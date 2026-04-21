Người EQ thấp thường đăng gì trên mạng xã hội? Kiểu thứ 3 ai cũng từng thấy
GĐXH - Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, người EQ thấp thường có xu hướng đăng tải những nội dung lặp lại, thiếu kiểm soát và đôi khi gây khó chịu cho người đọc.
Người EQ thấp liên tục than vãn, biến mạng xã hội thành nơi trút cảm xúc
Việc chia sẻ áp lực hay nỗi buồn là điều bình thường. Tuy nhiên, khi mạng xã hội trở thành nơi để trút cảm xúc tiêu cực mỗi ngày, đó lại là biểu hiện rõ của người EQ thấp.
Hôm nay họ than thở công việc, ngày mai kể chuyện gia đình, hôm sau lại chia sẻ rằng cuộc sống quá mệt mỏi.
Nhà văn Trung Quốc - Lưu Đồng từng nói rằng than vãn là việc vô nghĩa nhất, bởi nếu môi trường không tốt, cách tốt hơn là âm thầm cải thiện bản thân để thay đổi hoàn cảnh.
Khi liên tục đăng tải những cảm xúc tiêu cực, người đọc dễ cảm thấy bị "lây" năng lượng xấu. Theo thời gian, họ có xu hướng tránh tương tác.
Ngược lại, người có EQ cao thường biết giữ bình tĩnh, biến áp lực thành động lực và tìm giải pháp thay vì chìm trong phàn nàn.
Người EQ thấp hay khoe khoang và so bì quá mức
Một biểu hiện khác của người EQ thấp là thích khoe vật chất hoặc trải nghiệm xa xỉ kèm theo sự so sánh.
Những bài đăng về chuyến du lịch đắt đỏ, món đồ hàng hiệu hay bữa ăn sang trọng có thể khiến người khác cảm thấy khoảng cách.
Người có EQ cao thường tự tin vào giá trị nội tại, họ chia sẻ trải nghiệm theo hướng truyền cảm hứng thay vì so sánh.
Vì vậy, bài đăng vẫn mang tính cá nhân nhưng không tạo cảm giác khoe khoang.
Người EQ thấp hay đăng trạng thái công kích, bức xúc
Người EQ thấp thường khó kiểm soát cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn. Họ dễ đăng trạng thái ám chỉ, trách móc hoặc mỉa mai người khác.
Những dòng chia sẻ bộc phát như vậy không chỉ khiến vấn đề trở nên căng thẳng hơn mà còn làm hình ảnh cá nhân thiếu chuyên nghiệp.
Người có EQ thấp thường khó kiềm chế cảm xúc tức thời, trong khi người có EQ cao lại chọn cách trao đổi riêng hoặc chờ cảm xúc lắng xuống rồi xử lý.
Họ hiểu rằng việc "dằn mặt" công khai hiếm khi giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến mối quan hệ thêm rạn nứt.
Người EQ thấp hay chia sẻ triết lý sống nhưng mang màu sắc bi quan
Một số người EQ thấp thích đăng những câu nói tưởng tích cực nhưng lại chứa thông điệp tiêu cực.
Những quan điểm bi quan về cuộc sống, tình bạn hay tình yêu dễ khiến người đọc cảm thấy nặng nề.
Nhà văn Romain Rolland từng cho rằng người anh hùng là người hiểu rõ sự khắc nghiệt của cuộc sống nhưng vẫn yêu đời.
Người có EQ cao thường nhìn nhận khó khăn với tinh thần lạc quan, chia sẻ những góc nhìn giúp người khác có động lực thay vì gieo rắc bi quan.
Người EQ thấp hay đăng tải những chuyện vụn vặt thiếu giá trị
Người EQ thấp cũng thường chia sẻ liên tục những chi tiết nhỏ nhặt như ăn gì, mua gì, đi đâu mà không có điểm nhấn.
Khi nội dung lặp lại và thiếu thông tin hữu ích, hình ảnh cá nhân dễ trở nên nhạt nhòa.
Người EQ cao biết chọn lọc nội dung. Họ chia sẻ câu chuyện có ý nghĩa, góc nhìn mới hoặc thông tin hữu ích, giúp tạo sự kết nối với người đọc.
Mạng xã hội không chỉ là nơi giải trí mà còn là "hồ sơ công khai" phản ánh cách mỗi người suy nghĩ và hành xử. Những nội dung đăng tải hàng ngày đều gửi đi tín hiệu về khả năng kiểm soát cảm xúc.
Khi nhận ra những dấu hiệu trên, mỗi người có thể điều chỉnh cách sử dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh tích cực và trưởng thành hơn.
Theo Baijiahao
