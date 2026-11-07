Không thích kế hoạch, ghét lịch trình: 6 dấu hiệu của người sống tùy hứng
GĐXH - Người sống tùy hứng thường thích tự do, hành động theo cảm xúc và sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới.
Họ linh hoạt trước thay đổi nhưng đôi khi cũng khiến người khác khó đoán.
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