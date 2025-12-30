Ông Thăng xót xa vì con gái 'sống thử', bà Ánh nhập viện sau khi thắng giải khiêu vũ
GĐXH - Trong tập 13 "Gia đình trái dấu", dù yêu chiều con gái hết mực nhưng chứng kiến cảnh con gái dọn đến ở với bạn trai mà ông Thăng không khỏi xót xa.
Trong tập 13 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, Vân (Thuỳ Dương) nói dối với bố rằng cô bạn thân thất tình phải đến ngủ cùng an ủi bạn. Cả tuần nay Vân chưa về nhà nên ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) rất nhớ con gái.
Ông Thăng mua đồ đến kho hàng để nhậu với Đức (Thừa Tuấn Anh) không ngờ Vân cũng có mặt ở đây. Ông Thăng phát hiện ra chiếc vali quần áo của Vân, hóa ra bao ngày nay Vân nói dối bố để đến ở với bạn trai. Ông Thăng yêu cầu Vân đi về nhưng cô không nghe, với lý do hai đứa đã yêu nhau 5 năm, cùng nhau bán hàng "bục mặt", chứ không phải chơi bời, đú đởn.
Ông Thăng trách Đức để cho Vân rơi vào hoàn cảnh không cưới không hỏi đi theo không như thế này. "Thời đại nào cũng cần tự trọng, danh dự, nhất là con gái" - ông Thăng mắng con gái. Đức hứa cả đời sẽ chỉ yêu và lấy Vân làm vợ. Không nói được con, ông Thăng buồn bã ra về và nhắc nhở con sau này có như thế nào thì ráng chịu.
Trong khi đó, ở quán cà phê của Tuấn (Thái Vũ), anh chàng tên Khải vẫn đến quán nghe Dương (Quỳnh Trang) đàn và buông những lời tán tỉnh: "Anh bị lạc đường trong âm nhạc của em" hay Anh bị lạc đường trong sự duyên dáng, hóm hỉnh của em"... Chứng kiến cảnh này, Tuấn không thể chịu được nên đuổi khéo Khải về với lý do quán đến giờ đóng cửa. Dương cho rằng Tuấn làm như vậy là bất lịch sự.
Khi Dương về đến gần nhà, Tuấn đã phóng xe đuổi theo và gặp cô ở cổng, chỉ với lý do trả cô thẻ sinh viên mà cô quên ở quán cà phê. Dương mơ hồ nhận ra gần đây Tuấn có nhiều biểu hiện lạ, nhưng cô nàng chưa đọc được tên đó là biểu hiện của người "cảm nắng".
Hoàng - chú ruột của Dương ra ngoài cổng hút thuốc lào khiến cháu gái giật mình, hét toáng. Không một giây suy nghĩ, Tuấn phi tới đấm thẳng mặt ông chú vì nghĩ là kẻ xấu.
Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) vẫn chăm chỉ và hăng say vừa biên đạo bài ở đoàn múa, vừa dạy ở trung tâm. Bởi vậy, bà thường xuyên uống thuốc giảm đau để đảm bảo việc tập luyện cùng các học viên. Phát hiện ra điều này, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) rất lo lắng và không hài lòng khi vợ xem thường sức khỏe như vậy.
Đến ngày thi, đội của bà Ánh lại có một học viên bị trẹo chân, bà nhanh chóng vào thế vị trí đó. Kết quả, đội bà Ánh giành giải Nhất. Tuy nhiên, bà lại bị chấn thương dây chằng cổ chân. Bác sĩ yêu cầu phải tránh vận động ít nhất 2 tuần.
Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâuXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 15 "Gia đình trái dấu", ông Phi đã chấp nhận cho hai con cưới nhau nhưng với điều kiện ông không coi Vân là con dâu.
Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tậpXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Trong tập 43 phim "Lằn ranh", Khắc được mời lên Viện kiểm sát trao đổi, làm việc về những thông tin có liên quan đến Nguyệt nhận hối lộ.
Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cướiXem - nghe - đọc - 11 giờ trước
GĐXH - Ông Thăng yêu thương, chiều chuộng con gái nên từ khi phát hiện ra con "sống thử" với bạn trai lại lo con bị phụ tình.
Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Trong tập 42 phim "Lằn ranh", Nguyệt hoàn toàn biến mất khiến Triển không còn giữ được bình tĩnh, nhất là khi anh nghi ngờ cô đã bị thủ tiêu.
NSƯT Đăng Dương, Võ Hạ Trâm biểu diễn trong chương trình 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" với sự tham gia của NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm... sẽ diễn ra vào 5/1 tại Hà Nội. Đây là sự kiện nghệ thuật đặc sắc, mang thông điệp tình yêu quê hương và niềm tin vào Đảng.
Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu lần đầu vào vai chính trong "Cách em 1 milimet" với tạo hình cá tính, gây ấn tượng với khán giả.
Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận được cuộc gọi của cấp dưới báo tin đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt vào bờ chưa rõ danh tính.
Countdown 2026: Đức Phúc đem đến phiên bản 'Phù Đổng Thiên Vương' mới lạ nhấtGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - "Mỗi lần cất lên tiếng hát với 'Phù Đổng Thiên Vương', tôi luôn cảm thấy rất tự hào và xúc động", Đức Phúc chia sẻ.
NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Tiến Minh 'khẩu chiến' nảy lửa trong 'Gia đình trái dấu'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 14, để bênh vực con, cả hai ông Thăng và Phi có màn tranh cãi gay gắt, suýt ẩu đả với nhau.
Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, VTV Countdown 2026 không chỉ là một chương trình chào đón năm mới, mà còn là không gian để lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước thềm một năm mới với nhiều kỳ vọng.
Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tộiXem - nghe - đọc
GĐXH - Vụ nhận tiền của Tập đoàn Trinh Tam bại lộ khiến thanh tra Nguyệt biến mất, Phó bí thư tỉnh Sách chỉ đạo cấp dưới tìm ngay người chịu trách nhiệm.