Ông Thăng xót xa vì con gái 'sống thử', bà Ánh nhập viện sau khi thắng giải khiêu vũ

Trong tập 13 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, Vân (Thuỳ Dương) nói dối với bố rằng cô bạn thân thất tình phải đến ngủ cùng an ủi bạn. Cả tuần nay Vân chưa về nhà nên ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) rất nhớ con gái.

Ông Thăng mua đồ đến kho hàng để nhậu với Đức (Thừa Tuấn Anh) không ngờ Vân cũng có mặt ở đây. Ông Thăng phát hiện ra chiếc vali quần áo của Vân, hóa ra bao ngày nay Vân nói dối bố để đến ở với bạn trai. Ông Thăng yêu cầu Vân đi về nhưng cô không nghe, với lý do hai đứa đã yêu nhau 5 năm, cùng nhau bán hàng "bục mặt", chứ không phải chơi bời, đú đởn.



Ông Thăng trách Đức để cho Vân rơi vào hoàn cảnh không cưới không hỏi đi theo không như thế này. "Thời đại nào cũng cần tự trọng, danh dự, nhất là con gái" - ông Thăng mắng con gái. Đức hứa cả đời sẽ chỉ yêu và lấy Vân làm vợ. Không nói được con, ông Thăng buồn bã ra về và nhắc nhở con sau này có như thế nào thì ráng chịu.

Ông Thăng buồn bã khi thấy con gái đến ở với bạn trai mà chưa thấy nhắc đến chuyện cưới xin. Ảnh VTV

Trong khi đó, ở quán cà phê của Tuấn (Thái Vũ), anh chàng tên Khải vẫn đến quán nghe Dương (Quỳnh Trang) đàn và buông những lời tán tỉnh: "Anh bị lạc đường trong âm nhạc của em" hay Anh bị lạc đường trong sự duyên dáng, hóm hỉnh của em"... Chứng kiến cảnh này, Tuấn không thể chịu được nên đuổi khéo Khải về với lý do quán đến giờ đóng cửa. Dương cho rằng Tuấn làm như vậy là bất lịch sự.

Khi Dương về đến gần nhà, Tuấn đã phóng xe đuổi theo và gặp cô ở cổng, chỉ với lý do trả cô thẻ sinh viên mà cô quên ở quán cà phê. Dương mơ hồ nhận ra gần đây Tuấn có nhiều biểu hiện lạ, nhưng cô nàng chưa đọc được tên đó là biểu hiện của người "cảm nắng".

Hoàng - chú ruột của Dương ra ngoài cổng hút thuốc lào khiến cháu gái giật mình, hét toáng. Không một giây suy nghĩ, Tuấn phi tới đấm thẳng mặt ông chú vì nghĩ là kẻ xấu.

Tuấn theo Dương về tận nhà với lý do đưa trả thẻ sinh viên. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) vẫn chăm chỉ và hăng say vừa biên đạo bài ở đoàn múa, vừa dạy ở trung tâm. Bởi vậy, bà thường xuyên uống thuốc giảm đau để đảm bảo việc tập luyện cùng các học viên. Phát hiện ra điều này, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) rất lo lắng và không hài lòng khi vợ xem thường sức khỏe như vậy.



Đến ngày thi, đội của bà Ánh lại có một học viên bị trẹo chân, bà nhanh chóng vào thế vị trí đó. Kết quả, đội bà Ánh giành giải Nhất. Tuy nhiên, bà lại bị chấn thương dây chằng cổ chân. Bác sĩ yêu cầu phải tránh vận động ít nhất 2 tuần.

