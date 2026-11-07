Không thích kế hoạch, ghét lịch trình: 6 dấu hiệu của người sống tùy hứng

GĐXH – Đang ăn cơm cùng bạn gái, anh bất ngờ đứng bật dậy, vội vã lao ra cửa chỉ sau vài câu khóc lóc của vợ cũ. Anh bỏ mặc Lan với bữa cơm còn dang dở, rồi suýt đánh nhau với người chồng mới của người phụ nữ đã ly hôn mình 2 năm. Đau đớn hơn, khi trở về anh chỉ nói một câu: “Anh làm vì con”. Nhưng liệu đó có thực sự là lý do duy nhất?.