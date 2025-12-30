Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Tiến Minh 'khẩu chiến' nảy lửa trong 'Gia đình trái dấu'

Thứ ba, 10:59 30/12/2025 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 14, để bênh vực con, cả hai ông Thăng và Phi có màn tranh cãi gay gắt, suýt ẩu đả với nhau.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 "Gia đình trái dấu", sau khi ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) phát hiện ra cô con gái Vân (Thùy Dương) không đến nhà bạn thân ở mà dọn sang ở cùng Đức (Tuấn Anh). Ông Thăng yêu cầu Vân về nhà ngay nhưng con gái không chịu, còn Đức thì hứa sau này sẽ cưới Vân làm vợ... Ông Thăng có cuộc gặp mặt với ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) - bố Đức để đổ lỗi về việc con gái mình bị lôi kéo.

Trước sự trách móc của "thông gia tương lai", ông Phi khẳng định con trai mình bị con gái ông Thăng dụ dỗ. Hai người đàn ông trung niên tranh cãi quyết liệt để bảo vệ con mình. Đỉnh điểm, ông Thăng đổ lỗi "do Vân không có não nên Đức nói gì cũng nghe". Trước lời nói này, ông Phi nổi giận đùng đùng, đòi quyết chiến một trận "khô máu" với ông Thăng.

NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Tiến Minh 'khẩu chiến' nảy lửa trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 1.

Hai ông "thông gia tương lai" quyết chiến nảy lửa vì bênh con. Ảnh VTV

Trong khi đó, Dương (Quỳnh Trang) nhận được lời mời hợp tác của một vị khách tới quán cà phê. Vị khách này hẹn Dương đến tập đàn vào buổi đêm khiến cô chần chừ. Dương chủ động hẹn buổi tập sang sáng hôm sau. Chứng kiến cuộc trò chuyện của Dương và vị khách, Tuấn (Thái Vũ) khen Dương ứng xử thông minh.

NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Tiến Minh 'khẩu chiến' nảy lửa trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 2.

Dương nhận lời mời tập đàn nhưng đã khéo léo từ chối. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Phi bất ngờ khi lần đầu tiên thấy em trai nói lời xin lỗi. Hoàng - cậu em ham chơi nhác làm, quen thói xin tiền của ông Phi lần đầu biết xin lỗi và thừa nhận thời gian qua "đã ăn bám rồi, đến lúc anh bị sa cơ lỡ vận còn vẫn không tin". Nghe những lời này, ông Phi tỏ ra khá sốc vì cậu em mình lần đầu biết nhận lỗi.

Thế nhưng, chưa kịp cảm động, ông Phi đã gặp ngay cú sốc khi Hoàng lại đổ lỗi cho bà Ánh (NSƯT Kiều Anh), nói rằng giá như ông Phi lấy được một bà vợ tốt thì cuộc đời đã đỡ khổ.

NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Tiến Minh 'khẩu chiến' nảy lửa trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 3.

Hoàng thừa nhận "ăn bám" anh trai, nhưng sau đó đổ lỗi cho chị dâu đã làm anh trai khổ. Ảnh VTV

Tập 14 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng vào lúc 20h ngày 30/12 trên VTV3.
NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Tiến Minh 'khẩu chiến' nảy lửa trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 4.Ông Thăng xót xa vì con gái 'sống thử', bà Ánh nhập viện sau khi thắng giải khiêu vũ

GĐXH - Trong tập 13 "Gia đình trái dấu", dù yêu chiều con gái hết mực nhưng chứng kiến cảnh con gái dọn đến ở với bạn trai mà ông Thăng không khỏi xót xa.

NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Tiến Minh 'khẩu chiến' nảy lửa trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 5.Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tội

GĐXH - Vụ nhận tiền của Tập đoàn Trinh Tam bại lộ khiến thanh tra Nguyệt biến mất, Phó bí thư tỉnh Sách chỉ đạo cấp dưới tìm ngay người chịu trách nhiệm.

NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Tiến Minh 'khẩu chiến' nảy lửa trong 'Gia đình trái dấu' - Ảnh 6.'Cách em 1 milimet' tiếp tục được khán giả xem nhiều nhất tuần qua

GĐXH - Trong tuần qua, bộ phim "Cách em 1 milimet" tiếp tục giữ vững vị trí Top 1 bảng xếp hạng phim Việt trên VTV.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ông Thăng xót xa vì con gái 'sống thử', bà Ánh nhập viện sau khi thắng giải khiêu vũ

Ông Thăng xót xa vì con gái 'sống thử', bà Ánh nhập viện sau khi thắng giải khiêu vũ

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tội

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tội

'Cách em 1 milimet' tiếp tục được khán giả xem nhiều nhất tuần qua

'Cách em 1 milimet' tiếp tục được khán giả xem nhiều nhất tuần qua

Ca sĩ Tùng Dương, Đức Phúc biểu diễn tại VTV Countdown 2026

Ca sĩ Tùng Dương, Đức Phúc biểu diễn tại VTV Countdown 2026

Ngược dòng xuất sắc, 8 'Tân binh' tiến vào chung kết

Ngược dòng xuất sắc, 8 'Tân binh' tiến vào chung kết

Cùng chuyên mục

Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 15 "Gia đình trái dấu", ông Phi đã chấp nhận cho hai con cưới nhau nhưng với điều kiện ông không coi Vân là con dâu.

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 43 phim "Lằn ranh", Khắc được mời lên Viện kiểm sát trao đổi, làm việc về những thông tin có liên quan đến Nguyệt nhận hối lộ.

Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cưới

Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cưới

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Thăng yêu thương, chiều chuộng con gái nên từ khi phát hiện ra con "sống thử" với bạn trai lại lo con bị phụ tình.

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 phim "Lằn ranh", Nguyệt hoàn toàn biến mất khiến Triển không còn giữ được bình tĩnh, nhất là khi anh nghi ngờ cô đã bị thủ tiêu.

NSƯT Đăng Dương, Võ Hạ Trâm biểu diễn trong chương trình 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'

NSƯT Đăng Dương, Võ Hạ Trâm biểu diễn trong chương trình 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Chương trình "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" với sự tham gia của NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm... sẽ diễn ra vào 5/1 tại Hà Nội. Đây là sự kiện nghệ thuật đặc sắc, mang thông điệp tình yêu quê hương và niềm tin vào Đảng.

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu lần đầu vào vai chính trong "Cách em 1 milimet" với tạo hình cá tính, gây ấn tượng với khán giả.

Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc

Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận được cuộc gọi của cấp dưới báo tin đã phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt vào bờ chưa rõ danh tính.

Countdown 2026: Đức Phúc đem đến phiên bản 'Phù Đổng Thiên Vương' mới lạ nhất

Countdown 2026: Đức Phúc đem đến phiên bản 'Phù Đổng Thiên Vương' mới lạ nhất

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Mỗi lần cất lên tiếng hát với 'Phù Đổng Thiên Vương', tôi luôn cảm thấy rất tự hào và xúc động", Đức Phúc chia sẻ.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, VTV Countdown 2026 không chỉ là một chương trình chào đón năm mới, mà còn là không gian để lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước thềm một năm mới với nhiều kỳ vọng.

Ông Thăng xót xa vì con gái 'sống thử', bà Ánh nhập viện sau khi thắng giải khiêu vũ

Ông Thăng xót xa vì con gái 'sống thử', bà Ánh nhập viện sau khi thắng giải khiêu vũ

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 13 "Gia đình trái dấu", dù yêu chiều con gái hết mực nhưng chứng kiến cảnh con gái dọn đến ở với bạn trai mà ông Thăng không khỏi xót xa.

Xem nhiều

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tội

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tội

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Vụ nhận tiền của Tập đoàn Trinh Tam bại lộ khiến thanh tra Nguyệt biến mất, Phó bí thư tỉnh Sách chỉ đạo cấp dưới tìm ngay người chịu trách nhiệm.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Xem - nghe - đọc
Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc
Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc

Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc

Xem - nghe - đọc
'Cách em 1 milimet' tiếp tục được khán giả xem nhiều nhất tuần qua

'Cách em 1 milimet' tiếp tục được khán giả xem nhiều nhất tuần qua

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top