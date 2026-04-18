Mẹ di chúc toàn bộ tài sản cho con rể, 3 con trai phản đối dữ dội rồi im bặt khi nghe lý do
GĐXH - Ba người con trai của bà cụ tỏ ra bất bình khi biết nội dung bản di chúc. Thế nhưng, sau khi nghe mẹ nói một câu, tất cả đều lặng im và nhìn lại chính mình.
Bà Trần, 73 tuổi, sống tại Nam Ninh (Trung Quốc), là người phụ nữ cả đời hy sinh vì gia đình.
Bà dành trọn thanh xuân nuôi dạy ba người con trai và một cô con gái trưởng thành. Đến nay, tất cả các con đều đã lập gia đình riêng.
Sau khi chồng qua đời, bà Trần sống một mình trong căn nhà ở quê. Ba người con trai nhiều lần đề nghị đón mẹ lên thành phố để tiện chăm sóc.
Tuy nhiên, bà từ chối vì hiểu rằng sống chung nhiều thế hệ dễ nảy sinh mâu thuẫn, khiến tình cảm gia đình bị ảnh hưởng.
Đầu năm nay, bà Trần không may bị ngã, không thể tự chăm sóc bản thân. Không muốn thuê người giúp việc hay vào viện dưỡng lão, các con đề xuất luân phiên đón mẹ về ở cùng.
Không còn lựa chọn nào khác, bà đồng ý.
Ở nhà con trai đông đủ nhưng vẫn cô đơn
Thời gian đầu, bà sống tại nhà con trai cả. Con trai đối xử chu đáo nhưng con dâu lại giữ khoảng cách.
Không có cãi vã, song không khí gia đình luôn trầm lặng, hiếm khi có tiếng cười. Nhà đông người nhưng bà vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Sau đó, bà chuyển sang ở với hai người con trai còn lại. Tưởng rằng tình hình sẽ khá hơn, nhưng thực tế vẫn không thay đổi.
Các con quá bận rộn với công việc, nhiều ngày liền bà không gặp mặt. Họ đi làm từ sớm, về khi bà đã ngủ. Những bữa cơm gia đình hiếm hoi, phần lớn bà ăn một mình.
Sống trong chung cư, hàng xóm ít giao tiếp, bà càng cảm thấy buồn chán. Chưa đầy hai tháng, sau khi lần lượt ở cả ba nhà, bà quyết định trở về căn nhà cũ của mình.
Người con rể âm thầm chăm sóc
Trở về quê, bà Trần bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của mình. Dù có ba con trai, bà vẫn cô đơn. Nhưng mỗi khi nhớ đến người con rể, bà lại cảm thấy ấm lòng.
Con gái bà qua đời sớm vì tai nạn, nhưng con rể vẫn luôn quan tâm mẹ vợ. Mỗi lần bà ốm nhập viện, anh là người trực tiếp chăm sóc khi ba con trai ở xa không thể về.
Hai lần mỗi tuần, anh gọi điện hỏi thăm. Dịp lễ Tết, anh đều chuẩn bị quà biếu. Sinh nhật bà, anh luôn là người nhớ rõ nhất và tặng đúng món bà cần.
Trong khi đó, ba người con trai ít khi chú ý đến những điều nhỏ bé ấy. Sự quan tâm bền bỉ của người con rể dần chiếm trọn tình cảm của bà.
Quyết định lập di chúc gây xáo trộn gia đình
Đầu năm nay, bà Trần viết di chúc, quyết định để lại toàn bộ tài sản cho con rể. Bà cho rằng anh là người xứng đáng nhất.
Khi bản di chúc được công bố, ba người con trai tỏ ra phẫn nộ. Tuy nhiên, bà chỉ nhẹ nhàng kể lại những lần con rể chăm sóc mình.
Nghe xong, tất cả đều im lặng, không ai dám phản bác.
Câu chuyện di chúc khiến nhiều người suy ngẫm về chữ hiếu
Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm. Khi còn nhỏ, cha mẹ chỉ mong con khỏe mạnh.
Lớn hơn, họ hy vọng con học tốt, có công việc ổn định. Nhưng khi tuổi già đến, điều cha mẹ cần nhất lại là sự quan tâm và đồng hành.
Nhiều người con trưởng thành bận rộn với công việc, ít khi nghĩ cha mẹ thật sự cần gì. Tiền bạc không thể thay thế những bữa cơm chung, những cuộc trò chuyện hay sự chăm sóc ân cần mỗi ngày.
Hiếu thảo không chỉ là chu cấp vật chất mà còn là thấu hiểu và sẻ chia bằng tấm lòng. Chỉ khi làm được điều đó, con cái mới thực sự trọn vẹn hai chữ "hiếu thảo".
