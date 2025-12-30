NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Tiến Minh 'khẩu chiến' nảy lửa trong 'Gia đình trái dấu'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 "Gia đình trái dấu", sau khi ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) phát hiện ra cô con gái Vân (Thùy Dương) không đến nhà bạn thân ở mà dọn sang ở cùng Đức (Tuấn Anh). Ông Thăng yêu cầu Vân về nhà ngay nhưng con gái không chịu, còn Đức thì hứa sau này sẽ cưới Vân làm vợ... Ông Thăng có cuộc gặp mặt với ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) - bố Đức để đổ lỗi về việc con gái mình bị lôi kéo.

Trước sự trách móc của "thông gia tương lai", ông Phi khẳng định con trai mình bị con gái ông Thăng dụ dỗ. Hai người đàn ông trung niên tranh cãi quyết liệt để bảo vệ con mình. Đỉnh điểm, ông Thăng đổ lỗi "do Vân không có não nên Đức nói gì cũng nghe". Trước lời nói này, ông Phi nổi giận đùng đùng, đòi quyết chiến một trận "khô máu" với ông Thăng.

Hai ông "thông gia tương lai" quyết chiến nảy lửa vì bênh con. Ảnh VTV

Trong khi đó, Dương (Quỳnh Trang) nhận được lời mời hợp tác của một vị khách tới quán cà phê. Vị khách này hẹn Dương đến tập đàn vào buổi đêm khiến cô chần chừ. Dương chủ động hẹn buổi tập sang sáng hôm sau. Chứng kiến cuộc trò chuyện của Dương và vị khách, Tuấn (Thái Vũ) khen Dương ứng xử thông minh.



Dương nhận lời mời tập đàn nhưng đã khéo léo từ chối. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Phi bất ngờ khi lần đầu tiên thấy em trai nói lời xin lỗi. Hoàng - cậu em ham chơi nhác làm, quen thói xin tiền của ông Phi lần đầu biết xin lỗi và thừa nhận thời gian qua "đã ăn bám rồi, đến lúc anh bị sa cơ lỡ vận còn vẫn không tin". Nghe những lời này, ông Phi tỏ ra khá sốc vì cậu em mình lần đầu biết nhận lỗi.

Thế nhưng, chưa kịp cảm động, ông Phi đã gặp ngay cú sốc khi Hoàng lại đổ lỗi cho bà Ánh (NSƯT Kiều Anh), nói rằng giá như ông Phi lấy được một bà vợ tốt thì cuộc đời đã đỡ khổ.

Hoàng thừa nhận "ăn bám" anh trai, nhưng sau đó đổ lỗi cho chị dâu đã làm anh trai khổ. Ảnh VTV

Tập 14 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng vào lúc 20h ngày 30/12 trên VTV3.



