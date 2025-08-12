Mới nhất
Bố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý

Thứ ba, 13:59 12/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Chia sẻ ảnh gia đình trong ngày sinh nhật, diện mạo bố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý.

Mới đây, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc bên chồng và con trai TiNo, đúng ngày sinh nhật ông xã - MC Phan Tô Ny. 

"Chúc mừng sinh nhật chồng yêu Phan Tô Ny. Mong chồng của em bước sang tuổi mới sẽ ngày càng vững chãi, kiên định, hạnh phúc với mọi hành trình mình đang cùng nhau đặt để niềm tin và phấn đấu", Hoa hậu Đại dương 2017 bày tỏ.

Đáp lại tình cảm của bà xã, trên trang cá nhân của mình, MC Phan Tô Ny cũng chia sẻ loạt ảnh gia đình kèm trạng thái: "Tuổi mới, chỉ mong thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục mang lại sự an lòng cho ba má, an ổn cho vợ con, an tâm cho đội ngũ anh em chọn đi cùng tôi và an nhiên cho chính mình".

Bố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý- Ảnh 1.

Bố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Sau loạt ảnh sinh nhật của MC Tô Ny, người hâm mộ chú ý đến diện mạo kháu khỉnh, đáng yêu của quý tử gần 2 tuổi. Vợ chồng hoa hậu thường chia sẻ hình ảnh của con trên trang cá nhân, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Bên cạnh đó, nét trẻ trung của bố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cũng gây chú ý. Cả hai đều rất phúc hậu và sang trọng. Hai đấng sinh thành của ông xã Lê Âu Ngân Anh có sở thích du lịch.

Hoa hậu Đại dương 2017 từng cho biết bố mẹ chồng rất chu đáo, tâm lý, sẵn lòng hỗ trợ chăm bé TiNo để cô yên tâm học tiếp lên tiến sĩ. "Bố chồng tôi là người có tư tưởng hiện đại, cấp tiến. Ông thường dạy TiNo học và cùng mẹ chồng đỡ đần chúng tôi rất nhiều việc. Nhờ được ông bà chăm chút, bé TiNo ngoan ngoãn, tỏ ra chững chạc, độc lập từ nhỏ. Con rất tình cảm, hiểu chuyện, mê vận động", người đẹp 9X từng cho hay.

Bố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý- Ảnh 2.

Vợ chồng Lê Âu Ngân Anh đưa con trai đi du lịch cùng ông bà nội.

Bố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý- Ảnh 3.
Bố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý- Ảnh 4.

Bố mẹ chồng Lê Âu Ngân Anh và cháu nội - bé TiNo.

Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, quê Tiền Giang. Cô đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, là á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa 2018. Người đẹp tốt nghiệp Thạc sĩ loại ưu ngành Quản trị Sự kiện Quốc tế tại Đại học Salford, Anh. Ngoài việc giảng dạy, cô thỉnh thoảng làm MC truyền hình. 

Cuối năm 2022, Ngân Anh kết hôn với MC của HTV là Phan Tô Ny. Hiện cặp đôi đã có con trai đầu lòng - bé TiNo gần hai tuổi. Ngân Anh hiện đảm nhiệm chức vụ giám đốc chương trình Quản trị Sự kiện - Kinh tế Thể thao của Đại học Hoa Sen TP HCM.

An Khánh
