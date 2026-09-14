Nghỉ hưu rồi bất kể lương cao hay thấp, dại mấy cũng đừng làm 5 việc này để tuổi già an yên

Nghỉ hưu đáng sợ nhất là hành xử bốc đồng và lòng tốt mù mịt. Bất kể lương hưu của bạn ít hay nhiều, có hay không có sổ tiết kiệm, có 5 việc này dại mấy cũng đừng bao giờ làm!

5 việc dại mấy cũng đừng làm sau khi nghỉ hưu

1. Đừng dễ dàng cho bất kỳ ai mượn tiền

Điểm yếu lớn nhất của người già khi về hưu là mềm lòng, coi trọng tình nghĩa và sĩ diện. Hàng xóm mở lời, bạn bè cậy nhờ, người thân hỏi mượn... nhiều cụ vì ngại từ chối mà sẵn sàng rút sạch tiền dưỡng già cho vay.

Thực tế lại vô cùng cay đắng: Lúc vay tiền thì niềm nở cười chào, lúc đòi tiền thì xoay lưng thành kẻ thù. Người trẻ khởi nghiệp thất bại, người quen xoay vốn làm ăn... tiền đã rời khỏi tay thì khả năng cao là "một đi không trở lại".

Ở tuổi này, kiếm tiền đã khó, giữ tiền lại càng khó hơn. Tiền dưỡng già chính là đồng tiền cứu mạng, là tấm lá chắn bảo vệ sự tự tôn của bạn. Hãy nhớ kỹ: Chỉ giúp người đang gặp khó khăn, cho vay phải nhìn rõ lòng người.

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2. Đừng vội vàng giao hết mật khẩu thẻ ngân hàng cho con cái

Nhiều cha mẹ cả đời hy sinh cho con, luôn nghĩ sau này tài sản cũng là của con cái nên vừa về hưu đã vội vàng bàn giao thẻ ngân hàng, tiết lộ mật khẩu, chia chác tài sản sớm. Nhìn qua tưởng là sự bao bọc vĩ đại, nhưng thực chất lại là ẩn họa lớn nhất cho tuổi già.

Nhiều người vẫn nói rằng, có tiền trong tay, con cái hiếu thuận; tay trắng thì phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Một khi từ bỏ quyền kiểm soát tài chính quá sớm, bạn cũng đồng thời đánh mất tiếng nói, sự tự chủ và đường lui của chính mình. Sau này đau ốm cần đến tiền lại phải ngửa tay xin, phụ thuộc vào tâm trạng của con cái.

Người già khôn ngoan đều hiểu: Tài sản có thể thừa kế, nhưng tuyệt đối không trao quyền sớm. Tiền ở trong tay mình thì tuổi già mới không bị chèn ép.

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3. Đừng khoe khoang, so kè; hãy triệt hạ thói hư danh

Bước sang tuổi xế chiều, điều kiêng kỵ nhất là thói so kè và thích phô trương. Khoe lương hưu cao thấp, khoe con cái thành đạt, khoe nhà rộng cửa cao... đi đâu cũng thích thể hiện, gặp ai cũng muốn hơn thua.

Cổ nhân dạy: Tài không lộ, phúc không phô. Điểm yếu lớn nhất của con người là đố kỵ với sự tốt đẹp của người khác. Càng khoe khoang mình giàu có hay thảnh thơi, bạn càng dễ thu hút sự ganh ghét, thị phi và rắc rối.

Sau khi nghỉ hưu, cách sống thông thái nhất là: Khiêm nhường làm người, bình lặng sống qua ngày, thu giấu sự sắc sảo góc cạnh và cất giữ phúc khí. Không so sánh, không than vãn, không khoe khoang, không tranh chấp - cuộc sống tuy bình dị nhưng phúc đức tựa dòng nước chảy trôi êm đềm.

4. Đừng sa đà vào các tệ nạn như cờ bạc, đề số

Không ít người già sau khi nghỉ hưu rơi vào trạng thái nhàn rỗi, tâm lý trống trải nên tìm đến bài bạc, lô đề để tiêu thời gian. Ban đầu chỉ là chơi vui vài đồng lẻ, nhưng lâu dần thành nghiện, chơi càng lúc càng lớn rồi lún sâu không rút ra được.

Biết bao nhiêu người cả đời chắt chiu từng đồng tiền mồ hôi nước mắt, cuối cùng lại nướng sạch trên bàn cờ, chiếu bạc. Việc này không chỉ vét sạch tiền tiết kiệm mà việc thức đêm cày ải, cảm xúc thăng trầm thất thường còn rất dễ kích hoạt các biến chứng nguy hiểm như huyết áp cao, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Thú vui tốt nhất cho tuổi xế chiều là: Đi bộ, trồng hoa, thưởng trà, dưỡng tâm và quây quần bên gia đình. Tránh xa tệ nạn chính là giữ gìn sự an yên cho bản thân và con cháu.

5. Tuyệt đối đừng coi thường sức khỏe của bản thân

Ở tuổi già, tài sản lớn nhất chưa bao giờ là sổ tiết kiệm hay vài ba căn nhà, mà chính là một cơ thể không bệnh tật, không đau đớn.

Nhiều cụ quen nếp tiết kiệm cả đời, có bệnh nhẹ thì ráng chịu, cơ thể mệt mỏi thì ráng nín, tiếc tiền không chịu đi khám vì sợ tốn kém, sợ làm phiền con cái. Họ không biết rằng, mọi căn bệnh hiểm nghèo ở tuổi già đều bắt nguồn từ những mầm bệnh nhỏ bị bỏ qua.

Một khi sức khỏe sụp đổ, bao nhiêu tiền tiết kiệm hay nhà cửa cũng trở nên vô nghĩa. Bản thân vừa chịu đau đớn lại kéo theo con cái kiệt quệ tài chính.

Sau khi nghỉ hưu nhất định phải nhớ: Khám sức khỏe định kỳ, ăn uống khoa học, sinh hoạt giờ giấc và giữ tâm trí thoải mái. Tử tế với cơ thể của chính mình chính là cách giảm gánh nặng tốt nhất cho con cái và tích phúc cho bản thân.

5 nguyên tắc dưỡng già

Không dễ dàng cho vay tiền - Giữ chặt tích lũy.

Không buông quyền sớm - Giữ vững tự chủ.

Không phô trương khoe khoang - Giữ gìn phúc khí.

Không sa đà tệ nạn - Giữ trọn an yên.

Không coi thường sức khỏe - Giữ lấy gốc rễ cuộc đời.

Biết dừng lại đúng lúc, quản tốt chính mình và tử tế với bản thân chính là phương pháp dưỡng già tuyệt vời nhất.

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