Bố mẹ ly hôn, hành động của cậu bé 8 tuổi khiến ai cũng xót xa

Trẻ em là những người chịu tổn thương sâu sắc nhất khi bố mẹ ly hôn. Nỗi đau của trẻ không chỉ là mất mát người thân, mà còn là áp lực tinh thần khi phải chứng kiến xung đột hoặc mâu thuẫn giữa bố và mẹ, theo Lao Động.

Câu chuyện của cậu bé 8 tuổi dưới đây là minh chứng cho điều đó, trong đêm khuya em đã đứng trước cửa nhà chờ mẹ về để được ngủ với mẹ một đêm đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc xúc động.

Cậu bé 8 tuổi đứng chờ mẹ trước cửa

Hình ảnh một cậu bé nhỏ tuổi ôm bộ đồ ngủ đứng lặng lẽ trước cửa nhà mẹ cho thấy nỗi nhớ của một đứa trẻ sau khi gia đình không còn nguyên vẹn.

Theo người đăng tải video, sau khi cha mẹ đường ai nấy đi, cậu bé sống với bố, trong khi em gái ở cùng mẹ.

Ngày 1/6, người mẹ họ Liu đón con trai từ nhà chồng cũ để hai anh em có thời gian vui chơi cùng nhau nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi. Sau một ngày, Liu đưa con trai trở về nhà bố rồi cùng con gái ra ngoài mua sắm.

Không ngờ khi trở về căn hộ, hai mẹ con phát hiện cậu bé vẫn đang đứng chờ bên ngoài. Trên tay em là một bộ đồ ngủ. Cậu bé đã đứng ở đó hơn một tiếng chỉ vì muốn được gặp mẹ và ngủ lại nhà mẹ tối hôm ấy.

Hình ảnh cậu bé ôm bộ đồ ngủ (ảnh nhỏ), ngồi chờ ngoài cửa căn hộ của mẹ khiến nhiều người xúc động. Ảnh: SCMP

Muốn ngủ ở nhà mẹ 1 đêm

Liu cho biết khi nhìn thấy con trai, cô vô cùng đau lòng. Cô không nghĩ một đứa trẻ mới 8 tuổi lại có thể kiên nhẫn đứng trước cửa nhà mẹ lâu đến vậy.

"Con tôi nói đã đợi hơn một tiếng và muốn ngủ tại nhà tôi tối hôm đó. Tôi thực sự rất buồn, không ngờ con lại chờ mình lâu như vậy", người mẹ chia sẻ.

Hiểu được mong muốn của con, Liu quyết định để con trai ở lại. Hai anh em cùng ngủ trên chiếc giường đơn của mẹ, một khoảnh khắc giản dị nhưng có lẽ đặc biệt quan trọng với cậu bé.

Với một đứa trẻ, việc được ở cạnh mẹ có thể đơn giản chỉ là một đêm ngủ chung, nhưng sau biến cố gia đình, điều tưởng như bình thường ấy lại trở thành mong muốn rất lớn.

Người mẹ thay đổi nơi ở để gần các con hơn

Sau sự việc, Liu quyết định làm một điều quan trọng. Cô hủy hợp đồng thuê căn hộ hiện tại và chuyển đến sống trong cùng khu chung cư với chồng cũ. Mục đích của cô là để con trai có thể dễ dàng gặp mẹ hơn thay vì phải di chuyển giữa hai nơi.

"Bây giờ con tôi có thể gặp mẹ bất kỳ lúc nào. Tôi sẽ theo dõi và đồng hành cùng con", Liu nói.

Quyết định này nhận được nhiều sự đồng cảm. Dù cuộc hôn nhân đã kết thúc, người mẹ vẫn cố gắng tìm cách để khoảng cách giữa mình và các con không trở nên quá lớn.

Nỗi buồn của đứa trẻ có cha mẹ ly hôn

Sau khi câu chuyện được truyền thông chia sẻ, hình ảnh cậu bé ôm đồ ngủ đứng trước cửa nhà mẹ nhanh chóng nhận được nhiều bình luận.

Một số người cho rằng điều khiến họ xúc động nhất không phải là việc cậu bé muốn ngủ lại, mà là cách em âm thầm chờ đợi mẹ. Đằng sau hành động ấy có thể là nỗi nhớ, sự thiếu hụt tình cảm và mong muốn được ở bên người thân quen sau khi gia đình thay đổi.

"Một đứa trẻ nhạy cảm có lẽ đang sợ mất đi mẹ của mình", một người bình luận.

Một người khác viết rằng câu chuyện khiến họ có nhiều cảm xúc lẫn lộn và mong người mẹ có thể ổn định cuộc sống, có điều kiện tốt để chăm sóc cả hai con.

Đặc biệt, lời nói giản dị "Con muốn ngủ với mẹ" của cậu bé khiến một cư dân mạng bật khóc. Người này nhắn nhủ rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương và đối xử tử tế, nhất là trong những thời điểm gia đình có nhiều thay đổi.

Điều mất mát lớn nhất từ sự ly hôn của cha mẹ đối với con cái là chúng mất đi một điều kiện cơ bản để phát triển. Đó là một cơ cấu gia đình đầy đủ. Ảnh minh họa

Trẻ em và nỗi cô đơn sau khi bố mẹ ly hôn

Ly hôn gây tác hại trước hết cho con cái, làm căng thẳng các mối quan hệ cha mẹ và con trẻ. Dù nhiều hay ít, dù biểu hiện bằng cách này hay cách khác thì những đứa trẻ này đều bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình của mình. Bởi điều mất mát lớn nhất từ sự ly hôn của cha mẹ đối với con cái là chúng mất đi một điều kiện cơ bản để phát triển. Đó là một cơ cấu gia đình đầy đủ, theo Giáo dục và Thời đại.

Với trẻ nhỏ, bố mẹ ly hôn không chỉ là sự thay đổi về nơi ở. Đó còn có thể là cảm giác phải chia đôi thời gian, chia đôi mái nhà và đôi khi là nỗi lo mất đi tình yêu của một trong hai người.

Bởi vậy, điều các em cần nhất có lẽ không phải là những lời giải thích phức tạp, mà là sự hiện diện, quan tâm và khẳng định rằng dù bố mẹ không còn sống cùng nhau, tình yêu dành cho con vẫn nguyên vẹn.