nhìn lại quỹ thời gian dành cho đấng sinh thành, vừa là nhịp cầu giúp các bậc phụ huynh bước vào thế giới nội tâm của con cái để lắng nghe và thấu hiểu".

Bỏ qua những công thức kịch bản gay cấn, "Dấu chân tình thân" chọn cho mình hướng đi dịu dàng khi đưa các nhân vật vào một hành trình khám phá văn hóa thực địa ở các địa danh khác nhau. Trong chuyến du lịch đầu tiên chỉ có hai người, sẽ có những quy tắc bắt buộc phải thực hiện: Nấu ăn cho bố mẹ; làm bố mẹ cười mỗi ngày, thực hiện một yêu cầu bất kỳ của bố/mẹ…

Những người con - từ người được chăm, trở thành người chăm sóc bố mẹ, biết và hiểu bố mẹ thật sự cần gì. Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng thấy được sự nỗ lực, thấu hiểu tâm tư và áp lực của con cái, để thấy được những đứa con của mình thật sự đã trưởng thành.

3 gia đình - 3 hành trình ngược dòng cảm xúc

Đồng hành cùng chương trình là ba nghệ sĩ trẻ, mang theo ba câu chuyện với phong cách và lối sống khác biệt.

Hành trình của Châu Bùi và bố (bác Bùi Mạnh Cường) tại bản Mường (Xóm Khanh - Cúc Phương) mang lại cơ hội để người con nhìn thấy một phiên bản rất khác của bố mình.

Châu Bùi và bố trong một cảnh quay.

Bố Châu Bùi từng là một chiến sĩ đặc công, có vốn sống phong phú và kỹ năng đi rừng dạn dĩ. Khi cùng con gái trải nghiệm cuộc sống tại núi rừng, hình ảnh người cha nghiêm khắc, ít chia sẻ cảm xúc, người Châu Bùi "sợ nhất trên đời" đã biến mất, nhường chỗ cho một "tiền bối" am hiểu thiên nhiên cùng một bờ vai vững chãi.

"Quãng thời gian tuyệt vời này đã giúp mình và bố có thể nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn với nhau và hiểu nhau hơn. Mình đã không còn sợ bố sau… 29 năm có mặt trên cõi đời này", Châu Bùi chia sẻ.

Trong khi đó, chuyến đi của Hậu Hoàng và mẹ (cô Nguyễn Thị Thu Hằng) lại mang màu sắc "ngược dòng ký ức" về nơi tuổi thơ của mẹ bắt đầu - xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ.

Hành trình giúp Hậu Hoàng giải đáp một tò mò rất sâu lắng mà bất kỳ ai khi trưởng thành cũng từng thoáng nghĩ qua, rằng trước khi trở thành mẹ của mình, mẹ từng là một cô gái như thế nào.

Nữ ca sĩ cho hay: "Bình thường giữa hai mẹ con mình gần như không có khoảng cách, nhưng hành trình này đã giúp mình hiểu mẹ đã từng vất vả như nào để chị em mình có cuộc sống như hiện tại".

Hậu Hoàng và ẹm.

Còn với Võ Điền Gia Huy và mẹ (cô Bùi Thị Quí) ở làng chài ở Giao Hưng, Ninh Bình, điều lắng đọng ở chuyến đi là triết lý đơn giản: tình thân đôi khi chỉ cần là "sự hiện diện".

Xuất phát từ mong muốn rất giản dị của mẹ là có thêm thời gian ở bên con, hai mẹ con đặt chân đến một vùng đất hoàn toàn mới cách xa nhà hàng nghìn kilomet.

Không ai là người dẫn đường, cả hai trở thành những "người bạn đồng hành" đúng nghĩa, cùng học cách làm quen với nhịp sống ngư dân và nhận ra rằng món quà lớn nhất dành cho bố mẹ đôi khi chỉ là sự hiện diện trọn vẹn của con cái.

Nam diễn viên không khỏi xúc động: "Mình nhận ra rằng, mẹ luôn mong muốn được ở bên mình nhưng mình lại không có thời gian để ở bên mẹ. "Dấu chân tình thân" sẽ là những thước phim tuyệt vời nhất mà mẹ con mình có từ trước đến giờ".

Điểm khác biệt lớn nhất của "Dấu chân tình thân" là chương trình không đặt các gia đình vào những tình huống được tạo ra để buộc họ phải bộc lộ cảm xúc, mà lựa chọn cách để cảm xúc tự xuất hiện trong quá trình họ thực sự sống cùng nhau.

"Hãy trân trọng từng phút giây khi chúng ta còn có thể ở bên bố mẹ mình." là thông điệp mà Viettel Media muốn gửi gắm thông qua 16 tập phát sóng. Đồng thời, đội ngũ sản xuất chương trình cũng kỳ vọng sẽ "kéo" được cả hai thế hệ cùng ngồi trước màn hình, cùng xem và cảm nhận: Những người con bận rộn biết trân trọng từng phút giây bên đấng sinh thành, còn các bậc phụ huynh hiểu con mình hơn, thông cảm cho những áp lực và thế giới riêng của con cái thời hiện đại.

Chương trình truyền hình thực tế "Dấu chân tình thân" sẽ chính thức lên sóng Thứ 7 hằng tuần từ ngày 29/08 (vào 10h15 trên kênh QPVN, 20h00 trên kênh YouTube) và 13h00 Chủ Nhật hằng tuần từ 06/09 trên kênh SCTV6. Mời quý vị khán giả đón xem.