Bố di chúc 61 tỷ cho giúp việc, 3 con ruột kiện ra tòa: Phán quyết khiến dư luận bất ngờ
GĐXH - Việc một người cha di chúc để lại toàn bộ tài sản cho người giúp việc thay vì các con ruột đã khiến dư luận dậy sóng.
Câu chuyện không chỉ xoay quanh giá trị hơn 60 tỷ đồng mà còn đặt ra nhiều tranh luận về tình thân, đạo lý và quyền tự quyết trong di chúc.
Di chúc gây sốc: Không nhắc đến con ruột, toàn bộ tài sản thuộc về giúp việc
Người đàn ông trong câu chuyện là ông Lưu Vĩnh Xương, một doanh nhân thành đạt sống tại Bắc Kinh.
Sau khi vợ qua đời, ông sống một mình trong căn biệt thự lớn. Đến năm 2016, vì tuổi cao và mắc nhiều bệnh nền, ông thuê một người giúp việc họ Lý đến chăm sóc toàn thời gian.
Trong suốt 7 năm, bà Lý không chỉ đảm nhận công việc sinh hoạt thường ngày mà còn hỗ trợ quản lý việc điều trị, đưa ông đi khám bệnh, theo dõi thuốc men và xử lý nhiều tình huống khẩn cấp.
Hàng xóm xung quanh đều nhận xét bà tận tụy như người thân, luôn có mặt bên cạnh ông trong những lúc khó khăn nhất.
Mọi chuyện trở nên bất ngờ khi ông Lưu qua đời năm 2023.
Bản di chúc được công bố cho thấy toàn bộ tài sản trị giá hơn 16 triệu nhân dân tệ (khoảng 61 tỷ đồng), được để lại cho bà Lý. Trong văn bản không có bất kỳ dòng nào nhắc đến ba người con ruột của ông.
Các con kiện ra tòa, cho rằng di chúc bị thao túng
Ngay sau khi biết nội dung di chúc, các con của ông Lưu lập tức nộp đơn kiện. Họ cho rằng bà Lý đã tác động, dụ dỗ và lợi dụng thời điểm cha mình không còn minh mẫn để thay đổi việc phân chia tài sản.
Theo lời con gái lớn của ông, mục đích của họ không chỉ là tiền bạc mà còn muốn bảo vệ danh dự cho người đã khuất.
Tuy nhiên, phía bà Lý đưa ra nhiều chứng cứ phản bác. Bà khẳng định di chúc được lập tại văn phòng công chứng, có luật sư và nhân viên pháp lý chứng kiến đầy đủ.
Đặc biệt, đoạn video ghi lại buổi ký di chúc cho thấy ông Lưu nói rõ ràng, minh mẫn, tự nguyện quyết định.
Trong video, ông khẳng định người duy nhất thật lòng chăm sóc ông những năm cuối đời chính là bà Lý.
Bằng chứng về sự tận tụy suốt 7 năm chăm sóc
Ngoài tính hợp pháp của di chúc, bà Lý còn cung cấp nhiều tài liệu về quá trình chăm sóc.
Bà từng ứng tiền chi trả viện phí, thuê thêm người phụ giúp khi tình trạng ông Lưu trở nặng, thậm chí vay nợ để xử lý những ca cấp cứu.
Theo lời bà, mọi việc đều xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm chứ không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Những bằng chứng này cho thấy mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn thuần là hợp đồng lao động.
Bà Lý trở thành người gắn bó và đồng hành với ông Lưu trong giai đoạn cuối đời, khi các con không thường xuyên ở bên.
Tòa án bác đơn kiện, công nhận hiệu lực di chúc
Sau nhiều tháng xét xử, tòa án Bắc Kinh bác toàn bộ yêu cầu của các con ông Lưu.
Thẩm phán nhận định người lập di chúc hoàn toàn tỉnh táo, tự nguyện và không có dấu hiệu bị ép buộc. Do đó, di chúc hợp pháp và có hiệu lực pháp lý.
Tòa nhấn mạnh rằng theo quy định pháp luật, con cái không có quyền đương nhiên được thừa kế nếu người để lại di chúc đã có quyết định rõ ràng.
Sự chăm sóc tận tụy của bà Lý trong suốt 7 năm là yếu tố quan trọng khiến người quá cố lựa chọn để lại toàn bộ tài sản cho bà.
Dư luận chia rẽ về phán quyết
Phán quyết của tòa nhanh chóng gây tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Một số ý kiến cho rằng đây là sự ghi nhận xứng đáng cho người đã hy sinh thời gian và công sức chăm sóc người cao tuổi. Theo họ, trong thực tế nhiều người già sống cô đơn, nên việc tri ân người ở bên cạnh mình là điều hợp lý.
Ngược lại, không ít người cho rằng việc giao toàn bộ tài sản cho người ngoài, bỏ qua con ruột, là điều khó chấp nhận về mặt đạo lý. Quan điểm này nhấn mạnh rằng tình thân huyết thống vẫn có giá trị đặc biệt, dù con cái có thể không thường xuyên chăm sóc.
Góc nhìn pháp lý: Quyền định đoạt thuộc về người lập di chúc
Các chuyên gia pháp lý cho rằng người lập di chúc có toàn quyền quyết định tài sản của mình, miễn là họ minh mẫn và tự nguyện.
Điều này áp dụng tại Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác. Con cái không thể mặc nhiên đòi quyền thừa kế nếu cha mẹ đã có di chúc hợp pháp.
Câu chuyện trở thành lời nhắc nhở về trách nhiệm tình thân. Không ít người cho rằng di sản không chỉ là tài sản vật chất mà còn là kết quả của sự quan tâm và gắn bó trong những năm tháng cuối đời.
Theo Sohu
