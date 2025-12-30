Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tội

Trong tập 41 "Lằn ranh" đã được phát sóng, sau khi phát hiện vợ nhận một khoản tiền lớn từ Nguyệt, Chánh thanh tra Tú đã quyết định đến báo cáo toàn bộ sự việc cho Chủ tịch Thủy. Tú thừa nhận đây là một việc rất nghiêm trọng.



Chủ tịch tỉnh Thủy khá bất ngờ trước báo cáo của Tú nhưng cũng ngay lập tức đưa ra hướng chỉ đạo giải quyết. Ông Thủy khuyên Tú sau khi đã nắm tương đối rõ cụ thể về vụ việc thì cần phải báo cáo với cơ quan tư pháp và cơ quan tiếp nhận thông tin và vật chứng. Đó là Viện Kiểm sát.

Ngay sau đó, vợ chồng Tú cũng tới làm việc với Viện Kiểm sát. Tại cuộc gặp với Phó viện trưởng Hằng Thu, Tú đã trình bày lại toàn bộ sự việc xảy ra. Lãnh đạo Viện Kiểm sát và cơ quan công an điều tra đã nắm được thông tin và có chỉ đạo bước đầu, đồng thời cử một tổ công tác điều tra vụ việc. Theo cơ quan điều tra nhận định, vụ việc này đã có dấu hiệu phạm tội về tham nhũng.

Chánh thanh tra Tú đã báo cáo cơ quan chức năng về vụ việc vợ nhận hối lộ. Ảnh VTV

Chủ tịch tỉnh Thủy đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Bí thư tỉnh Sơn. Ông Thủy bày tỏ nỗi buồn vì những sai phạm đang xảy ra ở Tập đoàn Trinh Tam, khi đánh đổi lợi ích kinh tế bằng mọi giá được. “Một khi lòng dân đã mất lòng tin vào thể chế và chúng ta, cái sự mất mát đó không gì có thể đánh đổi được”, ông Thủy phân tích.

Cả ông Thủy và ông Sơn đều cho rằng phải xử lý thật nghiêm khắc. Tuy nhiên, Bí thư tỉnh Sơn cũng chỉ đạo cần ưu tiên vấn đề sổ hồng của người dân trước tiên.

Việc Tú tới giao nộp số tiền hối lộ cho cơ quan công an đã nhanh chóng đến tai Khắc và Thiệu. Thiệu tỏ ra rất lo lắng, nhất là khi có thể Nguyệt đã biết về mối quan hệ giữa lãnh đạo Tập đoàn Trinh Tam với lãnh đạo tỉnh. Vì sợ vụ việc có thể bung bét nghiêm trọng hơn, Thiệu tuyên bố sẽ giải quyết theo cách của riêng mình. Điều này khiến Khắc lo ngại rằng Thiệu có thể gây bất lợi cho Nguyệt.

Thiệu và Khắc đều bất an khi vụ việc Nguyệt nhận hối lộ đã lộ tẩy. Ảnh VTV

Sau khi biết việc Tú không nhận tiền từ Trinh Tam, thanh tra Nguyệt hoảng loạn rời khỏi bệnh viện. Cô đã suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, những điều Khắc nói với mình và đưa ra quyết định cuối cùng. Cô hẹn với Hằng Thu sẽ trở lại bệnh viện sau 30 phút. Tuy nhiên, đến giờ hẹn, Nguyệt lại không xuất hiện, điện thoại không liên lạc được nên khiến Hằng Thu và Triển rất lo lắng.



“Tôi tin không có người mẹ nào lại bỏ con gái lúc bệnh tật như thế này cả. Tôi tin nó sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Nếu là người thiếu bản lĩnh, liệu nó có thể chèo chống đến ngày hôm nay sau bao nhiêu chuyện gia đình như thế không? Bạn mình là người dám đối diện với sự thật, nếu như mắc sai lầm, tôi tin nó” - Hằng Thu khẳng định với Triển.

Thanh tra Nguyệt cắt đứt liên lạc khiến một số người bất an. Ảnh VTV

Khi sự việc đang ngày càng khó kiểm soát, Triển đã tới gặp để xin chỉ đạo của Phó Bí thư tỉnh Sách. Ông Sách khá bình tĩnh nghe cấp dưới báo cáo và đánh giá Nguyệt còn non, đánh giá sai về lãnh đạo trực tiếp của mình.

Triển hiện đang chờ thông tin chính thức trước khi tới gặp Nguyệt. Trường hợp nếu Nguyệt bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra thì người liên đới đầu tiên chính là Khắc. “Cần phải tìm cách cứu đại cục, cần có người chịu trách nhiệm. Xăng bị rò, bây giờ muốn lửa không bùng lên thì phải bịt ngay lỗ rò lại” - ông Sách chỉ đạo Triển.

Viện Kiểm sát làm rõ nhân viên có hành vi chạy án. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, lãnh đạo Viện Kiểm sát đã có cuộc họp về vụ việc của Trần Đình. Trong bản tường trình bước đầu, Trần Đình đã thừa nhận hành vi chạy án cho Vinh và tiết lộ thông tin vụ án cho Nguyễn Văn Viên và các đối tượng trong đường dây Viên Vinh. Tuy nhiên, Đình lại không biết danh tính người mà anh ta cung cấp thông tin.

Trần Đình đã được giới thiệu cho một tên trùm bằng số điện thoại bảo mật. Sau khi Viên bị bắt thì anh ta chỉ liên lạc bằng số điện thoại. Qua kiểm tra điện thoại của Trần Đình cũng xác nhận điều đó. Anh ta cũng tỏ ra hợp tác khi mở toàn bộ tin nhắn ẩn ở trong máy. Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo mật thông tin nghiệp vụ theo quy định và siết chặt công tác quản lý cán bộ.

