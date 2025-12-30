Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng GĐXH - Nhà báo Diễm Quỳnh đã chia sẻ chị thường không "sẵn lòng" mua vé xem phim hành động nhưng khi xem "Tử chiến trên không", chị đã thay đổi suy nghĩ này.

Vào lúc 22h ngày 31/12, Đại nhạc hội đặc biệt VTV Countdown 2026 với chủ đề "Tự hào Việt Nam" sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Chương trình do Ban Văn nghệ – Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, với sự chung tay của người bạn đồng hành lâu năm cùng VTV – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel, trở thành điểm hẹn văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới.

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc quan trọng của đất nước, đan xen giữa thách thức và thành tựu. Trong bối cảnh đó, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của người Việt Nam tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ, trở thành nền tảng tinh thần cho bước chuyển sang năm mới.

2 MC đình đám Đặng Diễm Quỳnh và MC Anh Tuấn đều có mặt trong chương trình 'VTV Countdown 2026'.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh – Phó Trưởng ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ: "Năm 2025 là một năm đặc biệt, khi đất nước đứng trước nhiều thử thách mang tính thời đại. Trong những thời điểm khó khăn ấy, chúng ta càng thấy rõ giá trị của sự đồng lòng, của niềm tin xã hội và sức mạnh tinh thần dân tộc – những yếu tố tạo nên bản lĩnh Việt Nam trong dòng chảy phát triển hôm nay".

Theo nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, VTV Countdown 2026 không chỉ là một chương trình chào đón năm mới, mà còn là không gian để lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước thềm một năm mới với nhiều kỳ vọng.

Khác với các chương trình giải trí thuần túy, Đại nhạc hội đặc biệt VTV Countdown 2026 được xây dựng theo cấu trúc cảm xúc xuyên suốt thay vì chia thành các chặng thời gian rời rạc. Mỗi tiết mục âm nhạc, mỗi phóng sự ngắn đều được đặt trong một tổng thể thống nhất, tạo nên dòng chảy tự nhiên từ nhìn lại – chiêm nghiệm – lan tỏa cảm hứng – hướng tới tương lai.

Các phóng sự được thực hiện tại nhiều địa phương trong và ngoài nước, phản ánh sinh động đời sống xã hội, những thành tựu nổi bật và câu chuyện truyền cảm hứng của con người Việt Nam trong năm qua. Nhờ đó, Countdown trở thành một bản tổng kết mềm, giàu tính nhân văn và thời sự về tinh thần Việt Nam đương đại.

VTV Countdown 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, đại diện cho nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc của Việt Nam, gồm: NSND Quang Thọ, Tùng Dương, Trúc Nhân, Đức Phúc, Hoàng Hải, Strong Trọng Hiếu, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Hà Lê, Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc, DTap, Double2T, Mỹ Anh, Bùi Hà My; cùng nhóm nghệ sĩ Điểm hẹn tài năng: Quang Anh, Bão Ngọc, Minh Khôi, Nini, Hạnh Huyền…

MC Anh Tuấn là người dẫn chương trình.

Sự hội tụ này tạo nên bức tranh âm nhạc đa chiều, kết nối giữa chiều sâu nghệ thuật, tinh thần đương đại và năng lượng sáng tạo của lớp nghệ sĩ trẻ, phản ánh diện mạo một nền âm nhạc Việt Nam đang không ngừng vận động và đổi mới.

Sân khấu chương trình được thiết kế theo tinh thần không gian mở, ứng dụng hệ thống LED đa lớp, ánh sáng chuyển động và các cấu trúc hình khối mang cảm hứng công nghệ, tạo nên trải nghiệm thị giác đồng bộ, hiện đại và gần gũi với nhiều nhóm khán giả.

Thời khắc đếm ngược chào năm mới tiếp tục là cao trào cảm xúc của chương trình. Trong không gian âm nhạc dâng trào và ánh sáng rực rỡ, hàng triệu khán giả tại các điểm cầu cùng hòa chung nhịp đập, hướng về những điều tốt đẹp phía trước.

Chương trình được dẫn dắt bởi các MC Anh Tuấn và Phí Linh tại sân khấu chính, cùng MC Sơn Lâm tại điểm cầu Hà Nội, góp phần kết nối mạch cảm xúc xuyên suốt của đêm giao thừa.

Nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn – Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Trước rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng như những dấu mốc quan trọng của Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định lựa chọn chủ đề VTV Countdown 2026 là 'Tự hào Việt Nam' – một cách để khẳng định tinh thần 'Tôi là người Việt Nam' trong thời khắc chuyển giao năm mới".

Theo nhà báo Nguyễn Vọng Ngàn, chương trình tiếp tục duy trì các điểm cầu truyền hình trực tiếp tại nhiều trung tâm, thành phố lớn, phản ánh không khí rộn ràng, tưng bừng của người dân cả nước trong đêm giao thừa. Đây cũng là tổ hợp trường quay được đầu tư đồng bộ, ứng dụng công nghệ hiện đại, nhằm mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật hấp dẫn, giàu cảm xúc và xứng đáng với kỳ vọng.

Đại nhạc hội đặc biệt VTV Countdown 2026 – "Tự hào Việt Nam" không chỉ là chương trình chào năm mới, mà còn là điểm hẹn văn hóa – tinh thần, nơi mỗi người Việt có thể nhìn lại một năm đã qua bằng niềm tự hào và sẵn sàng bước vào năm 2026 với niềm tin, khát vọng và năng lượng mới.