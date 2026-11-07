Không thích kế hoạch, ghét lịch trình: 6 dấu hiệu của người sống tùy hứng

Thứ bảy, 19:45 07/11/2026 | Gia đình
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GĐXH - Người sống tùy hứng thường thích tự do, hành động theo cảm xúc và sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới.

Họ linh hoạt trước thay đổi nhưng đôi khi cũng khiến người khác khó đoán.

Không thích kế hoạch, ghét lịch trình: 6 dấu hiệu của người sống tùy hứng - Ảnh 1.
Không thích kế hoạch, ghét lịch trình: 6 dấu hiệu của người sống tùy hứng - Ảnh 1.Khám phá cung hoàng đạo hành động theo cảm xúc: Sống tự do theo trái tim mách bảo

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao sinh ra đã mang tính cách bộc trực, sống theo cảm xúc và sẵn sàng làm ngay điều mình muốn mà không suy tính quá nhiều.

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