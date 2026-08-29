Diện mạo khác lạ của Châu Bùi

Mới đây, trên trang cá nhân, Châu Bùi thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mới cùng chia sẻ đầy hài hước về cân nặng hiện tại. Châu Bùi cho biết: "Ăn cơm quân đội về Châu tăng 3kg đó! Phúng phính như này có xinh không?".

Diện mạo mới của Châu Bùi nhận về nhiều lời khen bởi vẻ ngoài đầy đặn, rạng rỡ và có phần khác biệt so với hình ảnh quen thuộc. Ảnh: FBNV

Trong bức ảnh được chia sẻ, Châu Bùi xuất hiện với diện mạo khá khác lạ. Cô để tóc dài tối màu, phần mái được cắt ngắn tạo cảm giác trẻ trung. Gương mặt của Châu Bùi cũng trở nên đầy đặn, mềm mại hơn sau khi tăng cân. Đáng chú ý, đôi má có phần phúng phính khiến tổng thể diện mạo của cô trông tươi tắn và ngọt ngào hơn.

Không lựa chọn những bộ trang phục cầu kỳ, Châu Bùi diện sơ mi trắng bên trong áo vest màu nâu be, tạo nên hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng. Cách trang điểm của cô cũng khá tự nhiên, tập trung làm nổi bật đôi mắt cùng đường nét gương mặt. Nụ cười nhẹ trước ống kính càng giúp diện mạo mới của Châu Bùi nhận được nhiều thiện cảm.

Việc tăng 3kg dường như không khiến Châu Bùi mất đi vẻ cuốn hút vốn có. Ngược lại, hình ảnh mới cho thấy cô khá thoải mái với sự thay đổi của cơ thể. Cách Châu Bùi chủ động chia sẻ về cân nặng, thậm chí còn hài hước hỏi khán giả "Phúng phính như này có xinh không?", cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Châu Bùi thường được biết đến với hình ảnh thời trang cá tính cùng vóc dáng mảnh mai. Ảnh: FBNV

Vốn quen thuộc với hình ảnh thời trang cá tính, vóc dáng mảnh mai cùng những màn biến hóa đa dạng, Châu Bùi thời gian qua thường xuyên thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau. Chính vì vậy, diện mạo có phần đầy đặn trong hình ảnh mới nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến người hâm mộ thích thú.

Qua loạt ảnh lần này, có thể thấy tăng cân không làm Châu Bùi kém sắc. Trái lại, vẻ ngoài phúng phính, tươi tắn mang đến cho cô một hình ảnh gần gũi và trẻ trung hơn. Nhiều khán giả cũng cho rằng đây là một trong những lần hiếm hoi Châu Bùi thoải mái khoe sự thay đổi về ngoại hình theo cách tự nhiên và đầy tích cực.